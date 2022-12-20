ميسي أول لاعب ينزل من الطائرة.. "شاهد" وصول منتخب الأرجنتين الفائز بكأس العالم إلى بوينس آيرس

وصلت الطائرة التي تقل منتخب الأرجنتين الفائز بكأس العالم لكرة القدم 2022 وقائده ليونيل ميسي إلى مطار إيسيسا الدولي في بوينس آيرس عائدة من قطر اليوم الثلاثاء عند الساعة 2:40 بالتوقيت المحلي (5:40 بالتوقيت العالمي) (8:40 بتوقيت مكة المكرمة).

وكان ميسي الذي سجل هدفين خلال مباراة النهائي، أول لاعب ينزل من الطائرة حاملا كأس البطولة وبعده مباشرة مدرب المنتخب ليونيل سكالوني.

وبعدهما نزل المهاجم جوليان الفاريز الذي سجل 4 أهداف خلال مونديال قطر.

ووضعت صورة لميسي على ذيل الطائرة مع عبارة "فريق واحد، بلد واحد، حلم واحد".

Argentina, the World Cup champions are home! 🇦🇷pic.twitter.com/IGzUV4hBHE — Roy Nemer (@RoyNemer) December 20, 2022

ونزل اللاعبون من الطائرة وشقوا طريقهم على سجادة حمراء وصولا إلى حافلة مكشوفة على وقع أغنية (Muchachos) التي تعني "أولاد" الخاصة بهم لكأس العالم التي أدتها فرقة لا موسكا.

وبعد فوزهم على فرنسا في نهائي كأس العالم أول أمس الأحد في مباراة مشوقة، سيمضي اللاعبون ليلتهم في مجمع تدريب الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم قرب المطار حيث ينتظرهم آلاف المشجعين للترحيب بهم.

The goat is in Argentina, with the World Cup trophy in his hands 😍pic.twitter.com/pohyPgHNRm — Jan  🇦🇷 (@FutbolJan10) December 20, 2022

ثم سيبدؤون جولة في وسط مدينة بوينس آيرس اعتبارا من ظهر اليوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي، حيث من المرتقب أن يستقبلهم الملايين في الشوارع مع إعلان عطلة رسمية في البلاد.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي تصدر وسم "BIENVENIDOS CAMPEONES DEL MUNDO" (مرحبا بأبطال العالم)، منصة تويتر في الأرجنتين، حيث شارك الناشطون صورا ومقاطع فيديو لاستقبال منتخب بلادهم الفائز بالكأس.

Casi perdemos a los Campeones del mundo y la Copa del mundo a 5 minutos de haber salido de Ezeiza jajaajajaajaja Argentina no lo entenderíaspic.twitter.com/FDRPjQrmYh — ⭐⭐⭐ (@PancakesCouple) December 20, 2022

وأظهرت الصور خروج عشرات الآلاف إلى الشوارع في استقبال المنتخب الأرجنتيني، على الرغم من أن الساعة كانت تشير إلى 03:40 فجرا بالتوقيت المحلي.

Una Marea Humana, Reciben a los Campeones del Mundo #FIFAWorldCup #Argentina🇦🇷

Viva Argentina!!! pic.twitter.com/tG9MULf2y5 — 𝕽𝖔𝖘𝖓𝖆𝖑 𝕮𝖍𝖆𝖈ó𝖓 🇻🇪 (@natanielchacon) December 20, 2022

وكان الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم قد أعلن أمس الاثنين أن المنتخب سيحتفل بفوزه بلقب كأس العالم على حساب فرنسا اليوم الثلاثاء في نصب أوبيليسكو، حيث جرى في العرف الاحتفال هناك بالإنجازات الرياضية.

وكتب الاتحاد عبر تويتر "سيغادر بطل العالم ظهر الثلاثاء باتجاه أوبيليسكو للاحتفال بلقب كأس العالم مع الجماهير".

03:30 in Argentina right now and that’s how things look like as players are going to Ezeiza camp 🇦🇷 pic.twitter.com/K03sAFgujn — All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) December 20, 2022

فوز وسعادة

وأعلنت الحكومة الأرجنتينية منح البنوك إجازة اليوم الثلاثاء حتى يتسنى للبلاد بأكملها "التعبير عن سعادتها الكبيرة بفوز المنتخب الوطني بكأس العالم".

وفي وقت سابق كتب رئيس الاتحاد الأرجنتيني كلاوديو تابيا عبر تويتر "ها نحن قادمون يا أرجنتين".

Gracias Messi. Felicidades Messi. Gracias Coach.

Messi el mejor futbolista que alla vido. https://t.co/57mRp3BpPJ — ako nai (@akonai958) December 20, 2022

وتغلبت الأرجنتين 4-2 على فرنسا بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الإضافي بالتعادل 3-3 فيما وصفتها الصحف بأنها واحدة من أفضل المباريات النهائية في تاريخ كأس العالم.

وتنتظر الجماهير، التي نزلت الشوارع في أنحاء البلاد، وصول المنتخب الأرجنتيني بفارغ الصبر لتواصل الاحتفال باللقب الثالث.

وقال ليونيل ميسي قائد الفريق "أريد أن أكون في الأرجنتين لأرى الاحتفالات الجنونية، أريدهم أن ينتظروني، لا يسعني الانتظار للذهاب إلى هناك والاستمتاع باللقب معهم".