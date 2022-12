اعتداء جسدي وسرقة.. تيتي مدرب البرازيل في كأس العالم يتعرض لموقف عصيب

تعرّض مدرب منتخب البرازيل المستقيل أدينور ليوناردو باتشي الشهير بـ "تيتي" لاعتداء جسدي وحادث سرقة من أحد المواطنين في بلاده.

وذكرت "ماركا" (MARCA) أن تيتي تعرض للسرقة أثناء سيره الساعة السادسة صباحا بتوقيت البرازيل، في أحد شوارع مدينة ريو دي جانيرو.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن تيتي كان يسير في حي بارا دا تيغوكا، وهو إحدى المناطق الفرعية والغنية في ريو دي جانيرو.

وفوجئ تيتي بهذا الموقف، على الرغم من حرصه الشديد على ألا يلاحظه أحد من المارة.

وأبرزت "ماركا" معلومة الصحفي البرازيلي أنسيلمو غويس الذي أكد أن شخصا اعتدى على تيتي، بسبب إقصاء المنتخب أمام كرواتيا في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2022 في قطر.

ولم يُصب المدرب البالغ من العمر 61 عاما بأي أضرار جسدية، لكن غويس أكد أن تيتي فقد أحد ممتلكاته بعد الحادثة.

🚨Veja:

Tite was robbed at 6am this morning. The bandit took items of his and then complained about his selections at the World Cup. pic.twitter.com/6nPcOEQuyC

— Brasil Football 🇧🇷 (@BrasilEdition) December 24, 2022