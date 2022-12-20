26.8 مليون زائر ومشجع.. وزارة المواصلات تسجل أرقاما قياسية خلال مونديال قطر

أعلنت وزارة المواصلات القطرية عن تحقيق قطاع النقل والمواصلات أرقامًا قياسية في جميع الخدمات التي قدّمتها العمليات التشغيلية لكأس العالم 2022 في قطر، حيث نقلت وسائل النقل العام المتعددة نحو 26.8 مليون زائر ومشجع خلال المونديال.

وذكرت الوزارة في -بيان لها- أن أكثر من 18 مليونًا و416 ألف راكب، تم نقلهم في مترو الدوحة، و829.741 راكبًا، استخدموا ترام لوسيل، في حين بلغ عدد مستخدمي ترام المدينة التعليمية نحو 150.8 ألف راكب، ونقل ترام مشيرب أكثر من 27.6 ألف راكب، وذلك خلال الفترة من 18 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 18 ديسمبر/كانون الأول 2022 .

وأشارت الوزارة إلى تخطى إجمالي عدد مستخدمي كل خدمات الحافلات 7.368 مليون راكب، بينما وصل إجمالي عدد رحلات سيارات الأجرة (التاكسي) إلى 315.122 رحلة. كما سجّلت شركات نقل الركاب عبر التطبيقات الإلكترونية أكثر من 8.274 مليون رحلة، وذلك خلال الفترة من 20 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إلى 18 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وفيما يتعلّق بالنقل الجوي، فقد سجّلت حركة الطائرات في كل من مطاري حمد والدوحة الدوليين 26425 حركة جوية.

وعلى صعيد تأمين سلاسل الإمداد والتوريد لخدمة القطاعات الاقتصادية الحيوية في الدولة، وتلبية متطلبات بطولة كأس العالم، قامت "مواني قطر" خلال الفترة الممتدة من 18 نوفمبر/تشرين الأول الماضي إلى 18 ديسمبر/كانون الأول الحالي، بمناولة 125285 حاوية نمطية، وأكثر من 131 ألف طن من البضائع العامة، بالإضافة إلى مناولة 6755 وحدة من المعدات والسيارات، و19130 رأسًا من الماشية، وذلك عبر استقبال 146 سفينة متعددة الأنواع في ميناء حمد، و105 سفن في ميناء الرويس.