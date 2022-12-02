إبهار مغربي ياباني وأوزيل سعيد وقائمة الراحلين تطول.. حصاد اليوم الـ12 من كأس العالم 2022

حفل اليوم الـ12 من كأس العالم 2022 في قطر، بالكثير من الإثارة، التي بلغت أوجّها في مباراتي إسبانيا واليابان وألمانيا وكوستاريكا، بينما كانت الفرحة العربية حاضرة بتأهل منتخب المغرب إلى الدور الثاني، مع مشاهد ستكتب في تاريخ المونديال.

صعود المغرب

أبرز ما حدث في هذا اليوم كان صعود "أسود الأطلس" إلى دور الـ16 للمرة الثانية في تاريخهم، وهو ما أطلق احتفالات في المغرب والدول العربية التي تساند المنتخب الوحيد المستمر في المنافسة بعد خروج باقي المنتخبات من الدور الأول.

تأهل المغرب جاء بعد فوزه على كندا بنتيجة 2-1 على ملعب الثمامة، وهي النتيجة التي منحت رفاق المتألق حكيم زياش صدارة المجموعة السادسة، متفوقين على كرواتيا -وصيفة بطل النسخة الماضي- وبلجيكا التي احتلت المركز الثالث في مونديال روسيا.

وضرب منتخب المغرب موعدا مع إسبانيا في الدور الثاني، في حين تواجه كرواتيا منتخب اليابان.

مفاجأة يابانية

بعد التفوق على ألمانيا في الجولة الأولى 2-1، صنع منتخب اليابان مفاجأته الثانية في كأس العالم، وحقق فوزا تاريخيا على إسبانيا بنتيجة 2-1 على ملعب خليفة الدولي.

هذا الفوز منح "الساموراي" صدارة المجموعة الخامسة، ليتراجع منتخب إسبانيا إلى المركز الثاني.

وتسببت هذه النتيجة بإقصاء منتخب ألمانيا من الدور الأول للمرة الثانية على التوالي، ولم ينفعه الفوز الكبير على كوستاريكا بنتيجة 4-2.

احتفل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بتأهل منتخب المغرب إلى الدور الثاني في كأس العالم 2022.

ووثق مقطع فيديو قيام الشيخ تميم برفع علم المغرب وسط أجواء حماسية في المدرجات، واحتفالات مميزة من الجماهير التي حضرت إلى ملعب الثمامة الذي احتضن اللقاء.

أمير قطر يحتفل بفوز المغرب من المدرجات ❤😍pic.twitter.com/JC2k5gzF73 — Screen Mix (@ScreenMix) December 1, 2022

وصل وفد مدرسة ثانوية بلاط الشهداء الكويتية إلى مطار حمد الدولي، تلبية لدعوة أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لحضور جانب من مباريات كأس العالم 2022.

وتلقّى طلاب المدرسة دعوة أمير قطر؛ كهدية عرفان لمقطع مصور انتشر لهم عبر مواقع التواصل، وهم يحتفلون بتنظيم قطر لأول مونديال على أرض عربية.

وانتشرت صور ومقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لوصول وفد المدرسة إلى الدوحة، حيث ارتدوا قمصانًا زُيّنت بألوان العلم القطري، وكُتب عليها "شكرًا تميم المجد"، مع صورتي أمير قطر وأمير الكويت، إلى جانب العلمين القطري والكويتي.

لم يخف النجم الألماني المعتزل دوليا مسعود أوزيل سعادته بزيارة قطر وحضور كأس العالم 2022، كما أشاد بكرم الضيافة واستضافة قطر المميزة للبطولة.

ورفعت الجماهير العربية المئات من صور أوزيل في مدرجات ملعب البيت أثناء مباراة إسبانيا وألمانيا.

ونشر أوزيل صورة له من أحد ملاعب كأس العالم، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع إنستغرام، وعلق عليها: "من الرائع أن أكون في قطر من أجل كأس العالم. شكرًا على حسن الضيافة والتنظيم المثالي، ويسعدني أن أكون هنا دائمًا، وكل التوفيق لقطر فيما تبقى من البطولة".

رفض مهاجم منتخب أوروغواي لويس سواريز، وبشكل قاطع تقديم اعتذار عن لقطته الشهيرة في مباراة منتخب بلاده ضد غانا في ربع نهائي مونديال جنوب أفريقيا 2010.

ومنع سواريز الكرة من دخول مرماه منتخب بلاده بيديه في الدقيقة الأخيرة من الوقت الإضافي، ليحرم غانا من أن تصبح أول منتخب أفريقي يبلغ نصف نهائي كأس العالم.

وعن ذلك قال سواريز: "لن أعتذر عن تلك اللقطة، ليس هناك ما يدعو إلى ذلك، لست أنا من أهدر ركلة الجزاء، أعترف أنني أخرجت الكرة بيدي عندما كانت تتجه للمرمى، لكن غانا حصلت على ركلة جزاء، ولست أنا من أهدرتها".

وأضاف: "كان بإمكاني الاعتذار إذا أصبت لاعبًا، أو ارتكبت لقطة عنف، وفي تلك الحادثة تلقيت البطاقة الحمراء، تم احتساب ركلة الجزاء ضد أوروغواي، لكن ليس خطئي أنها ضاعت".

برّر الفرنسي هيرفي رينار، مدرب منتخب السعودية، إخفاق "الأخضر" في التأهل لدور الـ16 من مونديال قطر 2022، واعترف أن فريقه كان يستحق هزيمة أكبر من 1-2 أمام المكسيك.

وقال رينار: "ليست خيبة أمل كبيرة. أعتقد أننا لم ندخل المباراة بشكل جيد. فيما يتعلق بالنسق السريع والحضور البدني، كانوا (المكسيك) أفضل منا. كنا دائما نحاول أن نقاتل من أجل الكرة، ولكننا كنا دائما بطيئين ومتأخرين".

وأوضح: "استقبلنا هدفين من ضربتين ثابتتين، وأتيحت لنا بعض الفرص. كان بالإمكان أن نسجل أكثر من هدف، ولكن حينما تكون مجبرا على الفوز لا تستطيع غلق كل المساحات والمنافذ. أعتقد أن النتيجة لا تعكس سير المباراة، فقد كنا نستحق الهزيمة بفارق كبير من الأهداف لولا وجود العويس. أنقذنا من هدف في الدقيقة الثالثة، ولم نستطع التعامل مع شراسة وحماس المكسيك في المواجهات الثنائية".

أول حكمة في كأس العالم

دخل التحكيم النسائي تاريخ كأس العالم للرجال من الباب الواسع، بعدما قاد طاقم تحكيم نسائي بالكامل إحدى مباريات مونديال قطر 2022.

وقادت صافرة الفرنسية ستيفاني فرابارت مباراة ألمانيا وكوستاريكا يوم الخميس الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2022، في دور المجموعات على ملعب البيت، وساعدها على الخطوط البرازيلية نويزا باك والمكسيكية دياز مدينا.

ضحايا المونديال

قدّم الأرجنتيني خيراردو مارتينو استقالته من تدريب المكسيك، بعد ساعات من إقصاء المنتخب رغم فوزه على السعودية 2-1 في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

وأنهى منتخب المكسيك مشاركته في مونديال قطر في المركز الثالث بالمجموعة الثالثة، بفارق الأهداف فقط عن بولندا، وفي جعبة كل منهما 4 نقاط.

وقال مارتينو: "أنا المسؤول عن خيبة الأمل التي عشناها، ينتهي عقدي مع الصافرة النهائية، ولا يمكن فعل أي شيء آخر".

كما شهد يوم الخميس رحيل الإسباني روبرتو مارتينيز عن تدريب منتخب بلجيكا، بعد الخروج المفاجئ "للشياطين الحمر" من المونديال من الدور الأول.

وقال مارتينيز في مؤتمر صحفي: "هذه المباراة (ضد كرواتيا) كانت مباراتي الأخيرة مع المنتخب، حان الوقت كي أتنحى".

وكان البرتغالي كارلوس كيروش، مدرب إيران، أول الراحلين عن تدريب المنتخبات بعد خروجه من مرحلة المجموعات أيضا.