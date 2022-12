إبهار مغربي ياباني وأوزيل سعيد وقائمة الراحلين تطول.. حصاد اليوم الـ12 من كأس العالم 2022

حفل اليوم الـ12 من كأس العالم 2022 في قطر، بالكثير من الإثارة، التي بلغت أوجّها في مباراتي إسبانيا واليابان وألمانيا وكوستاريكا، بينما كانت الفرحة العربية حاضرة بتأهل منتخب المغرب إلى الدور الثاني، مع مشاهد ستكتب في تاريخ المونديال.

أبرز ما حدث في هذا اليوم كان صعود "أسود الأطلس" إلى دور الـ16 للمرة الثانية في تاريخهم، وهو ما أطلق احتفالات في المغرب والدول العربية التي تساند المنتخب الوحيد المستمر في المنافسة بعد خروج باقي المنتخبات من الدور الأول.

تأهل المغرب جاء بعد فوزه على كندا بنتيجة 2-1 على ملعب الثمامة، وهي النتيجة التي منحت رفاق المتألق حكيم زياش صدارة المجموعة السادسة، متفوقين على كرواتيا -وصيفة بطل النسخة الماضي- وبلجيكا التي احتلت المركز الثالث في مونديال روسيا.

وضرب منتخب المغرب موعدا مع إسبانيا في الدور الثاني، في حين تواجه كرواتيا منتخب اليابان.

بعد التفوق على ألمانيا في الجولة الأولى 2-1، صنع منتخب اليابان مفاجأته الثانية في كأس العالم، وحقق فوزا تاريخيا على إسبانيا بنتيجة 2-1 على ملعب خليفة الدولي.

هذا الفوز منح "الساموراي" صدارة المجموعة الخامسة، ليتراجع منتخب إسبانيا إلى المركز الثاني.

وتسببت هذه النتيجة بإقصاء منتخب ألمانيا من الدور الأول للمرة الثانية على التوالي، ولم ينفعه الفوز الكبير على كوستاريكا بنتيجة 4-2.

احتفل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بتأهل منتخب المغرب إلى الدور الثاني في كأس العالم 2022.

ووثق مقطع فيديو قيام الشيخ تميم برفع علم المغرب وسط أجواء حماسية في المدرجات، واحتفالات مميزة من الجماهير التي حضرت إلى ملعب الثمامة الذي احتضن اللقاء.

وصل وفد مدرسة ثانوية بلاط الشهداء الكويتية إلى مطار حمد الدولي، تلبية لدعوة أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لحضور جانب من مباريات كأس العالم 2022.

وتلقّى طلاب المدرسة دعوة أمير قطر؛ كهدية عرفان لمقطع مصور انتشر لهم عبر مواقع التواصل، وهم يحتفلون بتنظيم قطر لأول مونديال على أرض عربية.

وانتشرت صور ومقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لوصول وفد المدرسة إلى الدوحة، حيث ارتدوا قمصانًا زُيّنت بألوان العلم القطري، وكُتب عليها "شكرًا تميم المجد"، مع صورتي أمير قطر وأمير الكويت، إلى جانب العلمين القطري والكويتي.

لم يخف النجم الألماني المعتزل دوليا مسعود أوزيل سعادته بزيارة قطر وحضور كأس العالم 2022، كما أشاد بكرم الضيافة واستضافة قطر المميزة للبطولة.

ورفعت الجماهير العربية المئات من صور أوزيل في مدرجات ملعب البيت أثناء مباراة إسبانيا وألمانيا.

ونشر أوزيل صورة له من أحد ملاعب كأس العالم، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع إنستغرام، وعلق عليها: "من الرائع أن أكون في قطر من أجل كأس العالم. شكرًا على حسن الضيافة والتنظيم المثالي، ويسعدني أن أكون هنا دائمًا، وكل التوفيق لقطر فيما تبقى من البطولة".

رفض مهاجم منتخب أوروغواي لويس سواريز، وبشكل قاطع تقديم اعتذار عن لقطته الشهيرة في مباراة منتخب بلاده ضد غانا في ربع نهائي مونديال جنوب أفريقيا 2010.

ومنع سواريز الكرة من دخول مرماه منتخب بلاده بيديه في الدقيقة الأخيرة من الوقت الإضافي، ليحرم غانا من أن تصبح أول منتخب أفريقي يبلغ نصف نهائي كأس العالم.

