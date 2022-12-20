احتفاء بكأس العالم وتوثيقا لمسيرته.. شاهد- ميسي ينشر مقطعا يحظى بملايين الإعجابات

نشر قائد منتخب الأرجنتين ولاعب كرة القدم العالمي ليونيل ميسي عبر حسابه في إنستغرام مقطعًا مرئيًا، استعرض خلاله محطات حياته المهنية، وصولًا إلى إنجازه التاريخي بالفوز بكأس العالم لعام 2022.

وحظِي المقطع بعد وقت قصير من نشره على أكثر من 6 ملايين و900 ألف إعجاب، بينما تجاوزت التعليقات 68 ألفًا.

واستعرض ميسي في المقطع صورًا لمحطات عدة سابقة له في مباريات كرة القدم، حيث بدا خائبًا في إحدى الصور، وقد تم عرقلته وإطاحته أرضًا في صورة أخرى.

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وقال ميسي أثناء عرض تلك الصور: "إذا استطعت ترك كل الألم خلفك، إذا استطعت النهوض، مرة تلو الأخرى".

وتابع: "وإذا استطعت توحيد بلاد بأكملها، متخليًا عن حياتك من أجل هذا الحُلم، فقد أكملت إرثك، وأصبح كأس العالم ملكك"، بينما ظهرت صور لاحتفال الشعب الأرجنتيني الحافل، متبوعة بصورته وهو يحمل كأس العالم ويقبّله.

وعقب نشره للمقطع، نشر ميسي -كذلك- صورة له وهو نائم محتضنًا كأس العالم، وأرفقها بتعليق "صباح الخير مع وجه ضاحك، وحازت الصورة على أكثر من11 مليونًا و27 ألف إعجاب في 50 دقيقة فقط.