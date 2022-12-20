"قطر قدمت نسخة رائعة".. شاهد- رئيس الفيفا يرحب بفكرة استضافة السعودية ومصر واليونان لمونديال 2030

رحّب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني إنفانتينو، بفكرة استضافة السعودية ومصر واليونان لنهائيات كأس العالم لعام 2030 ملفًا مشتركًا، بعد النجاح المبهر للنسخة الأخيرة في قطر.

جاء ذلك في حديث لرئيس الفيفا مع قنوات الكأس القطرية، قال فيه: "لقد زرت مصر واليونان والعديد من البلدان الأخرى، وأرى أنها بلدان رائعة".

وأضاف: "القرار بشأن كأس العالم 2030 سيتم اتخاذه من قبل مجلس فيفا بحلول عام 2024".

وتابع: "عودة المونديال إلى الشرق الأوسط مرة أخرى؟ لما لا، لقد قدمت قطر نسخة رائعة للغاية والجميع استمتعوا بها، وأنا على يقين أن الناس سيكونون سعداء بالعودة إلى الشرق الأوسط من جديد، ورؤية أماكن جديدة".

وكانت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية قد ذكرت في آب/ أغسطس الماضي، أن السعودية ومصر واليونان يستعدون لتقديم ملف مشترك للفوز بحق استضافة مونديال 2030.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في حال فوز الملف المشترك؛ فإن البطولة ستُقام مرة أخرى في فصل الشتاء، إذ بات إنفانتينو مقتنعًا بتكرار التجربة مرة أخرى في الشرق الأوسط، نظرًا للنجاح الكبير للنسخة الأخيرة في قطر.

ومن المتوقع أن يلاقي ملف السعودية ومصر واليونان منافسة قوية من ملفات أخرى مشتركة؛ على غرار: ملف البرتغال وإسبانيا، وملف رباعي لدول أميركا اللاتينية: أوروغواي والأرجنتين وباراغواي وتشيلي.

الجدير بالذكر أن النهائيات القادمة ستقام في ثلاث دول؛ هي:

الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك عام 2026، وفقًا لما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم في حزيران/يونيو 2018.​​​​​​​