أرقام قياسية حطمها ميسي في مونديال قطر
25/12/2022-|آخر تحديث: 27/2/202310:13 AM (مكة المكرمة)
لم يكتفِ النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بقيادة منتخب بلاده للظفر بأول كأس عالم منذ 36 عاما، ولم يفز فقط بجائزة أفضل لاعب في البطولة ويحتل المركز الأول في قائمة صناعة الأهداف.
فالبولغا -وكعادته- في مسيرته الكروية يحطم الأرقام القياسية ويسجلها باسمه ولم يخرج مونديال قطر عن سياق هذه المسيرة المظفرة.
وحطم ميسي هذه الأرقام في مونديال قطر:
- أكثر اللاعبين مشاركة في كأس العالم بـ26 مباراة.
- الهداف التاريخي لمنتخب الأرجنتين بـ13 هدفا.
- اللاعب الوحيد الذي صنع أهدافا في 5 نسخ متتالية (2006 و2010 و2014 و2018 و2022).
- أصغر وأكبر لاعب يسجل ويصنع هدفا في مباراة واحدة (2006: سجل وصنع هدفا ضد صربيا عندما كان عمره 18 عاما، في سن 35 وبمونديال قطر سجل وصنع هدفا ضد المكسيك).
- أكثر اللاعبين ارتداء لشارة القائد في تاريخ كأس العالم بـ19 مباراة.
- أكثر اللاعبين لعبا للدقائق في تاريخ كأس العالم بـ2314 دقيقة.
- أكثر اللاعبين مساهمة بالأهداف في تاريخ كأس العالم بـ21 هدفا.
- اللاعب الوحيد الذي سجل أهدافا في دور المجموعات وثمن وربع ونصف ونهائي المونديال.
- لديه أكثر صورة إعجابا (أكثر من 73 مليونا) في تاريخ إنستغرام وهي صورة تتويجه بكأس العالم في قطر.
المصدر : مواقع إلكترونية