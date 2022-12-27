رياضة

"أخيرا شاهدت لاعبا يشبهني".. غاتوزو يكيل المديح لنجم منتخب المغرب في مونديال قطر

FLORENCE, ITALY - MAY 11: Gennaro Gattuso manager of AC Milan gestures during the Serie A match between ACF Fiorentina and AC Milan at Stadio Artemio Franchi on May 11, 2019 in Florence, Italy. (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)
غاتوزو مدرب فريق فالنسيا الإسباني (غيتي)
27/12/2022-|آخر تحديث: 27/12/202204:38 PM (مكة المكرمة)

عبر نجم المنتخب الإيطالي السابق جينارو غاتوزو، مدرب فريق فالنسيا الإسباني لكرة القدم، عن انبهاره بالمستوى الذي ظهر به النجم المغربي سفيان أمرابط، خلال منافسات كأس العالم الأخيرة التي أقيمت في قطر، معتبرا أنه يشبهه كثيرا.

وبصم نجم فريق فيورنتينا الإيطالي على أداء باهر برفقة "أسود الأطلس" في المونديال، وأسهم بقدر وافر في بلوغ المنتخب المغربي نصف نهائي المنافسة، في أفضل إنجاز في تاريخ الكرة المغربية والعربية والأفريقية.

epa10352065 Sofyan Amrabat (R) of Morocco in action against Pedri of Spain during the FIFA World Cup 2022 round of 16 soccer match between Morocco and Spain at Education City Stadium in Doha, Qatar, 06 December 2022. EPA-EFE/Friedemann Vogel
سفيان أمرابط قدم أفضل مستوياته في كأس العالم (غيتي)

وفي تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية، قال غاتوزو "قد مر وقت طويل لم أشاهد فيه لاعبا مثلي، حتى رأيته في كأس العالم، إنه اللاعب رقم 4 في المنتخب المغربي، سفيان أمرابط".

وكشف النجم السابق لـ"اللآتزوري" وميلان الإيطالي عن تأثره البالغ عندما شاهد طريقة لعب النجم المغربي في كأس العالم في قطر.

وصرح بهذا الخصوص قائلا "كانت مشاهدته يلعب أمرا مؤثرا بي، لقد شاهدت لاعبا يلعب مثلي عندما كنت في سن الـ27 من عمري".

ويشترك أمرابط في العديد من النقاط مع غاتوزو، أبرزها كونهما يلعبان في المركز نفسه وهو متوسط الميدان، إلى جانب شراستهما واندفاعهما القوي على المستطيل الأخضر، بالإضافة إلى قوتهما البدنية وروحهما العالية في الدفاع عن القميص الذي يحملانه.

شهادة غاتوزو بالنجم المغربي تأتي في وقت تصدر فيه اسم اللاعب عناوين أبرز الصحف الأوروبية، إذ بات النجم المغربي مرتبطا بالانتقال إلى أكبر الأندية الإنجليزية خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وحسب تقارير أوروبية، فإن أمرابط محط صراع محتدم بين عملاقي الدوري الإنجليزي الممتاز، ليفربول وتوتنهام الإنجليزيين، كما أن قيمته السوقية تجاوزت 50 مليون جنيه إسترليني.

 

 

المصدر : الجزيرة + مواقع إلكترونية