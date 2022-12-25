نتائج مونديال قطر تؤثر على اختيار الفائزين.. فيفا يكشف أسماء المرشحين لجائزة الأفضل عام 2022

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أن النجمين: الأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي كيليان مبابي يعدان من أبرز المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب خلال حفل جوائز "الأفضل" عام 2022 السنوي والمقرر إقامته يوم 27 فبراير/شباط المقبل.

ولفت الفيفا -في تقريره الصادر- إلى أن نتائج منافسات كأس العالم 2022 في قطر ستؤثر على فوز بعض المرشحين بالجوائز، بعد مساهمتهم في تحقيق منتخباتهم نتائج رائعة.

وقال الاتحاد الدولي في سياق متصل "إن مونديال قطر غير الأمور بعد أن أعلن اللاعبون والمدربون عن أنفسهم في كأس العالم" مؤكدا تأثير أكبر بطولة لكرة القدم على نيل الجوائز.

ميسي الأقرب

وأضاف "من المؤكد أن اللاعبين: الأرجنتيني ميسي والفرنسي مبابي، عززا سمعتهما، بفضل كأس العالم، فالنهائي لم يكن فقط الأرجنتين ضد فرنسا، ولكن كان، الماضي ضد المستقبل".

كما سلط التقرير الضوء أيضا على النجم الكرواتي لوكا مودريتش كواحد من أبرز المرشحين للحصول على هذه الجائزة، بعد الفوز بها عام 2018، مشيرا إلى أن لاعب خط الوسط لم يكتف بإضافة لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الخامسة ولقب الدوري الثالث إلى قائمته هذا العام، بل حصل على الميدالية البرونزية والمركز الثالث بمونديال قطر.

الركراكي حاضر

وفيما يتعلق بجائزة أفضل مدرب، أشار الفيفا إلى أن المدرب الأرجنتيني ليونيل سكالوني الذي قاد منتخب بلاده للفوز باللقب الثالث بعد غياب 36 عاما، يبرز كواحد من أقوى المرشحين لحصد هذه الجائزة.

كما حضر اسم وليد الركراكي، مدرب المنتخب المغربي، ضمن قائمة المدربين المرشحين للفوز بجائزة أفضل مدرب في العالم، عقب قيادته "أسود الأطلس" إلى تحقيق إنجاز تاريخي بحصد المركز الرابع في مونديال قطر.

كما تحدث التقرير عن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، وقال "إنه بعد عام مميز مع ريال مدريد، من المرجح أن يكون من بين أبرز المرشحين أيضا".

بونو ينافس

أما عن أفضل حارس مرمى فأكد تقرير "فيفا" أن الكرواتي دومينيك ليفاكوفيتش والأرجنتيني إيميليانو مارتينيز حظيا بأفضل بطولة في حياتهما، حيث قدم الأول أفضل أداء في مونديال قطر، وحصل الأخير على القفاز الذهبي كأفضل حارس مرمى.

وتحدث التقرير أيضا عن حراس آخرين وهم: البلجيكي تيبو كورتوا صاحب جائزة الأفضل عام 2018 والفائز بدوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد، والبرازيلي أليسون بيكر صاحب جائزة الأفضل عام 2019 والفائز بكأس الاتحاد الإنجليزي ووصيف دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز، والألماني مانويل نوير المتوج بجائزة الأفضل لعام 2020 والفائز بلقب الدوري الألماني، والفرنسي هوغو لوريس الفائز بالميدالية الفضية في مونديال قطر 2022.