"يريد الفوز بدوري الأبطال".. وكيل أشرف حكيمي يرد على أنباء رغبته في العودة إلى إنتر ميلان

نفى أليخاندرو كامانو وكيل أعمال النجم المغربي أشرف حكيمي لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي كل الأنباء التي تتحدث عن قرب عودته إلى نادي إنتر ميلان الإيطالي، بعد أن أمضى أكثر من عامين في فريق عاصمة الأنوار.

وكانت العديد من التقارير الصحفية الإيطالية قد تداولت أنباء عن وجود مفاوضات مع إدارة إنتر ميلان والفريق الباريسي من أجل إعادته إلى ملعب "جوزيبي مياتزا"، بداعي رغبة النجم المغربي في العودة إلى "الكالتشيو" حيث قدم أفضل مستوياته قبل انتقاله إلى الدوري الفرنسي.

🚨 Face à certaines rumeurs, l’agent d’Achraf Hakimi explique qu’il « est très heureux au PSG, où il est sous contrat jusqu’en 2026 ». @calciomercatoit 🇲🇦🗣️ Il n’y a aucune négociation avec quelque club que ce soit. Le joueur est uniquement focalisé sur le PSG. @FabrizioRomano — Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) December 22, 2022

وفي تصريح نقلته صحيفة "كالتشيو ميركاتو" (CalcioMercato) الإيطالية، رد كامانو على هذه التقارير قائلا إن "حكيمي سعيد في فرنسا الآن، ولا يفكر في الوقت الحالي في مغادرة فريقه".

وأكد أن هدف حكيمي الأساسي في فريقه الباريسي هو "الفوز بدوري أبطال أوروبا، إنه الحلم الذي يراوده وهدفه الأساسي هذا الموسم".

وأضاف "حكيمي لديه عقد لـ3 سنوات مع فريق باريس سان جيرمان، وهو يحترم كثيرا هذا الارتباط بناديه، بالنسبة للمستقبل أنا لا أعرف، فكرة القدم تتغير باستمرار ولا يمكننا أن نتنبأ بماذا يمكن أن يقع".

وانتهز وكيل أعمال اللاعب المغربي المناسبة من أجل الإشادة بالمستوى الكبير الذي قدمه في نهائيات كأس العالم 2022 برفقة المنتخب المغربي، وقال "يا إلهي، لقد قدم كأس عالم مذهلة مع منتخب المغرب، أنا سعيد جدا من أجله".

وإلى جانب حكيمي، فإن كامانو هو وكيل أعمال المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز المتوج بكأس العالم مع منتخب بلاده.

وشدد المتحدث نفسه على أن "لاوتارو سعيد جدا في إنتر، ولا يفكر في الوقت الحالي في مغادرة النادي، لقد أعطته الجماهير الكثير من الحب والإيمان وهو يبادلها نفس الشعور".

وعلى الرغم من مكانته الأساسية داخل فريق عاصمة الأنوار إلى جانب صداقته القوية مع زميله في الفريق كيليان مبابي فإن الشائعات ما زالت تطارد اللاعب المغربي، ولطالما تحدثت الصحافة الفرنسية والإيطالية عن رغبته في العودة إلى إيطاليا ووجود مفاوضات مع إدارة "النيراتزوري".

وسبق للنجم المغربي أن عبر بشكل صريح في وقت سابق بأن هدفه الأول هو التتويج بأغلى الألقاب مع ناديه، أي دوري أبطال أوروبا، لكنه كشف أيضا عن حلم العودة إلى فريقه الأم ريال مدريد الإسباني الذي ترعرع فيه ورعت ملاعبه أول أحلامه في عالم المستديرة.