"عبقري" و"فضائي" و"الأفضل في التاريخ".. ماذا قال مشاهير العالم عن ليونيل ميسي؟

كتب "الأسطورة" الأرجنتينية الحية، ليونيل ميسي، سطرا جديدا في حكايته الخالدة التي سترويها الأجيال القادمة، بعد أن قاد منتخب بلاده إلى تحقيق لقب كأس العالم في النسخة العربية التي أقيمت على الأراضي القطرية، وأضاف اللقب لعديد من الجوائز الفردية والجماعية التي حصلها طيلة مشواره، ليثبت للعالم من جديد أنه الأفضل في التاريخ.

إنه "أفضل لاعب في التاريخ"، و"عبقري"، و"من خارج هذا الكوكب"، هكذا يرى نجوم كرة القدم قائد الأرجنتين أفضل لاعب في العالم 7 مرات، ليونيل ميسي، الذي قاد بلاده للتتويج باللقب العالمي، وهكذا أيضا وصفه العمالقة والمشاهير في مختلف المناسبات، ونجمع آراءهم في الشهادات التاريخية الآتية:

كريستيانو رونالدو

في مقابلة مع بيرس مورغان يوم 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قال رونالدو الذي كان غريما لميسي حين دافع الأول عن ألوان ريال مدريد والثاني عن ألوان برشلونة، "إنه لاعب مذهل، ساحر… تقاسمنا المشهد طيلة 16 عاماً. تخيّلوا، 16 عاما! بالتالي وبطبيعة الحال، تربطني به علاقة ممتازة".

وتابع أنه "رجل أحترمه حقا، بالطريقة التي يتحدث بها عني دائما، زوجته وزوجتي صديقتان، يحترمان بعضهما بعضا كثيرا، فهما من الأرجنتين، ماذا بإمكاني أن أقول عن ميسي؟ رجل مذهل يقوم بأشياء رائعة في كرة القدم".

جوزيب غوارديولا

في مقابلة أجريت يوم 12 أبريل/نيسان الماضي مع قناة "تيليموندو ديبورتيس" الأميركية الجنوبية، قال جوزيب غوارديولا -مدرب ميسي السابق في نادي برشلونة (2008-2012)- "ما الذي يمثله ليو في مسيرتي؟ كل شيء، كل شيء، كل شيء، شعرت بما شعر به فيل جاكسون مع مايكل جوردان (نجما كرة سلة العالمية)، لأن ليو ميسي كان معي، هناك عدد قليل جدا من الأشخاص الذين يسيطرون على رياضتهم بهذه السهولة، بدونه، كنا لنفوز أيضا، لكن بهذا الكم؟ مستحيل، بالنسبة لكأس العالم، آمل أن يكون في حالة بدنية جيدة وأن يتدرب جيدا وأن يصل بقوة".

وعام 2012، قال غوارديولا "أنا آسف لأولئك الذين يحاولون إزاحته عن العرش، نحن أمام أفضل لاعب في شتى النواحي، بإمكانه القيام بكل شيء، كل يوم".

الراحل دييغو مارادونا

أسطورة الأرجنتين والمدرب السابق للمنتخب الوطني قال عام 2010 "الآن، بت أعرف من اللاعب الذي سيحل مكاني في كرة القدم واسمه ليونيل ميسي، لديه شيء مختلف عن اللاعبين الآخرين، إنه قائد ومثال يحتذى به".

جيرار بيكيه

الزميل السابق لميسي في برشلونة (2008-2021) قال يوم 25 مارس/آذار الماضي -في مقابلة مع منصة "ذي بليرز تريبيون"- إن "الناس يسألوني غالبا كيف كان ميسي طيلة هذه الأعوام، إذا أردت شرح الأمر بجملة واحدة، سأقول: إنه كائن فضائي، ليس من هذا الكوكب، إنه اللاعب الوحيد الذي عندما رأيته يلعب لأول مرة وهو في الـ13 من عمره، قلت لنفسي: أوه، هذا الفتى ليس بشريا، إنه فتاك، إنه أفضل ما رأيته في حياتي كلها".

وتابع أن "ما يجعله بهذه الجودة هو أنه غير مهتم بالاستعراض، نادرا ما يقوم بصولات فردية، عظمته تكمن في هوسه بالاستحواذ على الكرة، ما هو غير مرئي ربما على شاشة التلفزيون، ويمكن رؤيته في الملعب هو وجهه عندما يركض لأخذ الكرة من مدافع، عندما أفكر في سحر ميسي، فهذا ليس بالشيء الذي يمكن العثور عليه على يوتيوب، إنه تعبير حساس في عينيه، لشرح عظمته، أحتاج إلى 5 آلاف كلمة".

ماريو بالوتيلي

النجم الإيطالي قال عام 2019: لا يوجد سوى شخص واحد أفضل مني بعض الشيء؛ اسمه ليونيل ميسي.

صامويل إيتو

زميل ميسي السابق في برشلونة (2004-2009) قال عام 2010: "لا يوجد سوى إله واحد لكرة القدم، إنه ميسي".

نيمار

زميل ميسي الحالي في باريس سان جيرمان وسابقا في برشلونة، قال في سبتمبر/أيلول الماضي: "ميسي لاعب مذهل، عبقري، هو كذلك أيضا خارج الملعب، إنه لشرف لي أن ألعب بجانبه".

رونالدو البرازيلي

النجم البرازيلي السابق رونالدو قال عام 2012: "ميسي رائع، إنه لاعب ممتاز، لكنه لن يصبح أسطورة إلا عندما يظهر ألوانه الحقيقية مع الأرجنتين ويفوز بكأس العالم".

زلاتان إبراهيموفيتش

قال عام 2010: "ميسي لاعب بلايستيشن، كيف يفعل ما يفعله؟ لا أعرف، لكنه فريد ورائع".

تشافي هرنانديز

النجم الإسباني الذي لعب بجانب ميسي في برشلونة، من 2004 حتى 2015، قال عام 2010: "إنه الرقم واحد. إنه من نوع اللاعبين الذين يظهرون مرة واحدة فقط كل 30 عاما".

الزعيم الكوبي الراحل فيدل كاسترو

قال عام 2010: "يبدو كالبرق وبقدميه أو برأسه، يضرب الكرة بسرعة لا تصدق".

رافايل نادال

نجم التنس الإسباني قال عام 2011: "ميسي أفضل لاعب رأيته في التاريخ".

كوبي براينت

قال عام 2016 "كنت أتحدث مع (نجم كرة القدم السابق البرازيلي) رونالدينيو الذي كان صديقا مقربا، وقال لي: كوبي، اسمع، سأقدم لك الرجل الذي سيكون أعظم لاعب على الإطلاق. قلت: لكنك الأفضل! أجابني: كلا، كلا. هذا اليافع هنا سيكون الأفضل. هذا اليافع كان ليونيل ميسي الذي لم يكن يتجاوز الـ17 من عمره حينها".

باراك أوباما

الرئيس الأميركي السابق صرح عام 2016 قائلا: "ابنتاي تعرفان البابا فرانسيس، والآن تريدان التعرف على ميسي، لكني لم أتمكن من تدبير ذلك".