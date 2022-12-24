ميسي مع الكأس وفرحة مغربية واحتفال سعودي.. فيفا يوثق أهم لحظات مونديال قطر في صورة واحدة

وثق الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) -عبر حساب كأس العالم الرسمي- أهم اللحظات المميزة التي شهدها مونديال قطر في صورة واحدة، حازت على إعجاب رواد المنصات حيث تضمنت لحظات ستظل خالدة في التاريخ الرياضي.

وتوسطت الصورة اللقطة الأهم بالمونديال، حين رفع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي كأس البطولة، ويقف بجانبه الحارس الأفضل زميله إيمليانو مارتينيز، وكذلك نجما المنتخب إنزو فرنانديز وجوليان ألفاريز أصحاب الدور الكبير في الفوز باللقب.

كما تضمنت الصورة بعض الاحتفالات المميزة، على رأسها الرقصة الشهيرة للاعبي البرازيل أمام منتخب كوريا الجنوبية، والتي شهدت أداءً ممتعًا لمنتخب "السامبا" وانتهت بفوزه برباعية.

ووثقت الصورة الاحتفال الأيقوني الذي قام به النجم السعودي سالم الدوسري بعد هدفه في مرمى الأرجنتين، والذي حسم به فوز بلاده الوحيد في المونديال.

وحضرت الاحتفالات المغربية بالملعب والمدرجات بشكل بارز في الصورة، وفي مقدمتها الاحتفال الأيقوني لسفيان بوفال مع والدته والذي حاز على إعجاب واسع بعد مباراة البرتغال.

كل منتخب ترك بصمته الخاصة في #كأس_العالم_FIFA قطر 2022 ✨ ما هي لحظتك المفضلة في الصورة؟ 🤔 pic.twitter.com/N1A9EJfIpR — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) December 23, 2022

كما جاءت لحظات تسجيل بعض الأهداف المميزة ضمن الصورة، من بينها لحظة تسجيل المهاجم البرازيلي ريتشارليسون للهدف الأفضل في البطولة أمام صربيا بمقصية رائعة، وكذلك لحظة تسجيل لاعب الكاميرون فينسنت أبو بكر هدفه الرائع في مرمى صربيا.

ولم تفوت الصورة فرصة توثيق الأحداث التي شهدها مونديال قطر لأول مرة، ومن بينها الطاقم النسائي بالكامل الذي أدار مباراة ألمانيا وكوستاريكا في دور المجموعات.

وأبرزت الصورة الخروج الحزين والمبكر لبعض المنتخبات الأوروبية مثل بلجيكا وإسبانيا والبرتغال، حيث غادر الثنائي الأخير بعد الخسارة من المغرب، وغادر الأول بعد أن جاء ثالثًا في المجموعة التي تصدرتها المغرب أيضًا.

وحازت الصورة على رواج واسع حيث شاهدها أكثر من مليوني شخص، كما أعاد الآلاف مشاركتها، موضحين اللقطات المميزة التي نالت إعجابهم.