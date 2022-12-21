بعد رفعه دمية تحمل وجه مبابي.. مارتينيز يثير غضبا وجدلا على المنصات بسبب سخريته من النجم الفرنسي

خلال الاستقبال الشعبي بمناسبة فوز المنتخب الأرجنتيني ببطولة كأس العالم في قطر، حمل إيميليانو مارتينيز حارس المنتخب دمية تحمل وجه اللاعب الفرنسي الشهير كيليان مبابي على سبيل السخرية منه، بعد أن مني منتخب فرنسا بالهزيمة في المباراة النهائية أمام الأرجنتين بالركلات الترجيحية.

وفسر الكثيرون تصرف الحارس الأرجنتيني، بأنه يريد القول إنه انتصر على مبابي، رغم أن الأخير سجل في شباكه 4 أهداف، كانت كفيلة بأن جعلته على رأس قائمة هدافي المونديال.

تصرف الحارس الأرجنتيني أثار غضبا واسعا وجدلا كبيرا على منصات التواصل، بين رافض لتصرفه واصفا إياه بأنه لا إنساني ولا أخلاقي، وبين مبرر لهذا التصرف.

حلقة (2022/12/21) من برنامج "شبكات" رصدت بعض التعليقات على منصات التواصل التي عبّرت حالة من الجدل والسخرية من تصرف حارس منتخب التانغو، حيث يرى بلال أن السخرية تفقد الشخص قيمته الإنسانية فكتب "أن تفوز وتحتفل هذا شيء جميل، ولكن أن تسخر من الآخرين هذا يفقدك قيمتك الإنسانية".

وعبّر علي العلي عن استغرابه من صمت النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من تصرف الحارس فقال "وميسي واقف جنبو (بجانبه) وبنفس الوقت صديق كيليان بباريس، كان لازم ميسي يقله ستحي (يقول له لا ينبغي) احتراما لمبابي وحتى لو (كان) يحترم ميسي، ما كان عمل هيك منشان (هكذا لأجل) ما يخرب علاقته مع مبابي".

فيما يعتقد حسن أن الحارس خسر أمام مبابي "مبابي ضد مارتينيز، مبابي انتصر. فرنسا ضد الأرجنتين، الأرجنتين انتصرت في أمور أكبر من منتخب ضد منتخب، والحارس هنا خسر ضد مبابي".

لكن سلطان برر تصرف الحارس الأرجنتيني ووصفه بالطبيعي خصوصا بعد تصريحات البطل الفرنسي عن الكرة اللاتينية فكتب "تصرف طبيعي من مارتينيز، ما الذي كان ينتظره الجمهور الرياضي من الحارس الأرجنتيني بعد تصريح مبابي عن الكورة اللاتينية. تصرف طبيعي وصحيح من ديبو".

في المقابل؛ أكد عمار أن الحارس عبر عن غضبه بسبب ضربات الجزاء التي نفذها مبابي وهزت شباك الأرجنتين فقال "مارتينيز تحديدا كشخص يعتمد أنه يحط على الناس في ضربات الجزاء عشان (لكي) يكسبهم. مزعلاه أوي (أزعجه جدا) أن مبابي حط عليه بسهولة في 3 ضربات جزاء وراء بعض في نفس الماتش".

يذكر أن مارتينيز حصل على الكف الذهبية ولقب أفضل حارس مرمى في كأس العالم قطر 2022. ويلعب مع نادي أستون فيلا الإنجليزي.

كما أنه لم يخسر في المباريات الـ26 التي خاضها في مونديال قطر 2022 مع التانغو سوى واحدة، عندما استقبلت شباكه هدفين من الأخضر السعودي.