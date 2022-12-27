"أخيرا شاهدت لاعبا يشبهني".. غاتوزو يكيل المديح لنجم منتخب المغرب في مونديال قطر

عبر نجم المنتخب الإيطالي السابق جينارو غاتوزو، مدرب فريق فالنسيا الإسباني لكرة القدم، عن انبهاره بالمستوى الذي ظهر به النجم المغربي سفيان أمرابط، خلال منافسات كأس العالم الأخيرة التي أقيمت في قطر، معتبرا أنه يشبهه كثيرا.

وبصم نجم فريق فيورنتينا الإيطالي على أداء باهر برفقة "أسود الأطلس" في المونديال، وأسهم بقدر وافر في بلوغ المنتخب المغربي نصف نهائي المنافسة، في أفضل إنجاز في تاريخ الكرة المغربية والعربية والأفريقية.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية، قال غاتوزو "قد مر وقت طويل لم أشاهد فيه لاعبا مثلي، حتى رأيته في كأس العالم، إنه اللاعب رقم 4 في المنتخب المغربي، سفيان أمرابط".

وكشف النجم السابق لـ"اللآتزوري" وميلان الإيطالي عن تأثره البالغ عندما شاهد طريقة لعب النجم المغربي في كأس العالم في قطر.

وصرح بهذا الخصوص قائلا "كانت مشاهدته يلعب أمرا مؤثرا بي، لقد شاهدت لاعبا يلعب مثلي عندما كنت في سن الـ27 من عمري".

"Amrabat sembrava me a 27 anni" ✍ Rino Gattuso pic.twitter.com/akYQNfojfo — GOAL Italia (@GoalItalia) December 25, 2022

ويشترك أمرابط في العديد من النقاط مع غاتوزو، أبرزها كونهما يلعبان في المركز نفسه وهو متوسط الميدان، إلى جانب شراستهما واندفاعهما القوي على المستطيل الأخضر، بالإضافة إلى قوتهما البدنية وروحهما العالية في الدفاع عن القميص الذي يحملانه.

شهادة غاتوزو بالنجم المغربي تأتي في وقت تصدر فيه اسم اللاعب عناوين أبرز الصحف الأوروبية، إذ بات النجم المغربي مرتبطا بالانتقال إلى أكبر الأندية الإنجليزية خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وحسب تقارير أوروبية، فإن أمرابط محط صراع محتدم بين عملاقي الدوري الإنجليزي الممتاز، ليفربول وتوتنهام الإنجليزيين، كما أن قيمته السوقية تجاوزت 50 مليون جنيه إسترليني.