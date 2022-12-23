بعد استبعاده المفاجئ خلال مونديال قطر.. أونانا حارس الكاميرون يعتزل دوليا بعمر 26 عاما

أعلن حارس مرمى منتخب الكاميرون لكرة القدم أندريه أونانا اعتزاله اللعب دوليا، على خلفية استبعاده من قائمة "الأسود غير المروضة" في كأس العالم 2022 الذي اختتم في دولة قطر يوم الأحد الماضي بسبب "عدم الانضباط".

وكتب أونانا (26 عاما) عبر حسابه الرسمي في موقع تويتر: "كل قصة، مهما كانت جميلة، لها نهاية. وقصتي مع منتخب الكاميرون انتهت".

أونانا حارس منتخب الكاميرون يعتزل دوليا

ووضع حارس مرمى إنتر الإيطالي حدا لمشواره مع المنتخب بعد 34 مباراة دولية، آخرها كانت ضد سويسرا (صفر-1) في الجولة الأولى من منافسات المجموعة السابعة في مونديال قطر، قبل أن يتم استبعاده لأسباب "تأديبية" حسبما أعلن المدرب ريغوبير سونغ، في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني، عشية المباراة الثانية ضد صربيا (3-3).

وقال سونغ في مؤتمر صحفي بعد المباراة: "في المجموعة عليك احترام القواعد، أفضل الحفاظ على المجموعة أكثر من الأفراد".

وأضاف: "سيكون لدينا الوقت لنوضح لكم بشكل أفضل ما حصل، لكن علينا أن نتعامل مع أولئك الذين لديهم الرغبة والقادرين على الدفاع عن ألوان البلاد".

وودع منتخب الكاميرون مونديال قطر من دور المجموعات، رغم فوزه التاريخي، من دون أونانا، على البرازيل 1-0 التي كانت خاضت المباراة بتشكيلة بديلة لضمانها التأهل لثمن النهائي.

ولم يحدد حارس مرمى أياكس أمستردام السابق، الذي لعب أساسيا خلال كأس أمم أفريقيا التي استضافتها بلاده مطلع العام الحالي حيث احتلت المركز الثالث، في رسالة الوداع الأسباب التي أدت، حسب قوله، إلى استبعاده.