رياضة

ميسي أول لاعب ينزل من الطائرة.. "شاهد" وصول منتخب الأرجنتين الفائز بكأس العالم إلى بوينس آيرس

FIFA World Cup Qatar 2022 Winners Arrive to Buenos Aires
طائرة المنتخب الأرجنتيني حطت الساعة 2:40 فجرا بالتوقيت المحلي (غيتي)
20/12/2022

وصلت الطائرة التي تقل منتخب الأرجنتين الفائز بكأس العالم لكرة القدم 2022 وقائده ليونيل ميسي إلى مطار إيسيسا الدولي في بوينس آيرس عائدة من قطر اليوم الثلاثاء عند الساعة 2:40 بالتوقيت المحلي (5:40 بالتوقيت العالمي) (8:40 بتوقيت مكة المكرمة).

وكان ميسي الذي سجل هدفين خلال مباراة النهائي، أول لاعب ينزل من الطائرة حاملا كأس البطولة وبعده مباشرة مدرب المنتخب ليونيل سكالوني.

وبعدهما نزل المهاجم جوليان الفاريز الذي سجل 4 أهداف خلال مونديال قطر.

ووضعت صورة لميسي على ذيل الطائرة مع عبارة "فريق واحد، بلد واحد، حلم واحد".

ونزل اللاعبون من الطائرة وشقوا طريقهم على سجادة حمراء وصولا إلى حافلة مكشوفة على وقع أغنية (Muchachos) التي تعني "أولاد" الخاصة بهم لكأس العالم التي أدتها فرقة لا موسكا.

وبعد فوزهم على فرنسا في نهائي كأس العالم أول أمس الأحد في مباراة مشوقة، سيمضي اللاعبون ليلتهم في مجمع تدريب الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم قرب المطار حيث ينتظرهم آلاف المشجعين للترحيب بهم.

ثم سيبدؤون جولة في وسط مدينة بوينس آيرس اعتبارا من ظهر اليوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي، حيث من المرتقب أن يستقبلهم الملايين في الشوارع مع إعلان عطلة رسمية في البلاد.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي تصدر وسم "BIENVENIDOS CAMPEONES DEL MUNDO" (مرحبا بأبطال العالم)، منصة تويتر في الأرجنتين، حيث شارك الناشطون صورا ومقاطع فيديو لاستقبال منتخب بلادهم الفائز بالكأس.

وأظهرت الصور خروج عشرات الآلاف إلى الشوارع في استقبال المنتخب الأرجنتيني، على الرغم من أن الساعة كانت تشير إلى 03:40 فجرا بالتوقيت المحلي.

وكان الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم قد أعلن أمس الاثنين أن المنتخب سيحتفل بفوزه بلقب كأس العالم على حساب فرنسا اليوم الثلاثاء في نصب أوبيليسكو، حيث جرى في العرف الاحتفال هناك بالإنجازات الرياضية.

وكتب الاتحاد عبر تويتر "سيغادر بطل العالم ظهر الثلاثاء باتجاه أوبيليسكو للاحتفال بلقب كأس العالم مع الجماهير".

فوز وسعادة

وأعلنت الحكومة الأرجنتينية منح البنوك إجازة اليوم الثلاثاء حتى يتسنى للبلاد بأكملها "التعبير عن سعادتها الكبيرة بفوز المنتخب الوطني بكأس العالم".

وفي وقت سابق كتب رئيس الاتحاد الأرجنتيني كلاوديو تابيا عبر تويتر "ها نحن قادمون يا أرجنتين".

وتغلبت الأرجنتين 4-2 على فرنسا بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الإضافي بالتعادل 3-3 فيما وصفتها الصحف بأنها واحدة من أفضل المباريات النهائية في تاريخ كأس العالم.

وتنتظر الجماهير، التي نزلت الشوارع في أنحاء البلاد، وصول المنتخب الأرجنتيني بفارغ الصبر لتواصل الاحتفال باللقب الثالث.

وقال ليونيل ميسي قائد الفريق "أريد أن أكون في الأرجنتين لأرى الاحتفالات الجنونية، أريدهم أن ينتظروني، لا يسعني الانتظار للذهاب إلى هناك والاستمتاع باللقب معهم".

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي + وكالات