رغم وداع المونديال من الدور الأول.. جماهير الأخضر السعودي الأكثر حضورا وتأثيرا في كأس العالم

صنعت الجماهير السعودية الحدث في الدوحة خلال مباريات منتخبها الثلاث في نهائيات كأس العالم لكرة القدم قطر 2022، وعكست الصورة الإيجابية للمملكة ومشجعيها دوليا، لتصبح الجماهير الأكثر حضورا وتأثيرا في المونديال.

رابطة جماهير المنتخب السعودي تشكل الظهير الأساسي لجماهير المملكة في الدوحة، وتكونت من 5 آلاف مشجع يمثلون 172 ناديا سعوديا، ويجمعون كل الفئات من رجال وشباب وبنات وأطفال وعائلات وذوي احتياجات خاصة.

واللافت أنهم لا يعرفون بعضهم البعض، ولا توجد بينهم صلة، لكن حب الأخضر جمعهم في الدوحة، كما في مشاركات السعودية في بطولات العالم السابقة، حتى أصبح من أكثر الثقافات ترسخا لديهم، وهو ما يبدو جليا في ارتباط اللاعبين السعوديين بهم.

الوصول إلى الأخضر في كل مكان هو هدف رابطة جماهير المنتخب السعودي، لكنها في مونديال قطر كانت لها أدوار أخرى؛ فعملت على قيادة الآلاف من الجماهير السعودية التي توافدت على الدوحة، وبناء جسر ثقافي مع جماهير المنتخبات الأخرى وتعريفهم بشغف السعوديين بكرة القدم.

حملة "قدام"

رابطة جماهير الأخضر وتحت إشراف الاتحاد السعودي لكرة القدم أخذت من "بروة مدينتنا " سكنا لها، ومن منطقة "البيت السعودي" على كورنيش الدوحة موقعا لفعالياتها الثقافية ونقطة انطلاق نحو ملاعب المونديال لدعم الأخضر ضمن حملة "قدام".

ووفر الاتحاد السعودي كل الإمكانات لإنجاح الرابطة في دورها لدعم الأخضر خلال المونديال والتعريف بالهوية والثقافة السعودية، وتكفل بانتقالات الجماهير من كافة مناطق المملكة إلى الدوحة، وكذلك بالسكن والإقامة، بجانب تذاكر المباريات والانتقالات إلى الملاعب، وكذلك إلى مختلف مناطق الدوحة.

وأطلق الاتحاد مع رابطة جماهير الأخضر، حملة "قدام" كهوية بصرية موحدة لجماهير السعودية خلال مونديال قطر، وكلمة "قدام" تعني باللهجة السعودية "عدم التراجع في المهمة المقبلة، والتقدم إليها بكل همة وعزيمة".

ويرى أحد مشرفي رابطة الجماهير ريان الدوسري أن الحكومة السعودية قدمت كل الدعم لرابطة جماهير الأخضر عبر نقلهم إلى الدوحة وتوفير كافة الإمكانات لدعم المنتخب، وتعريف جماهير منتخبات العالم بالثقافة والهوية السعودية.

ويقول الدوسري للجزيرة نت "إن الدعم يشمل التكفل بانتقال جماهير الرابطة من كافة مناطقة المملكة إلى الدوحة عبر الطيران، فضلا عن توفير السكن والانتقالات وتذاكر المباريات في الدوحة، بالإضافة إلى مصروف شخصي يوميا".

ويضيف أن جماهير الرابطة وصلت إلى الدوحة قبل أيام من المونديال، وستستمر حتى السادس من ديسمبر/كانون الأول الجاري، بغض النظر عن خروج الأخضر من المنافسات، وذلك لمواصلة دورها في عكس صورة إيجابية للمملكة ومشجعيها على الصعيد الدولي، وشغفهم بكرة القدم، وبناء جسور ثقافية مع جميع جماهير المنتخبات المشاركة في المونديال.

وسيتبقى جزء من رابطة جماهير المنتخب السعودي حتى 20 ديسمبر/كانون الأول الجاري، لدعم المنتخب الذي يمثل السعودية في بطولة كأس العالم للمشجعين، وسيلتقي خلالها الأخضر كلا من الأرجنتين والمكسيك وبولندا أيضا، وفقا للدوسري.

500 حافلة

ويوضح أنه تم توفير نحو 500 حافلة تم استئجارها في الدوحة، لتسهيل عملية انتقال الجماهير إلى الملاعب وكافة مناطق العاصمة، فضلا عن وجود نحو 1000 حافلة خصصتها دولة قطر عند منفذ سلوى، لانتقال الجماهير السعوديين القادمين برا، إلى سكنهم الخاص في الدوحة.

وخصص للجماهير السعودية الجزء الأكبر من مساكن "بروة مدينتنا" في مدينة الوكرة، أحد خيارات السكن التي وفرتها اللجنة العليا للمشاريع والإرث، والتي تم إنشاؤها حديثا من أجل جماهير المونديال.

بدوره، نوه أحد أعضاء رابطة جماهير المنتخب السعودي خالد الفيحان بالدعم الكبير للرابطة خلال مونديال قطر وتوفير كافة الإمكانات التي تؤهلهم للقيام بدورهم في دعم الأخضر، سواء على الجانب المادي أو المعنوي.

وقال الفيحان للجزيرة نت إن جماهير رابطة الأخضر صنعت الفارق مع المنتخب في مبارياته الثلاث، وقامت بدورها على أفضل وجه في الدعم والمساندة، سواء خلال المباريات أو عبر مسيرات الدعم في مختلف مناطق الدوحة، خاصة منطقة "البيت السعودي" على كورنيش الدوحة.

ويرى أن الجماهير السعودية في الدوحة على قدر المسؤولية، وعكست الصورة الإيجابية لنحو 33 مليون سعودي أمام كل جماهير المنتخبات المشاركة في المونديال والجماهير التي جاءت من مختلف دول العالم لمشاهدة الحدث، وعبرت عن الهوية والثقافة السعودية، فضلا عن مدى عشق وحب السعوديين لكرة القدم.

172 ناديا

في حين وافق المشجع السعودي محمد الشهراني رأي الفيحان بشأن ظهور الجماهير السعودية في الدوحة بصورة حضارية وفاعلة تعبر عن عشق السعوديين لكرة القدم، فضلا عن إظهار ثقافة وهوية المملكة عبر التواصل مع مختلف جماهير المنتخبات المشاركة في منطقة "البيت السعودي" بكورنيش الدوحة.

وأعرب الشهراني عن سعادته بحصوله على فرصة التواجد في مونديال قطر المميز من كافة الأوجه، حيث أشاد بالأجواء التنظيمية وملاعب المونديال، خاصة لوسيل الذي شهد أولى مباريات المملكة، وسيستضيف المباراة النهائية في المونديال.

من جهته، أوضح الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم إبراهيم القاسم أن جماهير رابطة الأخضر المتواجدين في مونديال قطر تم اختيارهم من 172 ناديا، وتمت مساواة العدد بالأندية في كل درجة من حيث الجماهير المستقطبة من هذه الأندية.

وقال القاسم -في تصريح صحفي- إن البيت السعودي يأتي ضمن فعاليات المملكة في مونديال قطر، وإن كأس العالم لم تعد كما هي قبل 70 سنة، ولم تعد مجرد بطولة كرة قدم فقط، بل هي تظاهرة ثقافية اجتماعية".