شاهد.. أسباب سقوط عشرات الجرحى في انهيار جزء من مدرج ملعب كرة سلة بالقاهرة

تسبب انهيار جزء من مدرج بصالة "الدكتور حسن مصطفى" في ضاحية "6 أكتوبر" جنوبي القاهرة بإصابة 27 مشجعا لنادي "الاتحاد السكندري" خلال مباراة ضد فريق الأهلي أمس السبت في كأس السوبر المصري بكرة السلة.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان أن الحصر المبدئي يشير إلى "إصابة 27 مواطنا ما بين كسور ونزيف معظمها إصابات غير مهددة للحياة ونقل 18 منهم إلى مستشفى "6 أكتوبر" المركزي، و9 مصابين إلى مستشفى "الشيخ زايد" التخصصي، وجاري المتابعة".

وأكدت وزارة الصحة والسكان الدفع بـ21 سيارة إسعاف إلى موقع انهيار المدرج الرياضي.

وأعلن مدير الصالة مصطفى هدهود بالدقائق الأولى -في تصريحات تلفزيونية- أن "عدد الحالات المصابة وصل إلى 9 حتى الآن بينهم حالة خطيرة".

الفيديو دا يوجع القلب 😢 بسبب الوضع ال وصلنا له، المسؤولين بيقولوا أن جمهور الاتحاد بالغ بالاحتفال حضرتك دي مباراة معروف فيها تشجيع ازاي صالة الدكتور حسن مصطفى متستحملش تشجيع في مباراة قمة علشان في الآخر نطلع جمهور زعيم الثغر هو المذنب #الاهلي #الإتحاد_السكندرى #صالة_حسن_مصطفي pic.twitter.com/E5XAQyojhN — الصحفية سارة جاب الله 🗞️ (@Saranagysou) December 25, 2022

وقرر الاتحاد المصري للعبة إلغاء المباراة نظرا لتدافع رجال الإسعاف ورجال الأمن لنقل المصابين إلى المستشفيات.

وتوقفت المباراة في الربع الثالث، وكانت النتيجة تشير إلى تقدم "الاتحاد السكندري" 67-45.

وفوجئ الحضور بسقوط السور الحديدي وجزء من مدرج جماهير "الاتحاد السكندري"، وهرع رجال الأمن إلى مدرج الفريق السكندري لمحاولة إسعاف الجماهير.

ولم يكشف مسؤولو الاتحاد المصري للعبة عن موعد استكمال المباراة أو إعادتها بالكامل.

انهيار مدرج صالة حسن مصطفى بـ 6 اكتوبر اثناء مبارة الأهلي والاتحاد السكندري #مصر! pic.twitter.com/WxVJBWH1OI — سبــــأ (@2r_sba) December 24, 2022

وأعلن المتحدث عن وزارة الشباب والرياضة محمد الشاذلي -في تصريحات تلفزيونية- أن سبب الإصابات هو "سقوط الستاند (المنصة) الحديدية الخاصة بكاميرات التصوير بسبب تدافع نحو 500 مشجع من جماهير الاتحاد كانوا متواجدين في المدرج"، مشيرا إلى أن "الإصابات حتى الآن بسيطة والأمور مستقرة".

وافتتحت صالة "حسن مصطفى" قبل عامين لاستضافة نهائيات كأس العالم التي نظمتها مصر مطلع عام 2021.

وكَلف وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي لجنة من مجموعة من قيادات الوزارة والاستشاريين الهندسيين وعدد من المستشارين القانونيين بالتوجه إلى الصالة المغطاة لبحث ملابسات واقعة سقوط أحد الأسوار الفاصلة بمدرج الصالة.

#عاجل مصطفى هدهود، مسؤول صالة الدكتور حسن مصطفى المغطاه: السور وقع بسبب فرحة جماهير الاتحاد المبالغة pic.twitter.com/jVgVEkX6pa — المصري اليوم (@AlMasryAlYoum) December 24, 2022

ووجه وزير الرياضة بمراجعة كافة تفاصيل الواقعة والتعرف إلى الأسباب التي أدت إلى سقوط الفاصل الحديدي واتخاذ جميع الإجراءات الواجبة مع الاطمئنان على كافة الجماهير التي كانت موجودة خلال المباراة وتوفير كل ما يلزم من تدابير وإجراءات طبية للمصابين.