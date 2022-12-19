رغم عدم تأهل منتخب مصر لكأس العالم 2022 في قطر الذي أسدل الستار عليه أمس الأحد، فإن الكثير من أساطيره حرصوا على الحضور للمونديال الأول بالمنطقة العربية، كما حضرت جماهير كبيرة؛ منهم: كبير مشجعي المنتخب المصري، وأحد أبرز كشافيه.

كان نجم ومدرب منتخب مصر السابق وجهازه الفني حسن شحاتة المكوّن من حمادة صدقي وأحمد سليمان على رأس من حضروا المونديال، بل وحرص "المعلم" شحاته -كما يُطلق عليه في مصر- على التقاط صورة تذكارية مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

سمو الأمير يلتقي الكبتن حسن شحاتة في #استاد_974 اثناء حضوره مباراة #البرازيل_كوريا_الجنوبية pic.twitter.com/F6V0DBPx7d — حسن حمود 🇶🇦 (@BoHomoud007) December 5, 2022

وقاد شحاتة منتخب مصر لأبرز إنجازاته عبر تاريخه بالفوز بكأس أمم أفريقيا 3 مرات متتالية 2006 و2008 و2010، واكتشف العديد من النجوم الذين وضعوا بصمتهم في الكرة المصرية؛ ومنهم: محمد ناجي "جدو" المتوّج بجائزة أفضل بديل في أمم أفريقيا عام 2010.

كما حضر لمتابعة المونديال في الدوحة حسام حسن الهداف التاريخي لمنتخب مصر، الذي قاد الفراعنة في مونديال 1990 في إيطاليا، كما حضر زميله بنفس الجيل إسماعيل يوسف.

وشاهد مباريات المونديال في الملعب أسطورة حراسة المرمى المصري عصام الحضري، الذي يحمل الرقم القياسي كونه أكبر لاعب شارك في كأس العالم، كما حضر زميله "عميد لاعبي العالم" سابقًا أحمد حسن، إلى جانب نجم منتخب مصر ونادي الزمالك السابق خالد الغندور.

وأعرب الغندور عن انبهاره بالتنظيم الجيد للمونديال والملاعب الرائعة، وأرضيتها التي لم يرى مثلها من قبل، لدرجة أنه تمنى أن يلعب عليها.

ويوافق الغندور في الرأي نجم ومدرب منتخب مصر السابق حمادة صدقي الذي أكّد للجزيرة نت، أن جميع من قابلهم عبّروا عن انبهارهم بملاعب كأس العالم، سواء من حيث تصميمها المميز أو العشب الرائع المنظر.

أما الأسطورة المصري الذي يحظى بالشعبية الأكبر بين كل أساطير الفراعنة محمد أبو تريكة، فقد حضر المونديال محلّلًا بارزًا في قنوات "بي إن سبورتس"، إلى جانب زميليه وائل جمعة وهيثم فاروق، وجمال الغندور الحكم الدولي الأبرز في تاريخ مصر.

كما تواجد عبد الحميد رضوان الحكم الدولي السابق منذ بداية المونديال كمسئول للبروتوكول بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وقال للجزيرة نت إن "قطر نظمت أفضل بطولة في تاريخ كأس العالم، وستظل هذه النسخة الرائعة راسخة في أذهان العالم طويلا"، معربا عن إعجابه بالملاعب والمنشآت الرياضية والتجهيزات غير المسبوقة للبطولة.

وشهدت المباراة النهائية حضور أسطورة آخر هو محمود الخطيب، أحد أبرز نجوم الكرة المصرية ورئيس النادي الأهلي، كما حضر حسن حمدي رئيس الأهلي السابق.

كما حضر مونديال قطر حسن سيف أحد مدربي مصر المشهورين بالعين الخبيرة؛ بسبب اكتشافه للكثير من النجوم؛ ومن أبرزهم: رضا عبد العال، وأدهم السلحدار، وغيرهما.

وقال سيف للجزيرة نت، إنه درّب في قطر قبل نحو 15 عامًا في ناديي الريان والغرافة، ولاحظ مدى التطور الرهيب في البنية التحتية والملاعب القطرية، التي يراها الأفضل والأحدث في العالم حاليًا.

وشيّدت قطر 7 ملاعب جديدة لاستضافة كأس العالم، إضافة إلى تجديد ملعب خليفة الدولي بالكامل.

ولفت كبير مشجعي مصر جمال حمدون الأنظار في شوارع الدوحة وملاعب مونديال قطر بزيه المميز المصمم على شكل علم مصر، وهو ما يجعل الكثير من مشجعي العالم يلتقطون الصور التذكارية معه.

وأشاد حمدون -للجزيرة نت- بالمنشآت التي شاهدها في قطر، وأعرب عن إعجابه الشديد بالملاعب التي تتميز بالدخول والخروج السلس، والتسهيلات التي وفّرتها قطر لمشجعي المونديال، بداية من بطاقة (هيّا) التي تجعل حضور المونديال أكثر بكثير من حضور المباريات، وتتيح لحاملها ركوب المواصلات العامة، ودخول أماكن الترفيه المخصّصة للمشجعين مجانًا.