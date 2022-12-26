أيهما تفضل ميسي أم رونالدو؟ سؤال طرحه أحد الشباب الأتراك على الرئيس رجب طيب أردوغان، خلال تجمع انتخابي أقيم أمس الأحد، داخل حرم جامعة أرضروم شمال شرقي تركيا.

أجاب الرئيس أردوغان عن السؤال بطريقة غير مباشرة، ملمحا إلى أن كريستيانو رونالدو لم يحصل على فرصته كاملة، إذ لعب فترات قليلة خلال مونديال قطر 2022، مقارنة بليونيل ميسي الذي لعب جميع المباريات بشكل كامل.

وقال أردوغان "لقد قضوا على رونالدو. مع الأسف، طبقوا عليه عقوبات سياسية. رونالدو شخص يدافع عن القضية الفلسطينية".

(Messi mi? Ronaldo mu?) Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ronaldo'yu harcadılar. Maalesef siyasi yaptırım uyguladılar. Ronaldo, Filistin davasına sahip çıkan birisidirhttps://t.co/CQAOyYs88g pic.twitter.com/vWl1U5kHH1 — Star Gazetesi 🇹🇷 (@stargazete) December 25, 2022

وعرج أردوغان على وضع رونالدو في دكة البدلاء خلال مباريات البرتغال بمونديال قطر 2022، مشيرا إلى أنه تم التأثير عليه نفسيا بهذه الحركة، "لقد فرّطوا برونالدو، للأسف فرضوا مقاطعة سياسية عليه، فحين تُقحم رونالدو إلى الملعب قبل 30 دقيقة من نهاية المباراة فأنت تدمره نفسيا وتسحب طاقته منه".

وردا على سؤال حول مقارنة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي برونالدو، قال الرئيس التركي "لا يمكن مقارنتهما، فالأخير تعرض لمقاطعة سياسية ورونالدو يدافع عن القضية الفلسطينية، وسمعت أنه ينوي اللعب في السعودية".

أما فيما يتعلق بالمباراة النهائية التي جرت بين الأرجنتين وفرنسا، قال أردوغان "قلت لـ(الرئيس الفرنسي ايمانويل) ماكرون، يجب ألّا تحزن فالأرجنتين لعبت بشكل رائع واستحقت اللقب، فالمنتخب الأرجنتيني كان رائعا في ركلات الترجيح وخبرة ميسي ظهرت في النهائي".

وتطرق أردوغان إلى أداء النجم الفرنسي كيليان مبابي قائلا: "المستقبل لمبابي، عمره حاليا 23 عاما".

أردوغان لاعب كرة قدم سابق

ومن المعروف أن الرئيس أردوغان يحب كرة القدم منذ صغره، وفي بداية سنوات شبابه، كان أحد لاعبي فريق كرة القدم لمؤسسة المواصلات العامة التركية.

Durmak yok, gollere devam… 🇹🇷 pic.twitter.com/i5f10sfHtT — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 22, 2021

أردوغان الذي كان يحمل الرقم 5، كاد أن ينتقل للعب مع فريق فينيرباهتشي التركي الشهير، بعد أن لفت الانتباه إلى مهاراته الرياضية، إلا أن عدم موافقة والده حالت دون ذلك.

ورغم اعتزاله كرة القدم مبكرا واتجاهه إلى السياسة، فإن أردوغان يحن دائما إلى ممارسة هوايته المفضلة في عالم الساحرة المستديرة.

ففي يوليو/تموز 2014، ظهر أردوغان مرتديا زيا رياضيا خلال افتتاح ملعب "باشاك شهير" بمدينة إسطنبول، حيث استعرض مهاراته الكروية.

وقتها، لعب أردوغان لمدة 15 دقيقة (زمن الشوط الأول) من المباراة التي تمكن خلالها من تسجيل 3 أهداف لصالح فريقه "البرتقالي"، الذي فاز على منافسه "الأبيض" بنتيجة 9-4.

وفي أثناء تلك المباراة، لوحظ رفرفة العلم الفلسطيني في مدرجات الملعب، وهتاف المشجعين ضد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.