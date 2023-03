اكتسح استفتاء عالميا.. مونديال قطر أفضل نسخة لكأس عالم في القرن الـ21

بفارق شاسع، اكتسح مونديال قطر الاستفتاء الجماهيري الإلكتروني الذي أجرته شبكة "بي بي سي" (BBC) البريطانية عن أفضل نسخة من كأس العالم لكرة القدم في القرن الـ21.

الاستفتاء الذي انطلق في 24 ديسمبر/كانون الأول الجاري واستمر لمدة يومين على موقع "بي بي سي" الإنجليزي فقط؛ انتهى باكتساح مونديال قطر 2022 للنسخ الخمس التي سبقته في القرن الحالي من كأس العالم، حيث حصد 78% من الأصوات يليه مونديال اليابان وكوريا الجنوبية عام 2002 بـ 6% فقط.

ونال مونديال البرازيل 5% من الأصوات يليه مونديالي روسيا 2018 وألمانيا 2006 بـ 4% لكل منهما، وأخيرا مونديال جنوب أفريقيا 2010 الذي نال 3%.

صوتوا لقطر العربية الإسلامية

