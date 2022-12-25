"توقفوا عن البكاء".. أرجنتينيون يردون على عريضة فرنسية تطالب بإعادة نهائي مونديال قطر

تؤكد قناة "تي واي سي" (TYC) الأرجنتينية الرياضية أنها ستعيد بث مباراة نهائي كأس العالم في قطر من أجل الفرنسيين الذين طالبوا بإعادة المباراة والذين قدموا عريضة وصلت إلى أكثر من 200 ألف.

وجاء إعلان القناة الأرجنتينية من باب التندر حيث لا تزال فرنسا غير راضية عن نتيجة نهائي مونديال قطر 2022، بعد أن خسرت بركلات الترجيح أمام الأرجنتين. في ضوء هذا الاستياء، قدمت عريضة توقيعات في فرنسا عبر الإنترنت لإعادة المباراة النهائية.

في المقابل، تقدم المشجع الأرجنتيني فالنتين غوميز، بعريضة تطالب "فرنسا بالتوقف عن البكاء".

Olé | ⬅️ العريضة من جماهير فرنسا التي تطالب بإعادة المباراة حصلت على 200 و20 ألف توقيع ⬅️ رد الجمهور الأرجنتيني بعريضة تطالب "فرنسا بالتوقف عن البكاء" ، في غضون 21 ساعة حصلوا على 300 ألف توقيع تفوق أرجنتيني آخر على الفرنسيين 🇦🇷✍️🇫🇷 pic.twitter.com/708eZYMVP8 — بلاد الفضة 🏆 (@ARG4ARB) December 24, 2022

وقال غوميز "إذا كان الفرنسيون يجمعون التوقيعات لإعادة المباراة النهائية لكأس العالم، فإنني أقترح أن نستغل لحظة وحدة الأرجنتينيين ونجمع التوقيعات حتى يتوقف الفرنسيون عن البكاء ويفوزون أيضًا بكأس العالم للتوقيعات".

وفي غضون ساعات قليلة، حصلت العريضة الأرجنتينية بالفعل على أكثر من 300 ألف توقيع.

وتشير صحيفة "ماركا" (Marca) الإسبانية إلى امتلاء شبكات التواصل الاجتماعي بالتعليقات التي تقول إن الأرجنتين هي البطل الشرعي.

وقال أحدهم "منذ أن تغلبنا عليهم في نهائي كأس العالم، لم يتوقف الفرنسيون عن البكاء والتذمر وعدم القبول بأن الأرجنتين هي بطلة العالم".

وكتبت أخرى "لولا مبابي، لما وصلوا حتى إلى ضربات الجزاء".