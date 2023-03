بعد حرق صورته وحمل دمية على هيئته.. وزير فرنسي يطالب فيفا بالتحقيق في السخرية من مبابي في الأرجنتين

طالب وزير فرنسي الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بفتح تحقيق في السخرية التي تعرض لها اللاعب كليان مبابي من قِبل بعض لاعبي ومشجعي الأرجنتين، في خضم احتفالات جرت في بوينس آيرس، للترحيب بعودة المنتخب الفائز بكأس العالم لكرة القدم قطر 2022.

وخلال استقبال منتخب الأرجنتين لدى عودته للبلاد، أشعلت مجموعة من المشجعين غطاء نعش مقلّد، وعليه صليب وصورة لمبابي.

كما أمسك حارس المرمى إميليانو مارتينيز بطفل رضيع عليه وجه مبابي خلال موكب للحافلة المكشوفة التي حملت لاعبي الفريق عبر العاصمة، وانتشرت صور الواقعتين عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

Even uglier displays of hatred & bigotry from Argentina fans towards Kylian Mbappé displayed here. pic.twitter.com/WY4Saw0LsQ

