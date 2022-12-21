شاهد- أجمل 10 أهداف في مونديال قطر.. فيفا يطلق تصويتا جماهيريا لاختيار أفضل هدف بكأس العالم

أطلق موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" (FIFA) تصويتًا لاختيار أجمل هدف في كأس العالم 2022 في قطر.

واختار فيفا عبر موقعه الإلكتروني الرسمي 10 أهداف، وطلب من الجمهور اختيار أفضلها، قبل إغلاق التصويت، في الدقيقة الأخيرة من يوم غد الخميس، عبر رابط التصويت المعزّز بمقاطع مرئية للأهداف العشرة، التي سيختار من بينها من يشاهدها أفضل هدف من وجهة نظره.

ويوجد في القائمة هدف النجم السعودي سالم الدوسري، الذي سجّله في شباك حارس الأرجنتين إيميليانو مارتينيز، في المباراة التي أقيمت يوم 22 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في الجولة الأولى من دور المجموعات، وهو الهدف العربي الوحيد في القائمة.

سالم الدوسري يسجل الهدف الثاني للمنتخب السعودي في الدقيقة 53 السعودية 2: 1 الارجنتين pic.twitter.com/XCuKoTmNgl — استاد الدوحة (@staddoha) November 22, 2022

كما يشارك هدف البرازيلي ريتشارليسون الذي سجّله في مرمى صربيا، بضربة مقصّية، في دور المجموعات يوم 24 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

ريتشارليسون عاد إليكم من جديد! مهاجم توتنهام بطريقة فنيّة قادمة من شواطئ كوباكابانا يضيف الهدف الثاني لمنتخب بلاده والشخصي الثاني له في المباراة (2-صفر) #كأس_العالم_قطر_2022 | #قطر_2022 | #البرازيل_صربيا #Qatar2022 #WorldCup2022 | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/VQ87N8Wx3r — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 24, 2022

وضمت القائمة -أيضًا- هدف الهولندي كودي غاكبو بقدمه اليسري في تسديدة اخترقت العرين الإكوادوري، كما ضمت القائمة هدف الأرجنتيني إنزو فيرناندير الذي اخترق مربع العمليات، وسدّد كرة إلى الزاوية البعيدة في مرمى المكسيك.

وكذلك هدف الكاميروني فنسنت أبو بكر، الذي اخترق دفاعات صربيا ببراعة، ليواجه الحارس بمفرده، ويرسل كرة في توقيت مثالي لتدخل الشباك بكل سلاسة.

ورشّح فيفا -أيضًا- هدف المكسيكي لويس تشافيز من ركة حرة صاروخية من منطقة الجزاء فوق حائط الصد، إلى الزاوية العليا في مرمى السعودية.

لويس تشافيز أحرز أحد أجمل أهداف كأس العالم الحالية من ركلة حرة مباشرة سددها بيسراه سكنت شباك الحارس السعودي العويس. 📦 اشترك الآن 👇 🔗 https://t.co/DjYUE8GiM1

📱 https://t.co/alkogGtHdW#كأس_العالم_قطر_2022 | #قطر_2022 | #السعودية_المكسيك pic.twitter.com/j9HENn6KEv — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 30, 2022

كما جاء ضمن الترشيحات هدف الفرنسي كيليان مبابي بتلقّيه الكرة، والتي جهّزها للتسديد بقدمه اليمنى، وبدقة ماهرة إلى الزاوية العالية البعيدة "المقص" في مرمى بولندا.

وبالتمريرات البرازيلية القصيرة والسريعة كرقص السامبا جاء هدف ريتشارليسون في الزاوية السفلى من مرمى كوريا الجنوبية ضمن الأهداف المبدعة والمرشحة بالتصويت.

ورشح فيفا -أيضًا- هدف بايك سيونغ الكوري الجنوبي، عندما سيطر على الكرة بهدوء من ضربة حرة تم إبعادها، ليرسل تسديدة صاروخية إلى شباك البرازيليين من خارج منطقة الجزاء.

كما رشح الفيفا هدفًا جماعيًا مذهلًا، ختمه البرازيلي نيمار بترجمة فعلية لمعنى اللعبة الجميلة في شباك كرواتيا.

وأسهم تسجيل 6 أهداف في المباراة النهائية، في جعل مونديال قطر، الأعلى على الإطلاق من حيث عدد الأهداف المسجلة في نسخة واحدة بكأس العالم، حيث تم تسجيل ما مجموعه 172 هدفًا في البطولة، وهو ما حطّم الرقم القياسي السابق البالغ 171 هدفًا، والذي تم تحقيقه في عامي 1998 و2014.