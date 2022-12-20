شاهد- استقبال شعبي وملكي للمنتخب المغربي بعد إنجازه التاريخي في مونديال قطر

استقبل العاهل المغربي الملك محمد السادس اليوم بقاعة العرش بالقصر الملكي بالرباط، المنتخب المغربي لكرة القدم، بعد تحقيقه إنجازًا تاريخيًا في مونديال قطر ووصوله لنصف النهائي، للمرة الأولى في تاريخ كرة القدم العربية والأفريقية.

وقد وشّح العاهل المغربي، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع، ومدرب المنتخب وليد الركراكي، ولاعبي المنتخب، بأوسمة ملكية.

وعاد المنتخب المغربي لكرة القدم إلى العاصمة الرباط، بعد انتهاء مشاركته في بطولة كأس العالم 2022 في قطر، وتحقيقه الإنجاز بحصوله على المركز الرابع في المونديال، ليكون أول فريق عربي وأفريقي يصل للمربع الذهبي بالمونديال.

وحظي المنتخب المغربي باستقبال الأبطال من الجماهير، التي احتشدت أمام مطار الرباط- سلا حاملين الأعلام الوطنية، ومرتدين قمصان المنتخب للتعبير عن فخرهم بالإنجاز غير المسبوق لأسود الأطلس.

وبعد وصولهم مباشرة إلى المطار، صعد لاعبو المغرب إلى حافلة مكشوفة لتجوب مختلف شوارع العاصمة الإدارية، أمام هُتافات الأنصار الذين كانوا في الموعد من أجل تقديم التحية للاعبين على أدائهم المبهر في الحدث العالمي.

وكان المنتخب المغربي قد بدأ مشاركته في كأس العالم ضمن المجموعة السادسة، التي ضمت منتخبات: كرواتيا وبلجيكا وكندا، وتعادل في أولى المباريات مع كرواتيا وصيفة بطل النسخة الماضية دون أهداف، قبل أن يحقق فوزين متتاليين على بلجيكا 2-صفر وكندا 2-1 ليتأهل متصدرًا المجموعة بـ 7 نقاط إلى دور الـ 16.

ثم واصل التألق وتغلّب في هذا الدور على إسبانيا بطلة العالم عام 2010 وفاز عليها 3-صفر بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والاضافي بالتعادل دون أهداف، ليصعد المنتخب المغربي إلى دور الثمانية (ربع النهائي)، وينجح في الإطاحة بالبرتغال ونجمها كريستيانو رونالدو بالفوز عليها 1-صفر ويحقّق الإنجاز العربي والأفريقي غير المسبوق بتأهله إلى نصف نهائي المونديال.

لكن مغامرة أسود الأطلس انتهت أمام فرنسا بالهزيمة صفر-2 ، ثم خسر مجددًا أمام كرواتيا في مباراة تحديد المركز الثالث 1-2 لينهي مشاركة مثالية ومذهلة في كأس العالم.

استعدادات كبيرة لاستقبال أسود الأطلس

وعرفت شوارع العاصمة حركة غير عادية منذ الساعات الأولى لصباح اليوم الثلاثاء، حيث تم فرض مجموعة من الإجراءات، من أجل تنظيم مثالي للجولة التي قام بها المنتخب المغربي في حافلة مكشوفة شوارع العاصمة الرباط وسط حفاوة كبيرة من الجماهير الغفيرة التي حرصت على استقباله.

وكانت بلدية مدينة الرباط قد أصدرت -مساء أمس الاثنين- بلاغًا للسكان تطالبهم بعدم إيقاف سياراتهم في كل الشوارع والساحات التي من المرتقب أن تشملها جولة حافلة المنتخب المغربي، وذلك حتى يتسنى لها المرور بانسيابية، إلى جانب تفادي الاكتظاظ الكبير بسبب الحضور المرتقب لعشرات الآلاف من الجماهير.

في السياق نفسه، ذكرت مصادر إعلامية مغربية أن أكثر من 8 ألف عنصر أمن مغربي تم تجنيدهم من أجل تأمين هذه الجولة.

ومساء أمس الاثنين، أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة المغربية "أنه بتعليمات ملكية سامية، سيُخصص للمنتخب الوطني لكرة القدم، يوم الثلاثاء، استقبال في مستوى المسار المتألق الذي حقّقه خلال نهائيات كأس العالم بقطر 2022".

وجاء في بلاغ للوزارة المذكورة أنه "في هذا الإطار، سيحظى الفريق الوطني باستقبال شعبي وجماهيري كبير، منذ وصوله إلى مطار الرباط- سلا، حوالي الساعة الخامسة مساء، مرورًا بشارع الحسن الثاني، وساحة 16 نونبر، وساحة شالة، وساحة الملك حسين ثم شارع محمد الخامس، وساحة البريد، وساحة محمد الخامس، وساحة 11 يناير، وشارع مولاي الحسن، وباب السفراء، وصولًا إلى القصر الملكي العامر، حيث سيحظى أعضاء المنتخب الوطني باستقبال ملكي سامٍ احتفاء وتقديرًا بهذا الإنجاز التاريخي العظيم".

يُشار إلى أن أنه إلى جانب اللاعبين، قرّر الملك المغربي تخصيص تكريم خاص بأمهاتهم، بعد أن خطفن الأضواء في هذه التظاهرة الكروية الكبيرة.

وحقّق منتخب المغرب أفضل إنجاز عربي وأفريقي على الإطلاق في منافسات كأس العالم التي أقيمت في قطر، بعد أن بلغ نصف نهائي المنافسة قبل الخروج على يد منتخب فرنسا في دور النصف صفر-2، وكان "أسود الأطلس" قد أخرج من طريقه منتخبات أوروبية عتيدة؛ مثل: بلجيكا وإسبانيا والبرتغال.