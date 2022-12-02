الجمهور هو السبب.. رئيس لجنة الحكام بالفيفا يتحدث عن أسباب زيادة الوقت المحتسب بدل الضائع بمونديال قطر

قال بييرلويجي كولينا -رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" (FIFA)- إن زيادة الوقت المحتسب بدل الضائع في كأس العالم جاءت تلبية لرغبة الجمهور، لتستجيب اللجنة وتطلب من الحكام احتساب الوقت بصورة أكثر دقة.

وأضاف الحكم الإيطالي السابق أن "تطبيق هذه التوصيات أدى إلى زيادة كبيرة في وقت اللعب الفعلي في المباريات التي أقيمت في البطولة حتى الآن ليصل إلى ما يقارب ساعة واحدة".

وقال كولينا -في مقابلة مع موقع فيفا- "يريد الناس مشاهدة كرة القدم، المزيد من كرة القدم، وعلى مدار سنوات طلب منا كثيرون التحرك نحو توفير مزيد من اللعب والتوجه نحو هذا الصدد".

وأضاف "قضية استمرار وقت اللعب الفعلي في المباريات لأقل من 50 دقيقة مستمر منذ فترة طويلة، لذا فقد طالبنا الحكام في مونديال 2018 في روسيا بمزيد من الدقة في احتساب الوقت بدل الضائع الذي يضاف نهاية كل شوط، وكررنا هذه التوصيات هنا قبل كأس العالم قطر 2022، أردنا أن نحرص على ذلك من أجل زيادة زمن اللعب الفعلي في المباراة".

وشهدت مباريات مونديال قطر حتى الآن زيادة ملحوظة في الوقت المحتسب بدل الضائع، الذي كان في السابق لا يتجاوز دقيقة واحدة في الشوط الأول خلال بعض المقابلات، و5 دقائق في الشوط الثاني، لكن بعض مباريات الدور الأول من النسخة الحالية لكأس العالم سجلت أكثر من 20 دقيقة.

ففي مباراة إيران وإنجلترا، احتسب الحكم البرازيلي رافائيل كلاوس 24 دقيقة وقتا محتسبا بدلا من الضائع، كما واصل اللعب حتى بعد الـ10 دقائق الإضافية في الشوط الثاني التي شهدت تسجيل مهدي طارمي هدف إيران الثاني في الدقيقة 13 من الوقت بدل الضائع، ليبلغ الوقت بدل الضائع في تلك المباراة نحو نصف ساعة (27 دقيقة).

كما سجل منتخب إيران 3 أهداف -من بين 4 أهداف هي حصيلته في مونديال قطر- بعد نهاية الوقت الطبيعي للمباراة، وذلك أمام إنجلترا وويلز.

كما شهدت مباريات أخرى إضافة نحو 20 دقيقة وقتا محتسبا بدلا من الضائع، على غرار مباراة تونس وفرنسا التي أعلن الحكم نهايتها في الدقيقة 59 من شوطها الثاني.

ومن جهة أخرى، شهدت مباراة فرنسا وأستراليا أطول فترة لعب فعلي بواقع 67 دقيقة و30 ثانية، لكن السبب في هذا قد يكون زيادة الوقت المحتسب بدل الضائع في المتوسط إلى 10 دقائق.

وقال كولينا "إذا نظرنا إلى مونديال روسيا، فإن متوسط الوقت المحتسب بدل الضائع بلغ 6 دقائق ونصف دقيقة، كما كان الحد الأقصى من التغييرات 6 في كأس العالم 2018، مقارنة بـ10 في البطولة الحالية، وباحتساب وقت التغييرات الأربعة الإضافية، يمكننا أن نفترض دقيقة واحدة زيادة".

وأضاف "لذا، فقد انتقلنا من نحو 6 دقائق ونصف دقيقة في روسيا إلى 10 دقائق في قطر، وهو ليس تغييرا كبيرا، لكنه يوفر فرصة وصول وقت اللعب الفعلي إلى نحو 59 دقيقة في المتوسط، نحن سعداء جدا بهذه النتيجة".

وقال رئيس لجنة الحكام في فيفا إن "المسؤولين أخطروا الحكام بأن أحداثا بعينها لا بد أن تحتسب بدقة، خاصة فترات توقف اللعب نتيجة إصابة اللاعبين".

وتضمنت التعليمات الموجهة إلى حكام مونديال قطر 2022 إضافة فترة توقف اللعب لعلاج لاعب مصاب إلى الوقت المحتسب بدل الضائع إذا تجاوزت الدقيقة الواحدة، حسب الإيطالي كولينا.

ومن بين العوامل التي تؤدي إلى إهدار وقت اللعب الفعلي التغييرات والتحقق من حكم الفيديو المساعد والاحتفال بالأهداف، لكن هذه المرة يضيف الحكام هذا الوقت بنهاية كل شوط، وفق كولينا.

وقال "كانت ردود الفعل إيجابية، خاصة من الجمهور في الملاعب، لم تكن هناك أي ردود سلبية من أشخاص قابلتهم، أعتقد أنه من المهم أن نقدم للمشاهدين في الملاعب وهؤلاء المتابعين عبر التلفزيون عرضا جيدا ومشاهدة لائقة بكرة القدم".