بعد تتويجه بكأس العالم.. ملعب ماراكانا البرازيلي يدعو ميسي لتخليد بصمة قدميه

وجهت هيئة الإشراف على الأنشطة الرياضية بولاية ريو دي جانيرو البرازيلية الدعوة لليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين "لتخليد" بصمته في ملعب ماراكانا الشهير وذلك بوضع آثار قدميه في قاعة المشاهير الملحقة بالملعب.

ووفقا لما ذكرته هيئة الإشراف على الأنشطة الرياضية، تأتي دعوة ميسي أيقونة الكرة الأرجنتينية والعالمية بعد أن قاد منتخب بلاده لإحراز كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 يوم الأحد، عقب الفوز على فرنسا بركلات الترجيح (4 ـ2) في المباراة النهائية المثيرة التي أقيمت على ملعب لوسيل وانتهت في وقتيها الأصلي والإضافي (3 ـ3).

وجددت الهيئة التي يقع ملعب ماراكانا تحت إدارتها، دعوة ميسي لترك بصمته ثانية في قاعة المشاهير التابعة لماراكانا، بعد أن فعل ذلك لأول مرة عندما فازت الأرجنتين بكأس كوبا أميركا عام 2021.

وقال أدريانو سانتوس رئيس الهيئة المشرفة على الأنشطة الرياضية في رسالة بعث بها إلى ميسي عبر الاتحاد الأرجنتيني للعبة: "أظهر ميسي بالفعل أهميته داخل وخارج الملعب، إنه لاعب كان ولا يزال في أعلى مستوى في تاريخ كرة القدم لسنوات، لا شيء يبدو أكثر ملاءمة من أن يقوم ملعب ماراكانا بتكريمه وعلاوة على كل هذا، فإن ميسي عبقري عند تعامله مع الكرة".

واستضاف ملعب ماراكانا التاريخي نسختين لنهائي كأس العالم، عامي 1950 و2014، كما شهد فوز ميسي وفريقه بلقب كوبا أميركا 2021 بتغلبه على البرازيل بهدف دون رد، وهو اللقب القاري الوحيد حتى الآن في السجل الشخصي لميسي.