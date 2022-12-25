كشف عن السر.. ليفاندوفسكي: نهائي مونديال قطر أفضل مباراة نهائية شاهدتها على الإطلاق

أشاد المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي بمستوى المباراة النهائية لكأس العالم 2022 في قطر، التي أقيمت يوم الأحد الماضي، وشهدت تتويج منتخب الأرجنتين باللقب، للمرة الثالثة في تاريخه.

وقال ليفاندوفسكي في حوار مع صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "لقد كان نهائي مونديال قطر أفضل مباراة نهائية شاهدتها على الإطلاق، ربما تعود روعتها لأن البطولة لُعبت أثناء الموسم، بدلًا من شهر يونيو/حزيران، حيث يكون اللاعبون أكثر إرهاقًا مع نهاية الموسم، ما يجعل اللعب بهذا المستوى العالي بعد أول 70 دقيقة مستحيلًا".

وبشأن رضاه عن المستوى الذي ظهر به المنتخب البولندي، فيرى أن بولندا حقّقت أهدافها في نهائي كأس 2022، مشيرًا إلى أن منتخب بلاده "لعب ضد فرنسا في دور ثمن النهائي بعد تقديم الدور الأول بشكل جيد".

وتابع ليفاندوفسكي: "لقد خسرنا فقط أمام الفريقين اللذين بلغا النهائي، وهما فرنسا والأرجنتين، نعم كان من الممكن أن نلعب بشكل أفضل، لكنني أكرر أننا حقّقنا أهدافنا، وكان ذلك جيدًا".

وعن إمكانية مشاركته في كأس العالم المقبلة 2026، رأى أنه من السابق لأوانه اتخاذ قرار بهذا الشأن في الوقت الراهن، موضحًا أن الأمر لا يعتمد على لياقته البدنية؛ بل على الجوانب التي تحيط بكرة القدم.

وأردف ليفاندوفسكي قائلًا "أعلم أنني سأكون جاهزًا إذا أردت اللعب هناك، لكن من السابق لأوانه اتخاذ القرار، لا يزال أمامنا 3 سنوات ونصف السنة، إنها مدة كبيرة"، مؤكدًا -في الوقت ذاته- أن تركيزه الآن "منصب على يورو 2024".