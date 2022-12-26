لأول مرة منذ 4 سنوات.. بنزيمة يلعب دون ربط يده بضمادة

سيكون عشاق كرة القدم الأوروبية عبر العالم، على موعد مع مشاهدة النجم الفرنسي كريم بنزيمة، لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، بمظهر جديد خلال عام 2023، وذلك بعد أن تخلّص مؤخرًا من الضمادة التي يضعها في يده اليمنى منذ 4 سنوات.

وذكرت تقارير صحفية إسبانية أن عدسات الكاميرا التي كانت حاضرة في المباراة الودية التي خاضها ريال مدريد أمام خيتافي، وانتهت بالتعادل صفر-صفر، قد رصدت النجم الفرنسي ذا الأصول الجزائرية، وهو يخوض النزال دون ضمادة على اليد، في مشهد غير مألوف للاعب.

Benzema played the friendly against Getafe without the bandage. 👀 pic.twitter.com/eGVgMsmvF2 — Madrid Xtra (@MadridXtra) December 25, 2022

تعود قصة هذه الضمادة إلى 13 يناير/كانون الثاني 2019 ، بعد التحام بمدافع فريق بيتيس، مارك بارترا، ضمن منافسات الدوري الإسباني، والتي تسببت في تعرض المهاجم الفرنسي لكسر في إصبعه الأيمن، ما أجبره على مغادرة الملعب.

كان النجم الفرنسي -حينها- في حاجة إلى إجراء عملية جراحية، ستجبره على الغياب عن الملاعب لفترة ممتدة بين 3 و4 أسابيع، غير أن النادي قرر تأجيلها بداعي أنها لن تؤثر في مشاركته في مباريات الفريق.

وقال مدرب "الميرينغي" سانتياغو سولاري في ذلك الوقت، إنه من الواضح أنه ليس في عجلة من أمره لرؤية لاعبه يخضع لعملية جراحية.

ومنذ تلك الواقعة، أصبح أحسن لاعب في العالم عام 2022، يلعب بهذه الضمادة؛ من أجل التخفيف من حدة الألم، وتجنب الصدمات.

فيما يبدو أن إصبع النجم الفرنسي تأثر فعليًا بهذه الإصابة، فخلال حفل الكرة الذهبية الأخير، شوهد بأيدٍ عارية، وإصبع ضعيف عند تسلّمه الكأس.

يُشار إلى أن بنزيمة غاب عن نهائيات كأس العالم لكرة القدم الأخيرة في قطر، وقد أعلن قبل أيام اعتزاله الدولي بشكل نهائي، بعد ورود تقارير عن حرمانه من الالتحاق بمنتخب "الديوك" في آخر الأدوار، على الرغم من تأكيد تعافيه من الإصابة.