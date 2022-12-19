في ختام مونديل قطر.. نسخة استثنائية وأرقام قياسية وإنجاز تاريخي

سجّلت بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر العديد من الأرقام الجديدة، أبرزها: حضور جماهيري في مدرجات الملاعب تجاوز 3 ملايين و400 ألف مشجع، ما يعدّ دليلًا على نجاح قطر في تنظيم نسخة استثنائية.

وأثنى رواد مواقع التواصل الاجتماعي على هذه النسخة الاستثنائية من كأس العالم، مؤكدين أنها "أفضل نسخة في التاريخ"، معربين عن شكرهم لقطر.

وقالت وكالة الأناضول أن عدد الحضور في المدراج بلغ تحديدًا 3 ملايين و404 آلاف و252 مشجعًا، مع انتهاء المباراة النهائية بفوز الأرجنتين على فرنسا بركلات الترجيح 4-2.

حضور قياسي

وسجّلت المباراة النهائية -أمس الأحد- على ملعب لوسيل حضورًا قياسيًا بطاقة استيعابية كاملة بلغت (88.966) مشجعًا، وفق وكالة الأنباء القطرية.

وشهد ختام دور المجموعات في البطولة حضور (2.457.059) مشجعًا، في حين حضر دور الـ16، (411.609) مشجعين في 8 مباريات أقيمت على ملاعب لوسيل والبيت وخليفة الدولي وأحمد بن علي والجنوب والمدينة التعليمية والثمامة و 974.

واستضافت قطر النسخة 22 من البطولة العالمية التي أقيمت لأول مرة في دولة عربية وشرق أوسطية، ونجحت في إقامة نسخة استثنائية نالت إعجاب قادة وجماهير العالم.

أرقام ودلالات

وحطّم حضور الجماهير في مونديال قطر العديد من الأرقام في بطولات سابقة، حيث تخطّى منذ الدور ربع النهائي (3.113.889) مشجعًا في 60 مباراة، في حين كان إجمالي عدد الحضور المسجل بمونديال روسيا 2018 في 64 مباراة (3.031.768) مشجعًا.

وفاق الحضور الجماهيري في مونديال فرنسا 1998، والذي بلغ (2.785.100) مشجع، كما تخطّى مونديال كوريا الجنوبية واليابان 2002، حيث بلغ عدد الجماهير في 64 مباراة (2.705.197) مشجعًا.

واحتل مونديال قطر المركز الثالث في عدد الجماهير بتاريخ المونديال (3.404.252) مشجعًا، في حين تصدّر مونديال أمريكا 1994 قائمة الأكبر حضورًا جماهيريًا في تاريخ البطولة، حيث شهد حضور (3.587.538) مشجعًا.

ويأتي مونديال البرازيل 2014 في المرتبة الثانية بحضور (3.429.873) مشجعًا، ومونديال ألمانيا 2006 في المرتبة الرابعة بحضور (3.359.439) مشجعًا.





إشادة بالتنظيم

وتصدّرت الإشادة بالتنظيم الذي قدمته قطر خلال البطولة المنصات، حيث أشاد كثيرون بما قدمته قطر منذ بداية المونديال، حتى آخر لحظة فيها.

ويرى عدد كبير من المتابعين أن ما حدث في هذه البطولة على جميع المستويات التنظيمية جعلها البطولة الأفضل في تاريخ المونديالات، ولم تستطع أي بطولة سابقة أن تقترب من هذا القدر من الإتقان.

وكتب وزير الداخلية القطري خالد بن خليفة آل الثاني في تغريدة له عبر تويتر: "أهنئ سمو الأمير المفدّى على هذا النجاح الكبير لكأس العالم، أداءً وتنظيمًا وحضورًا، كما أهنئ الأرجنتين وجمهور منتخبها عبر العالم على فوزها بالكأس، وأشكر جميع من عمل وأسهم وشارك في جعل هذه البطولة حدثًا كرويًا استثنائيًا وإنجازًا تاريخيًا مشهودًا لقطر".

أهنئ سمو الأمير المفدى على هذا النجاح الكبير ل #كأس_العالم_قطر_2022 أداء وتنظيما وحضورا .. كما أهنئ الأرجنتين وجمهور منتخبها عبر العالم على فوزها بالكأس. أشكر جميع من عمل وساهم وشارك في جعل هذه البطولة حدثا كرويا استثنائيا وانجازا تاريخيا مشهودا لقطر. — خالد بن خليفة آل ثاني (@KBKAlThani) December 18, 2022

مونديال تاريخي

وعلّق الإعلامي الإماراتي على سعيد الكعبي في تغريدة له: "الأشقاء في قطر قدموا النسخة الأفضل من المونديال، قبل الحدث كان هناك الكثير من التساؤلات والشكوك، واليوم العالم يراها النسخة التي ستحرج الدول المستضيفة القادمة، مبارك للعرب جميعًا هذا النجاح".

الاشقاء في قطر قدموا النسخة الافضل من المونديال ، قبل الحدث كان هناك الكثير من التساؤلات والشكوك ، واليوم العالم يراها النسخة التي ستحرج الدول المستضيفة القادمة ، مبروك للعرب جميعا هذا النجاح . — علي سعيد الكعبي (@AlkaabiAs) December 18, 2022

وأشاد المغردون باهتمام قطر بالكثير من التفاصيل، بداية من حفل الافتتاح إلى الاختتام، وكذلك التفاصيل الخاصة بالمشجعين، وتيسير السبل لهم للاستمتاع بالبطولة.

قطر هي البطل 🇶🇦 …شكراً قطر تنظيم اكثر من رائع 🇶🇦❤️… وكل عام وقطر بألف خير .. الفرحه فرحتين صارت .. وألف مبروك لكل جماهير الأرجنتين و هاردلك للجماهير الفرنسيه #مونديال_قطر_2022 #قطر_رفعتوا_الراس #اليوم_الوطني_القطري #QatarWorldCup2022 — Omar Al Somah (@omaralsomah) December 18, 2022

وقال المذيع بقناة الجزيرة عبد الصمد ناصر، في تغريدة على تويتر: "مونديال قطر التاريخي، المستحيل الذي أحالته قطر حقيقة، نجاح أسطوري أبهر العالم وأخرس المشككين وأحبط الحاقدين والحاسدين، وسيذكر التاريخ أن قطر انتصرت للقيم الإسلامية والعربية، وألف مبارك لقطر قيادة وشعبًا".