لأول مرة منذ 4 سنوات.. بنزيمة يلعب دون ربط يده بضمادة

سيكون عشاق كرة القدم الأوروبية عبر العالم، على موعد مع مشاهدة النجم الفرنسي كريم بنزيمة، لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، بمظهر جديد خلال عام 2023، وذلك بعد أن تخلّص مؤخرًا من الضمادة التي يضعها في يده اليمنى منذ 4 سنوات.

وذكرت تقارير صحفية إسبانية أن عدسات الكاميرا التي كانت حاضرة في المباراة الودية التي خاضها ريال مدريد أمام خيتافي، وانتهت بالتعادل صفر-صفر، قد رصدت النجم الفرنسي ذا الأصول الجزائرية، وهو يخوض النزال دون ضمادة على اليد، في مشهد غير مألوف للاعب.

Benzema played the friendly against Getafe without the bandage. 👀 pic.twitter.com/eGVgMsmvF2

— Madrid Xtra (@MadridXtra) December 25, 2022