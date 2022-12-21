بعد أشهر من مقاومة السرطان.. هالر لاعب دورتموند الألماني يقترب من العودة للملاعب

بات الدولي الإيفواري سيباستيان هالر، لاعب فريق بروسيا دورتموند الألماني قريبا جدا من العودة إلى ملاعب كرة القدم، بعد خضوعه لعملية جراحية لاستئصال ورم سرطاني في الخصية في يناير/ كانون الثاني الماضي، وذلك وفق ما أكدته صحيفتا "بيلد" و"فيست دويتشه ألغماينه" الألمانيتان.

وكان النجم الإيفواري، الذي انتقل إلى "البوندسليغا" قادما من أياكس أمستردام الهولندي، قد أثر في مشاعر العالم بعد أن تأكد غيابه عن الملاعب لمدة طويلة بسبب إصابته بالسرطان، لكنه قاوم بقوة من أجل العودة لمداعبة الساحرة المستديرة.

وفق المصادر نفسها، فإن الهداف السابق لفريق أياكس الهولندي، قد يشارك في المعسكر التدريبي لفريقه الأصفر والأسود في مدينة مارابيا الإسبانية الشهر المقبل.

وكان هالر قد انضم إلى دورتموند الصيف الماضي قادما من أياكس أمستردام، من أجل تعويض رحيل المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند صوب مانشستر سيتي الإنجليزي، غير أن تجربته توقفت قبل أن تبدأ بملعب "سيغنال إيدونا بارك" إثر تأكد إصابته بالسرطان.

وصارع المهاجم الإيفواري المرض بعد خضوعه للجراحة والعلاج الكيميائي، قال عنها في تصريحات سابقة إنها تسير في الاتجاه الصحيح.

النجم الإيفواري، خطف الأضواء في مونديال قطر الأخيرة بعد أن سافر للدوحة من أجل مشاهدة فعالياته.

في الجهة المقابلة، أكد نادي دورتموند أنه لن يضغط على هالر من أجل تسريع عودته إلى الملاعب، بل سيترك له الحرية التامة في تحديد موعد عودته.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، ظهر هالر في مشهد مؤثر خلال تسلمه جائزة "ويلي فان دير كويغلن"، كأفضل هداف في الدوري الهولندي، بعد تألقه اللافت مع فريقه السابق أياكس أمستردام الهولندي، في مشهد امتزجت فيه الأفراح والدموع.

Emotionele Sébastien Haller ontvangt Willy van der Kuijlen-trofee ❤️🏆#EredivisieAwards pic.twitter.com/0tN5KvPR2f — ESPN NL (@ESPNnl) August 30, 2022

وظهر هالر في المنصة وهو يقاوم دموعه قبل أن يتسلم الجائزة، بعد أن تلقى كلمات إشادة من مقدم الحفل بتألقه وصراعه مع المرض.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ظهر هالر أيضا خلال حفل تسلم جائزة أحسن لاعب في العالم التي توج بها الفرنسي كريم بنزيمة، وقد ظهر هالر خلال تسليمه جائزة "ياشين" لصاحب جائزة أحسن حارس، التي نالها حارس ريال مدريد تيبو كورتوا.

وفي لحظة مؤثرة خلال هذا الحفل، قال هالر "الأمور تسير بخير، أنا هنا حتى أكون ملهما للآخرين".

ويستأنف دورتموند مشواره في الدوري الألماني بمواجهة أوغسبورغ يوم 22 يناير/كانون الثاني المقبل عقب انتهاء فترة العطلات الشتوية.