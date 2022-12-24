"بكيت من أجله".. نادال يعتبر تتويج الأرجنتين أعظم نهاية لمسيرة ميسي الخارقة

أبدى لاعب التنس الإسباني رافاييل نادال فرحته لرؤية ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني السابق وباريس سان جيرمان الفرنسي حاليا يقود منتخب بلاده الأرجنتين للتتويج بلقب كأس العالم لكرة القدم قطر 2022، معتبرا ذلك بمثابة أعظم مصير "للبرغوث" في عمر كان يشكك الكثيرون في أنه قادر فيه على إحراز اللقب العالمي.

وكشف نادال المعروف بأنه يشجع فريق ريال مدريد أن الدموع سقطت من عينيه عندما قاد ليونيل ميسي الأرجنتين لإحراز اللقب الثالث في تاريخها والأول منذ العام 1986، وكان في أعقاب المونديال هو القوة الضاربة للمنتخب الأرجنتيني على طريق تتويجه بمونديال قطر.

وسجل ميسي هدفين في المباراة النهائية التي أقيمت الأحد الماضي على ملعب لوسيل أمام المنتخب الفرنسي والتي انتهت بالتعادل 3-3، بالإضافة إلى تسجيله ركلة ترجيح في المباراة التي حسمها "راقصو التانغو" 4-2 ليتوجوا باللقب، كما حصد ميسي جائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في البطولة.

ليونيل ميسي يقبل الكأس بعد التتويج بلقب مونديال قطر 2022 . وجه كلمة للنجم الكبير بعد الفوز باللقب المفقود.#كأس_العالم_FIFA #قطر2022 #Qatar2022 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/IQ4UhQ1sYM — قنوات الكاس (@alkasschannel) December 18, 2022

وبالنسبة لنادال -الذي توج بلقبه رقم 22 في البطولات الأربع الكبرى (غراند سلام) بعد يومين من إتمامه عامه الـ36 في يونيو/حزيران الماضي، فإن رؤية شخص آخر يحقق نجاحا متأخرا في مسيرته هي شيء يقدره، حسب قوله.

وقال نادال "رفع ميسي لكأس العالم جعلني سعيدا، أن يتوج هذا اللاعب الرائع بلقب مفقود من هذا العيار -بكل ما يعنيه للأرجنتين- فإن هذا الأمر يبدو عادلا بالنسبة لي".

وأضاف "استمتعت به وتأثرت، بدون انحياز للأرجنتين، عندما سجل ميسي الهدف الثالث سقطت الدموع من عيني، كان هذا بسبب عاطفة رؤية شخص ما عظيم يحقق ما ينقصه، حيث عانى كثيرا لتحقيقه".

في المقابل، لم يخفِ نادال أيضا إعجابه بتسجيل كيليان مبابي 3 أهداف (هاتريك) للمنتخب الفرنسي في المباراة النهائية، خصوصا أن ريال مدريد (فريقه المفضل) كان يهدف للتعاقد مع مبابي مهاجم باريس سان جيرمان.

ورفض مبابي اللعب للريال بسبب تجديد عقده مع سان جيرمان في مايو/أيار الماضي، ولكن لن تكون هناك أي مفاجأة إذا انتهى به المطاف في سانتياغو برنابيو.

وفي مقابلة مع صحيفة "آس" (As) الإسبانية -التي اختارته أفضل رياضي في العام 2022- سُئل نادال عما إذا كان يمكنه التسامح مع مبابي إذا انتقل لمدريد، فقال "يجب ألا أسامح مبابي على أي شيء، وكمشجع لريال مدريد إذا كان بمقدوره يمكنه المجيء في الغد".