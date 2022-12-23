حذف متابعته لزملائه السابقين على إنستغرام.. هل قطع بنزيمة صلته نهائيا بمنتخب فرنسا؟

بعد أيام قليلة من إعلانه وضع حد لمسيرته الدولية مع منتخب فرنسا وذلك بعد غيابه المثير للجدل عن نهائيات كأس العالم قطر 2022، يمضي مهاجم ريال مدريد، وصاحب الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العام الحالي كريم بنزيمة في قطع صلته نهائيا بالمنتخب الفرنسي، وذلك بعد أن قام بإلغاء متابعته لعدد من زملائه السابقين بمنتخب الديوك من حسابه على موقع إنستغرام.

وأعلن كريم بنزيمة في منشور على حسابه الرسمي في موقع "إنستغرام" الاثنين الماضي اعتزاله اللعب مع منتخب فرنسا، من خلال نشره صورة بقميص منتخب الديكة مصحوبة برسالة قال فيها: "لقد بذلت جهودا لأكون ما أنا عليه اليوم وأنا فخور بذلك، لقد كتبت قصتي ونهايتنا".

لكن اللاعب الذي تغيب عن مشوار فرنسا في كأس العالم في قطر، ابتعد مسافة أخرى عن منتخب الديوك عندما قام يوم الجمعة بإلغاء متابعته لحسابات كل زملائه السابقين على إنستغرام باستثناء زميليه في ريال مدريد، إدواردو كامافينغا وأوريلين تشواميني، فضلا عن كيليان مبابي ورفائيل فاران وماركوس تورام.

وهؤلاء اللاعبون الخمسة هم فقط من بين الذين شاركوا في مونديال قطر 2022 ولايزال كريم بنزيمة يتابعهم على منصة التواصل "إنستغرام"، كما أنه لا يزال يحتفظ بالحساب الرسمي للمنتخب الفرنسي على الموقع ذاته ضمن الحسابات التي يتابعها.

ورغم ذلك، تشير مصادر إعلامية إلى إن خطوة بنزيمة الافتراضية في حذف متابعة عدد من لاعبي منتخب الديوك تعد مؤشرا على أنه قرر مقاطعة منتخب فرنسا نهائيا.

وغادر كريم بنزيمة معسكر المنتخب الفرنسي قبل يوم واحد من انطلاق مونديال قطر بسبب الإصابة، ليغيب للمرة الثانية عن نهائيات كأس العالم بعد أن كان الغائب الأكبر عن التتويج باللقب في روسيا 2018 إثر خلافات مع مدربه ديدييه ديشامب واتحاد الكرة الفرنسي.

وقبل أيام قليلة من نهائي مونديال 2022 الذي خسرته فرنسا أمام الأرجنتين بركلات الترجيح (4ـ2) بعد نهاية المباراة (3ـ3)، أثارت بعض الصحف الفرنسية توتر العلاقة بين بنزيمة ومدربه ديشامب الذي تجاهل الحديث عن عودة محتملة لهداف ريال مدريد لمعسكر منتخب الديوك، وفي الوقت نفسه أعلن بنزيمة أنه غير مهتم بالعودة ولا بحضور المباراة النهائية ومشاهدتها.

وكشفت المصادر ذاتها أن العلاقة بين بنزيمة وديشامب أخذت منحى تصعيديا منذ تتويج الأول بجائزة الكرة الذهبية 2022، التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول لأفضل لاعب في العالم عندما تجاهل ذكر مدرب منتخب فرنسا كواحد ممن ساهموا في تألقه.

وقبل اعتزاله اللعب مع فرنسا في سن الـ35، خاض كريم بنزيمة 97 مباراة دولية، وسجل 37 هدفا، في حين أحرز لقبا واحدا، هو دوري الأمم الأوروبية 2021.