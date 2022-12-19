من ميسي إلى إنفانتينو مرورا بالركراكي.. هذه أبرز التصريحات التي عرفها "مونديال" قطر

كانت النسخة العربية لكأس العالم لكرة القدم، التي أقيمت على الأراضي القطرية، مترعة بالأحداث واللقطات واللحظات الكروية التي لن تمحوها الذاكرة الكروية العالمية، ولعل آخرها تتويج أرجنتين-ليونيل ميسي باللقب العالمي للمرة الثالثة في تاريخها.

وتنتهي هذه النسخة كذلك وهي تحتفظ في ذاكرتها بمجموعة من التصريحات التي أثارت الجدل، وخلقت الحدث على مواقع التواصل الاجتماعي، لتزيد من إثارة المنافسة وتشويقها.

من عدوانية ليونيل ميسي أمام هولندا في ربع النهائي إلى محنة نيمار، مرورًا بـ"تفاني" كريستيانو رونالدو وردّ جياني إنفانتينو على منتقدي قطر المضيفة، هذه عودة إلى الوراء على العبارات الأكثر لفتا للانتباه في مونديال 2022.

ميسي العدواني

"إلام تنظر أيها الأحمق؟ اذهب من هنا أيها الأحمق، اذهب بعيدًا" (كي ميراس، بوبو؟ … أندا بايّا بوبو!)"، هكذا توجه نجم الأرجنتين وقائدها ليونيل ميسي بالكلام الحاد إلى مهاجم هولندا فاوت فيخهورست بعد المواجهة المشحونة بين المنتخبين في ربع نهائي.

وليد الركراكي وروكي بالبوا

🗣 الركراكي : " عندما تشاهد روكي بالبوا تريد دعمه ونحن روكي كرة القدم." pic.twitter.com/dWj6Uyvo3j — Ali (@Ali8PL) December 10, 2022

في الندوة الصحفية التي تلت مباراة المغرب والبرتغالي في ربع نهائي كأس العالم، والتي حسمها المغرب لمصلحته 1-0، قال وليد الركراكي في إجابة عن سؤال حول التأهل التاريخي إلى نصف النهائي: "أفريقيا تعمل، العالم العربي يعمل. نحن نجعل شعبنا، قارة أفريقيا والعالم العربي، سعداء. عندما تنظر إلى (فيلم) روكي (بالبوا)، فأنت تؤيده لأنه الشخص الذي يخرج من الأسفل ويتسلق الدرجات حتى القمة، نحن مثل روكي إلى حد ما في بطولة كأس العالم هذه".

نيمار الحزين

بعد الخروج من ربع النهائي على يد كرواتيا، قال نجم منتخب البرازيل نيمار جونيور: "أنا مُدمّر نفسيا، الخسارة هي بكل تأكيد الأكثر ألما لي، جعلتني أبقى مشلولًا على مدى 10 دقائق بعد المباراة، بعدها أجهشت بالبكاء من دون أن أتمكن من التوقف عن ذلك، هذا الأمر سيجعلني متألمًا طويلًا جدا".

كريستيانو أيضا

فقد كتب النجم البرتغال على حسابه على إنستغرام بعد خروجه من دور الربع على يد المغرب: "أريد فقط أن يعرف الجميع أنه قيل الكثير، وكُتب الكثير، وكان هناك الكثير من التكهنات، لكن تفانيّ للبرتغال لم يتغير لحظة، كنت دائمًا لاعبًا إضافيا يقاتل من أجل أهداف الجميع، ولن أدير ظهري أبدًا لزملائي في الفريق وبلدي".

لويس إنركي

المدرب السابق لمنتخب إسبانيا لم يهضم الطريقة التي خرج بها منتخب بلاده من دور ثمن النهائي على يد المغرب، وقال عبر منصة تويتش "شاهدت منتخبات الدور نصف النهائي، ولا أرى أن أحدًا منها أفضل من إسبانيا".

فان خال

رد مدرب هولندا لويس فان خال عن التساؤلات بشأن بشرته المصابة دائمًا بالاسمرار بطريقة ساخرة، فقال "كانت والدتي مستلقية في نعشها بوجنتين ورديتين عندما ماتت، إنها مسألة جينات".

يان فيرتونغن

مدافع منتخب لاجيكا ردّ الصاع صاعين لزميله في المنتخب كيفن ديبروين الذي انتقد في وقت سابق الأداء الدفاعي لمنتخب بلجيكا، ووجه هو أيضا سهام الانتقاد للمهاجمين، إذ صرح بهذا الخصوص قائلا "نحن لا نصنع الكثير في المقدمة، لا شيء تقريبًا في الواقع، قد تكون الناحية الهجومية لدينا سيئة لأن الرجال (المهاجمين) كبار في السن".

كارلوس كيروش

بعد الهزيمة أمام إنجلترا 6-2، تحدث مدرب منتخب إيران عن الضغط الذي تعرض له لاعبوه بسبب الحراك الاحتجاجي في البلاد، وقال بهذا الشأن "لا يمكنكم حتى أن تتخيلوا ما مر به هؤلاء الشبان خلف الكواليس في الأيام القليلة الماضية، فقط لأنهم يريدون التعبير عن أنفسهم كلاعبي كرة قدم. مهما قالوا، فإن الناس يريدون قتلهم".

هوغو لوريس

أوضح حارس وقائد منتخب فرنسا هوغو لوريس بشأن قراره بعدم ارتداء الشارة الداعمة للمثليين والتي تم حظرها من قبل الفيفا، فقال "أفضّل أن أبقى في إطاري، إطار اللاعب".

جياني إنفانتينو

رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو قال في مؤتمر صحفي عشية افتتاح المونديال، ردًّا على الحملة الموجهة ضد قطر، "اليوم أشعر بأني قطري، اليوم أشعر بأني عربي، أشعر بأني أفريقي، أشعر بأني من أصحاب الإعاقة، اليوم أشعر بأني عامل مهاجر".