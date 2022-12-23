يريد استعارته حتى نهاية الموسم.. تقرير إيطالي يكشف النادي الأقرب لضم المغربي أوناحي

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن الوجهة المحتملة لنجم الوسط الدولي المغربي عز الدين أوناحي الذي تألق خلال بطولة كأس العالم 2022 التي أقيمت في دولة قطر، واختتمت يوم الأحد الماضي بتتويج منتخب الأرجنتين.

وبرز أوناحي بشكل لافت خلال البطولة مع منتخب المغرب، واعتُبر أحد اكتشافاتها، وبات هدفا للعديد من الأندية الأوروبية الكبيرة التي تتطلع لخطفه من فريقه الحالي أنجيه الفرنسي.

النادي الأقرب لضم أوناحي

وذكر موقع "فوت ميركاتو" (footmercato) الإيطالي أن نادي نابولي يتصدر سباق التعاقد مع أوناحي، مشيرا إلى أن فريق الجنوب الإيطالي يسعى للتعاقد مع لاعب الوسط على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وأضاف الموقع أن نابولي يبذل جهوده حاليا لإقناع إدارة أنجيه بفكرة الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، على أن يتم التفاوض لاحقا على التعاقد مع اللاعب الشاب بشكل نهائي.

وإلى جانب نابولي يرغب نادي إنتر ميلان في التعاقد مع أوناحي (22 عاما)، بحسب "فوت ميركاتو" الذي قال إن اللاعب يفضل الانتقال إلى الدوري الإيطالي.

كما تريد أندية أوروبية أخرى الحصول على خدمات أوناحي، من بينها مرسيليا الفرنسي الذي سيحاول إقناع اللاعب بالانتقال إليه والبقاء في الأجواء الفرنسية.

وفي وقت سابق، أكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" (Mundo Deportivo) الكتالونية أن نادي برشلونة معجب بالمغربي أوناحي، ويريد التعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية القادمة في يناير/كانون الثاني المقبل.

وأثنت الصحيفة على أداء أوناحي، مشيرة إلى أنه سيكون خيارا مناسبا لتدعيم وسط الفريق، مع قرب رحيل القائد سيرجيو بوسكيتس، علاوة على إمكانية ضم اللاعب المغربي بمبلغ معقول.

وكانت القيمة السوقية لأوناحي قبل مونديال قطر تقدر بنحو 3.5 ملايين يورو، لكنها ستزيد بشكل كبير بعد مردوده المميز خلال البطولة، حيث شارك في المباريات السبع لمنتخب المغرب وبلغ معه المربع الذهبي بعد مواجهات ملحمية أقصى فيها "أسود الأطلس" إسبانيا والبرتغال من ثمن وربع النهائي على التوالي.

ووصل أوناحي إلى أنجيه الفرنسي في يوليو/تموز 2021 قادما من فريق أفرانش، ومنذ ذلك الحين لعب 47 مباراة وسجل هدفين، كما أسهم في بقاء فريقه ضمن الكبار في دوري الدرجة الأولى الفرنسي.