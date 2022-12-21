شاهد- وسط نحو 5 ملايين مشجع.. لاعبو الأرجنتين يستقلون طائرة مروحية لتحية الجماهير بعد أن علقت حافلتهم

اضطر لاعبو منتخب الأرجنتين إلى إلقاء التحية على ملايين الأرجنتينيين في بوينس آيرس من على متن طائرة مروحية، بعد أن تعذر عليهم ذلك على الأرض بسبب الحشود الضخمة من الجماهير التي ملأت شوارع العاصمة وجعلت سير الحافلة فيها مستحيلا.

واحتشد نحو 5 ملايين من الأرجنتينين في أشهر وأكبر ساحة بمدينة بوينس آيرس من أجل الاحتفال بمنتخبهم الوطني المتوج بكأس العالم الذي أقيم في قطر.

وذكرت تقارير صحفية محلية أن عدد الذين احتشدوا في قلب المدينة قد بلغ 4.8 ملايين شخص، وذلك في واحد من أكبر التجمعات عبر التاريخ.

وتوجه زملاء ليونيل ميسي قبل منتصف النهار بالتوقيت المحلي صوب تجمع المشجعين من أجل تحيتهم، لكن بعد 3 ساعات من المحاولة تبين لهم أن الوصول إلى قلب العاصمة أصبح أمرا مستحيلا.

🚁 No se puede llegar más alto, @Argentina en el cielo. Una fiesta diferente, en helicóptero, ante la imposibilidad de hacerlo por carretera pic.twitter.com/8zmOjxQh7y — MARCA (@marca) December 20, 2022

ووفق تقارير صحفية، فإن اللاعبين قرروا إلقاء التحية على ملايين المشجعين جوا، بعد أن صعدوا على متن مروحية للاستمتاع بمشهد التجمع الجماهيري الرهيب من السماء.

Locura total en Buenos Aires: millones de personas en las calles para recibir a los campeones del mundo 🏆🇦🇷 pic.twitter.com/zsT215yCSi — MARCA (@marca) December 20, 2022

وفي السياق نفسه، قالت المتحدثة باسم الرئاسة غابرييلا سيروتي في تغريدة على تويتر إن "أبطال العالم يحلقون فوق المسار المخطط بأكمله بطائرة مروحية، لأنه أصبح من المستحيل الاستمرار في الطريق البري".

Las imágenes son una locura: avalanchas en la rúa de la selección argentina, hay muchos que incluso han intentado subir al autocar de los ídolos de todo un país 🚌🏆🇦🇷 Que no pase nada malo, por favor 🙏 pic.twitter.com/JAHYJVuC1g — MARCA (@marca) December 20, 2022

وتوجه مئات الآلاف من الأرجنتينيين صوب العاصمة بوينس آيرس قادمين من مختلف المدن الأرجنتينية، خاصة روساريو مسقط رأس الأسطورة ليونيل ميسي، والتي تبعد أكثر من 300 كيلومتر عن العاصمة.

وقاد "الأسطورة" ليونيل ميسي منتخب بلاده إلى التتويج بلقب كأس العالم في الأراضي القطرية بعد حسم النهائي لصالحه على حساب منتخب فرنسا بضربات الترجيح 4-2 إثر انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل 3-3.

ويعتبر هذا اللقب هو الثالث في تاريخ بلاد "التانغو" بعد لقب دورة 1978 التي أقيمت في الأرجنتين، ولقب سنة 1986 في المكسيك.