صحيفة فرنسية: ميسي وافق مبدئيا على تمديد عقده مع سان جيرمان

كشفت تقارير صحفية في فرنسا أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الفائز بكأس العالم في قطر هذا الشهر سيستمر في نادي باريس سان جيرمان لعام آخر، وفقا لما ذكرته صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية اليومية.

وقالت الصحيفة إن النادي الفرنسي توصل أوائل الشهر الجاري خلال فعاليات المونديال إلى اتفاق مبدئي مع خورخي ميسي، والد ووكيل أعمال النجم الفائز بجائزة أحسن لاعب في العالم 6 مرات، بشأن تمديد عقده الذي ينتهي صيف 2023 لعام واحد إضافي على الأقل.

وكان ميسي انتقل من برشلونة الإسباني إلى نادي العاصمة الفرنسية في 2021 عقب فوزه بلقب كوبا أميركا مع منتخب بلاده.

ودأب ميسي على التأكيد بأنه سيبتّ في مستقبله الكروي بعد مونديال قطر.

وكان انتقال ميسي إلى إنتر ميامي الأميركي أو عودته إلى النادي الكتالوني السابق ضمن الاحتمالات الواردة، غير أن "البولغا" لم يوافق على العرضين.

وكان ميسي قاد منتخب بلاده الأحد الماضي إلى الظفر بكأس العالم بعد الفوز في المباراة النهائية بين "التانغو" والمنتخب الفرنسي، ليتوّج بذلك مسيرته الكروية المثيرة للإعجاب، ويهدي بلاده لقبا منتظر منذ 36 عاما.