أوزيل يرقص العرضة ويؤكد أنه يفتقد أجواء كأس العالم في قطر

أكد نجم كرة القدم الألمانية المعتزل دوليا مسعود أوزيل، الذي يلعب حاليا لنادي إسطنبول باشاك شهير التركي، أنه يفتقد قطر والأجواء التي عاشها فيها خلال الأيام الماضية.

استضافت دولة قطر النسخة الـ22 من كأس العالم 2022، في الفترة بين 20 نوفمبر/تشرين الثاني و18 ديسمبر/كانون الأول 2022، على 8 ملاعب، وانتهت بتتويج منتخب الأرجنتين باللقب للمرة الثالثة في تاريخه على حساب فرنسا.

وكان رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" (FIFA)، السويسري جياني إنفانتينو، اعترف بأن دولة قطر استضافت "أفضل نسخة من كأس العالم في التاريخ".

ونشر أوزيل مقطع فيديو وصورة عبر حسابه على إنستغرام، مع تعليق أشاد بالأجواء التي عاشها خلال الفترة القصيرة التي زار فيها قطر.

وظهر أوزيل في الصورة وهو يرتدي "ثوبا" أبيض، وهو من الأزياء العربية التقليدية، كما ظهر في مقطع فيديو وهو يرقص رقصة "العرضة" القطرية بينما يحمل سيفا.

وعلّق بطل العالم مع منتخب ألمانيا في مونديال 2014 على المنشور بالقول: "أفتقد قطر بالفعل، لقد استمتعت كثيرا".

وسبق لأوزيل أن أشاد بالتنظيم الرائع لمونديال قطر، وكتب في تغريدة سابقة -عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر- "من الرائع أن أكون في قطر من أجل كأس العالم 2022.. شكرا على حسن الضيافة والتنظيم المثالي، يسعدني دائمًا الوجود هنا".

وأضاف "أتمنى كل التوفيق لقطر في ما تبقى من البطولة إن شاء الله، نراكم قريبا مرة أخرى"، مرفقاً ذلك بعلمي تركيا وقطر.

Great to be in Qatar for the #Worldcup2022. ⚽🏆 Thanks for the great hospitality & the perfect organization – it’s always a pleasure to be here. All the best to Qatar for the remaining tournament – insha'Allah we see us soon again. 🤲🏼🇹🇷🇶🇦 pic.twitter.com/bBU0PFwKvm

— Mesut Özil (@M10) December 1, 2022