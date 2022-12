عام تاريخي للكرة المغربية.. إنجاز في مونديال قطر وسيطرة قارية للأندية وتألق منتخب السيدات

يستعد المغرب لتوديع واحدة من أكثر سنواته الكروية نجاحا، بعد أن اكتسحت الأندية المغربية على المستوى الأفريقي، وحققت جميع الألقاب القارية الممكنة، إلى جانب تألق كرة القدم النسوية سواء على المستوى القاري أو العالمي، فيما يبقى أفضل إنجاز ذلك الذي حققه "أسود الأطلس"، الذي بلغ نصف نهائي كأس العالم 2022، الذي أقيم في دولة قطر في سابقة على المستويين العربي والأفريقي.

وعلى بعد أيام من رحيل عام 2022، ستبقى أكثر الصور رسوخا في أذهان المغاربة، هو الاستقبال الكبير الذي خصصه مئات الآلاف للمنتخب الأول بالعاصمة الرباط، احتفالا بالإنجاز التاريخي في قطر، إلى جانب التكريم الذي خصصه العاهل المغربي لنجوم "أسود الأطلس" وكأنه يوم للاحتفال بسنة كروية مغربية بامتياز.

خلال شهر مايو/أيار الماضي، صعدت الأندية المغربية للتتويج من جديد وحصل الوداد البيضاوي على أغلى الكؤوس الأفريقية على مستوى الأندية، إثر فوزه بلقب دوري أبطال أفريقيا على حساب الأهلي المصري 2-0، في النزال الذي أقيم بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وجاء تتويج الوداد بعد مسار رائع في الأدوار الماضية وإخراجه أكبر الأندية المرشحة للتتويج على غرار بيترو أتلتيكو الأنغولي وشباب بلوزداد الجزائري إلى جانب الزمالك المصري.

وهو اللقب القاري الثالث في تاريخ الوداد، والسابع في تاريخ الأندية المغربية.

في الشهر نفسه، عادت الأندية المغربية للتتويج القاري من جديد، هذه المرة في المنافسة القارية الثانية من حيث القيمة -كأس الكونفدرالية الأفريقية- وذلك بعد أن رفعها فريق نهضة بركان المغربي، إثر تغلبه في مباراة النهائي على أورلاندو بيراتس الجنوب الأفريقي بضربات الترجيح.

ويعتبر هذا اللقب هو الثاني للفريق المغربي (بعد لقب عام 2020)، والسابع في تاريخ الكرة المغربية، ليتربع المغرب على عرش أكثر البلدان التي توجت فرقها بهذه البطولة.

