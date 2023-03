أحدثت الكاميرا العنكبوتية "سبايدركام" (SPIDERCAM) ثورة في عالم تصوير مباريات كرة القدم، وتألقت بشكل كبير في كأس العالم 2022 في قطر بلقطاتها العلوية الإبداعية التي تحدث الفارق في النقل التلفزيوني.

وتحتاج الكاميرا العنكبوتية تجهيزات خاصة لذلك ليست منتشرة سوى في البطولات العالمية والدوريات الكبرى فقط، وعلى سبيل المثال وليس الحصر كانت المرة الأولى التي تستخدم في الجزائر خلال النقل التلفزيوني لحفلي افتتاح وختام دورة ألعاب البحر المتوسط في وهران منتصف العام الجاري.

وكمشاهد لمباريات كأس العالم في قطر من الملعب لاحظت مدى رشاقة تحركات "سبايدركام" فوق الملعب، كما لاحظت أنها "تخاف الكرة وتخشى التصويب لأعلى" رغم أنها تلاحقها إذ لا تقترب من اللاعبين أو أرض الملعب إلا في حالة توقف اللعب فقط، ويكمن السر في خوفها أن الكرة قد تحطمها وتخرجها عن تغطية المباراة إذا اصطدمت بها خاصة إذا كانت قوية.

@filipeluis spots our spidercam. #UCL

ويقول خالد إبراهيم مخرج البرامج والمباريات الرياضية للجزيرة نت، إن الكاميرا العنكبوتية أطلق عليها هذا الاسم لأنها تتدلى كالعنكبوت عبر 4 أسلاك قوية ومرنة تثبت إما أعلى 4 أعمدة على أطراف الملعب من الخارج أو في الزاويا الأربع لسقف الملعب، بحيث تجعل هذه الأسلاك حركة الكاميرا تصل للأسفل حتى مستوى أقدام اللاعبين، وللأعلى إلى سقف الملعب، ويشترط أن تكون مثبتة في أعلى نقطة حتى تكون بعيدة عن مرمى الكرة التي قد تحطمها أو تسقطها على اللاعبين إذا اصطدمت بها.

Spider Cam has been installed at National Stadium, Karachi, it will be used first time in Pakistan.

It will be used for two way communication b/w commentator and player #PSL5 #Cricket #Pakistan

