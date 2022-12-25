"سلفي يخترق منتخب المغرب".. التشهير بأبوخلال يغضب الجماهير واتحاد الكرة يلجأ للقضاء

دخل الاتحاد المغربي لكرة القدم على خط الجدل الذي أثير حول لاعب "أسود الأطلس" زكرياء أبوخلال، المحترف في صفوف تولوز الفرنسي، بعد أن نشرت صحيفة إلكترونية مغربية مقالا تصفه فيه بأنه "سلفي يتبنى فكرا متطرفا وقام باختراق منتخب المغرب" وهو التقرير الذي أثار ردود أفعال غاضبة من طرف فئة واسعة من المغاربة، وتصدر النقاشات على مواقع التواصل الاجتماعي.

واليوم الأحد، أصدر الاتحاد بيانا يدين فيه ما نشرته هذه الصحيفة، مؤكدا وقوفه إلى جانب أبوخلال باعتباره واحدا من صناع إنجاز كأس العالم في قطر، كما قرر مقاضاة الصحيفة.

اتحاد الكرة يندد ويتوعد

ومنذ أن نشرت صحيفة "آشكاين" الإلكترونية، يوم الجمعة المنصرم، تقريرا بعنوان "أبو خلال سلفي بالمنتخب المغربي" ولا موضوع يتصدر النقاشات في مواقع التواصل بالمملكة سوى التنديد والشجب بما جاء فيه من اتهامات وتحريض ضد اللاعب.

ومع اتساع رقعة الجدل، قرر الاتحاد المغربي الدخول على الخط وأصدر بيانا يشجب فيه مضامين هذا التقرير.

وجاء في بيان الاتحاد أنه "على إثر نشر أحد المواقع الالكترونية مقالا يمس شخص وسلوك اللاعب الدولي المغربي زكرياء أبوخلال​ أثناء مشاركته​ صحبة النخبة الوطنية في نهائيات كأس العالم قطر 2022، تنفي الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم نفيا قاطعا​ الاتهامات الباطلة​ التي طالته​ في هذا المقال​".

وأكد البيان أن أبوخلال "أبان عن سلوك​ مثالي إلى جانب زملائه​ من أجل​ تحقيق نتائج مشرفة للنخبة الوطنية في هذا المحفل العالمي".

كذلك، أدان الاتحاد بشدة " تعاطي​ هذا الموقع​ الإلكتروني مع شخص وسلوك اللاعب​ زكرياء أبوخلال،​ ومن خلاله​، لصورة المنتخب الوطني​ بكل فعالياته".

وشدد الاتحاد على أنه سيلجأ إلى القضاء لحماية أعضاء المنتخب الوطني​ ودحض​ أي ادعاءات باطلة تمس سلوكهم أو حياتهم​ الشخصية أثناء ممارسة مهامهم الوطنية.

ماذا جاء بتقرير موقع "آشكاين"؟

وصف التقرير لاعب أبوخلال بـ "السلفي الذي يخترق المنتخب" بسبب التزامه الشديد وحرصه على أداء الصلوات.

وقال موقع "آشكاين" إن سلوك أبوخلال "يحمل صبغة دينية متشددة، خصوصا بعد أن لجأ إلى السجود عقب تسجيله الهدف الثاني ضد بلجيكا، وهو ما يعد بحسب المنصة المغربية ثقافة مشرقية مستوردة".

وزعم موقع "آشكاين" أن أبوخلال "استغل فرصة مونديال قطر، من أجل التأثير على زملائه في المنتخب، ومحاولة استقطابهم إلى تياره السلفي، وهو ما تحقق مع عبد الحميد صابيري وإلياس الشاعر".

إلى جانب ذلك، وصف الموقع حركة التوحيد التي يقوم بها أبوخلال، إلى جانب لاعبي المنتخب المغرب، برفع سبابته نحو الأعلى بـ "حركة داعش".

كما هاجم الموقع أيضا اللاعب بعد ظهوره في المدرجات رفقة سيدة منقبة، كشف فيما بعد أنها زوجته الأوروبية، إلى جانب ظهوره رفقة الداعية الهندي الشهير ذاكر نايك.

اللاعب زكرياء أبو خلال يؤم الحضور في ليلة زواجه… 💙

بارك الله له وبارك عليه وجمع بينهما في خير . pic.twitter.com/iluXjKZsxk — 🇲🇦عبد العالي الرامي (@erramiabdelali) December 24, 2022

غضب واسع على مواقع التواصل

وقد اعتبر نشطاء أن ما فعله نجم تولوز الفرنسي سلوك يتبعه أي مسلم ملتزم، مشيرين إلى أن هذه ليست تهمة أو جريمة تستوجب النقد له أو الإساءة لعقيدته.

وعلى منصات التواصل، انتشر وسم "كلنا أبوخلال" بالعربية والإنجليزية بشكل واسع في حملة انخرط فيها سياسيون ومفكرون وأكاديميون إلى جانب رياضيين مغاربة.

" #سلفي_يخترق_المنتخب_الوطني "

هذه العبارة كتبت في احدى المواقع الإلكترونية العلمانية تخيل أنك تكون كتبين للعالم أنك مسلم و تفتخر بأنك مسلم ولكن في المقابل تتعرض للهجوم من بعض المواقع الإلكترونية العلمانية في بلد الإسلام !كل الدعم #زكرياء_أبوخلال 🇲🇦💪 pic.twitter.com/r6RyAchLts — Abdelwahed_sellami/عبدالواحد سلامي (@Abdelwahed_sell) December 25, 2022

وقال عضو رابطة علماء المغرب العربي، رضوان نافع الرحال، عبر حسابه على فيسبوك "إن أبواق الحداثة غاظهم أن يروا بعض مظاهر التدين الذي أظهره لاعبو المنتخب المغربي فأرادوا شيطنة هذه المظاهر".

كذلك، أدان سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربي السابق، ما ذهبت إليه الصحيفة مشيدا برد فعل الاتحاد المغربي المدافع عن اللاعب.

وأعاد العثماني حملة دعم أبوخلال من خلال وسم "كلنا أبوخلال" ردا على "الصحافة الصفراء التي لم يعجبها تدين اللاعب الوطني أبوخلال".

كما نوه بـ "الموقف الصارم" للاتحاد المغربي للعبة.

وتحية للمغاربة الأحرار الذين هبوا لاستنكار الاتهامات المغرضة والتافهة في حق أبو خلال ولاعبين آخرين، فقط لأنهم اختاروا التعبير عن تدينهم وثقافة بلدهم بطرق راقية حضارية أبهرت العالم#كلنا_أبوخلال#Weareaboukhlal pic.twitter.com/5TlVBZGx9l — سعد الدين العثماني EL OTMANI Saad dine (@Elotmanisaad) December 25, 2022

من جانبه، يرى الأكاديمي عمر الشرقاوي أنه من غير المعقول وصف لاعب بالتطرف أو السلفية فقط لأنه يسجد بعد الانتصار ويشرب الماء وهو جالس على ركبتيه ويتلو القرآن.

بينما طالب آخرون الصحيفة وغيرها من وسائل الإعلام المغربية بـ "التركيز على موضع ما بات يعرف بفضيحة توزيع تذاكر المونديال" التي وصل صداها إلى البرلمان وقررت السلطات فتح تحقيق فيها، بدل تسليط الاتهامات على واحد من صناع أفضل إنجاز في تاريخ الكرة المغربية والعربية".

أبوخلال "الملتزم"

وقبل صدور هذا التقرير بساعات، تداول رواد مواقع التواصل مقاطع فيديو لأبوخلال يصلي بالناس عقب حفل زفافه الجمعة الماضي.

كما أن اللاعب السابق لألكمار الهولندي (أمه مغربية ووالده ليبي) معروف بالتزامه الديني وحفظه للقرآن الكريم، إلى جانب إمامته للمصلين في أحد المساجد بهولندا.

وخلال مونديال قطر الأخير، نشر أبوخلال صورة له تجمعه بالداعية الهندي الشهير "ذاكر نايك" على حسابه على "إنستغرام" وعبر عن سعادته الكبيرة بلقائه.

والصيف الماضي، ألقى على رفاقه في المنتخب خطبة الجمعة وصلى بهم، خلال المعسكر التدريبي لـ "أسود الأطلس".

وعلى غرار أبوخلال، فإن لاعبي المنتخب المغربي اعتادوا على الاحتفال بالسجود، بعد تحقيقهم الفوز في جميع مبارياتهم في كأس العالم 2022 التي استضافتها قطر.