مبابي يفشل في تحطيم رقمه القياسي ونجم عربي بالقائمة.. أسرع 10 لاعبين في مونديال قطر

لم يستطع كيليان مبابي نجم منتخب فرنسا لكرة القدم تحطيم رقم قياسي سجل باسمه في النسخة قبل الماضية من المونديال التي أقيمت في روسيا، والمتمثل في تسجيله لأسرع ركض في المونديال والذي بلغ سرعته حينها 37 كيلومترا في الساعة، مكتفيا في نسخة كأس العالم في قطر بتسجيل 35.2 كيلومترا في الساعة فقط.

وحسب تقرير صحيفة ‘فووت ميركاتو" (footmercato)، فإن 13 لاعبا فقط ممن خاضوا مونديال قطر استطاعوا تجاوز سرعة 35 كيلومترا في الساعة خلال المونديال، كما عرفت قائمة أسرع 10 لاعبين مفاجآت عديدة.

وقبل بدء المنافسات، توجهت الأنظار صوب الثلاثي مبابي نجم منتخب "الديوك" وزميله في باريس سان جرمان المغربي أشرف حكيمي، الذي يعتبر واحدا من أسرع اللاعبين في العالم، إلى جانب الكندي ألفونسو ديفيس نجم بايرن ميونخ الألماني.

رقم مخيب لمبابي

الرقم القياسي الذي يحمله مبابي كان قد سجله في مباراة الأرجنتين 4-3 من مونديال روسيا 2018، عندما ركض سريعا بسرعة 37 كيلومترا في الساعة، ولم يقو أي مدافع أرجنتيني على اللحاق به.

لكن في النسخة الحالية، فإن الركض الأسرع للنجم الفرنسي لم يتجاوز سرعة 35.2 كيلومترا في الساعة، وكان ذلك في مباراة منتخب "الديوك" أمام الدانمارك في دور المجموعات والتي حسمها المنتخب الفرنسي لصالحه 2-1، وحمل توقيع ثنائية لمبابي.

ووفق الصحيفة الفرنسية، فإن التفسير المنطقي لهذا التراجع بالنسبة لمبابي هو عدم تمكنه من الحصول على مساحات أكبر وفرض رقابة لصيقة عليه من طرف الخصم.

لكنه على الرغم من ذلك، فإن مبابي تمكن من تحقيق الأهم وهو تسجيل الأهداف، والدليل أنه سجل في 8 مناسبات، وحصل على جائزة الهداف.

رقم جديد لحكيمي

لا شك أنه واحد من الأسرع في العالم، وواحد من أكثر اللاعبين الذين لفتوا الانتباه خلال مونديال قطر، وعلى الرغم من العديد من المحاولات التي قام بها رفقة منتخب المغرب إلا أنه لم يتصدر قائمة الأسرع في المونديال.

وحسب المصدر نفسه، فإن النجم المغربي حل في المركز السابع ضمن قائمة أسرع اللاعبين في مونديال قطر، بعد أن سجل "الرادار" ركضه بسرعة 35.3 كيلومترا في الساعة، وكان ذلك في مباراة كرواتيا في المباراة الافتتاحية للمونديال.

ديفيس ثاني أسرع لاعب في مونديال قطر (رويترز)

ماذا عن ديفيس؟

النجم الكندي في صفوف بايرن ميونخ الألماني أثار الإعجاب رفقة زملائه في المنتخب على الرغم من خروجهم المبكر من المنافسة، كما خطف الأضواء مجددا بسرعته الخارقة.

ورغم ذلك فإنه لم يكن الأسرع في هذه الدورة واكتفى بالمركز الثاني بعد أن ركض بسرعة 35.6 كيلومترا بالساعة في مباراة كرواتيا بدور المجموعات، والتي شهدت توقيعه على أول هدف في تاريخ كندا بالمونديال.

وإليكم الآن قائمة الأسرع بمونديال قطر:

10- الصربي نيمانيا رادونيتش: 35.2 كيلومترا/الساعة

9- الفرنسي كيليان مبابي: 35.2 كيلومترا/الساعة

8- السنغالي إسماعيلا سار: 35.3 كيلومترا/الساعة

7- المغرب أشرف حكيمي: 35.3 كيلومترا/الساعة

6- الأميركي أنطوني روبنسون: 35.4 كيلومترا/الساعة

5- الويلزي دانيال جيمس: 35.4 كيلومترا/الساعة

4- الألماني دانيال روم: 35.5 كيلومترا/الساعة

3- الإسباني نيكو وليامز: 35.6 كيلومترا/الساعة

2- الكندي ألفونسو ديفيس: 35.6 كيلومترا/الساعة

1- الغاني كمال الدين سليمانا: 35.7 كيلومترا/الساعة