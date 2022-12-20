"فازوا بالمنشطات والغش وهدايا الحكام".. صحفي مكسيكي يشكك في ألقاب الأرجنتين الثلاثة بكأس العالم

وجه الصحفي والخبير الرياضي المكسيكي ألفارو موراليس اتهامات خطيرة إلى منتخب الأرجنتين بعد تتويجه بكأس العالم قطر 2022 الأحد الماضي، عقب الفوز على منتخب فرنسا في النهائي بركلات الترجيح 4-2 بعد انتهاء المباراة بالتعادل 3-3.

ووفقا لما أوردته صحيفة ماركا (Marca) الإسبانية، اتهم موراليس -الذي يعمل معلقا ومقدم برامج في شبكة "إي إس بي إن" (ESPN) منتخب الأرجنتين باللجوء إلى طرق غير مشروعة، مثل تعاطي المنشطات والغش من أجل إحراز كأس العالم 2022.

وأضافت "ماركا" أن اتهامات الصحفي المكسيكي لا تعد سابقة، إذ إنها ليست المرة الأولى التي يستهدف فيها موراليس منتخب الأرجنتين ولاعبيه، فبعد أن سخر مؤخرا من ليونيل ميسي قلل موراليس من شأن تتويجات منتخب الأرجنتين وألقابه الثلاثة في كأس العالم، كما انتقد بشكل لاذع الإنجازات والأرقام الشخصية للنجمين ليونيل ميسي ودييغو مارادونا.

تعاطي المنشطات وأهداف باليد

وفي حديثه في برنامج يبث على قنوات "إي إس بي إن" العالمية، وجه موراليس تعليقات قاسية وخطيرة للمنتخب الأرجنتيني قائلا إن "كرة القدم الأرجنتينية توجت بكأس العالم 3 مرات بطريقة مخزية وفاضحة".

وتابع مقدم البرامج الرياضية المكسيكي "مثلما حدث في مونديال 1978 مع حارس مرمى أرجنتيني الأصل (رامون كيروجا) لعب لمنتخب بيرو وقبل 6 أهداف في شباكه في مباراته أمام بلده الأم، وفضلا عن تدخل الحكومة الأرجنتينية ومساهمتها في ذلك التتويج فقد تكرر الأمر بشكل آخر في مونديال 1986 باستعمال الغش وتعاطي المخدرات، لقد لجأ مارادونا إلى تسجيل الأهداف بيديه ليصل بالأرجنتين إلى منصة التتويج".

وكشفت "ماركا" أن موراليس لا يرى أيضا تتويج الأرجنتين بمونديال قطر 2022 أمرا مشروعا لا لبس فيه، بل قال "بالنسبة لهذا التتويج الأخير يبدو أن "ميسي الصغير" و"الفاشل" فاز أخيرا بلقبه العالمي الأول والوحيد في مسيرته الفاشلة، وهو لا يقارن مثلا بتتويجات بيليه الثلاثة بكأس العالم".

وتابع "أهنئ الحكام أيضا على منح الأرجنتين ضربات الجزاء التي لم تكن شرعية بالمرة، خاصة في المباراة النهائية حين تم منح رفاق ميسي ضربة جزاء غير موجودة، إلى جانب تغاضيهم عن رفع البطاقات الحمراء لماركوس أكونيا وإيميليانو مارتينيز، لقد أرادوا رؤية ميسي بطلا للعالم، وكان لهم ذلك بطرق غير مسموح بها".

وكان منتخب الأرجنتين لعب في الدور الأول أمام المكسيك وحقق عليها الفوز 2-صفر ضمن المجموعة الثالثة التي تأهل عنها منتخبا الأرجنتين وبولندا للدور الثاني.