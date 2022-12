تغريدة إيلون ماسك وتفاعل ماكرون وأوزيل يذكر بنزيمة.. أبرز مشاهد اليوم الختامي لكأس العالم 2022

أنهى منتخب الأرجنتين نهائي "الجنون" لصالحه، ليظفر بلقب كأس العالم لكرة القدم للمرة الثالثة في تاريخه، بانتصاره على فرنسا بضربات الترجيح 4-2 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 3-3.

وعرفت المباراة العديد من مشاهد الإثارة والتشويق منذ بدايتها وعلى طول 120 دقيقة، انتهت بصرخة ودموع الفرح لزملاء الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، الذي سيضيف أخيرا أغلى الكؤوس إلى خزانته العامرة بالألقاب الكبيرة.

كنا في الدقيقة 123 عندما وجد مهاجم المنتخب الفرنسي راندال كولو نوامي نفسه وجها لوجه أمام الحارس الأرجنتيني مارتينيز ولمسة بسيطة كانت لتمكنه من تسجيل الهدف الرابع وبالتالي التتويج بالكأس العالمية.

لكن مارتينيز تصدى ببراعة لتسديدة المهاجم الفرنسي القوية وأنقذ مرماه ومنتخب بلاده من هدف محقق كاد يقضي على كل الأحلام نهائيا.

وحصل حارس أستون فيلا الإنجليزي على جائزة أحسن حارس في البطولة بعد أن ساهم بشكل واضح في تتويج منتخب بلاده بالكأس، بفضل تصدياته الكبيرة سواء أثناء المباريات أو في ركلات الترجيح.

فعل النجم الفرنسي كيليان مبابي كل شيء من الجانب الفرنسي في هذه المباراة، وكان له الفضل في العودة التاريخية لمنتخبه في النتيجة بعد أن كان متأخرا بهدفين دون رد، خلال دقيقتين فقط، بعد أن ذلل الفارق في البداية من نقطة الجزاء في الدقيقة 80 ثم أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 81.

وعاد مبابي ليلعب دور البطل المنقذ من جديد في الشوط الإضافي الثاني، بعد أن سجل هدف التعادل الثالث من نقطة الجزاء أيضا في الدقيقة 118.

ليسجل بذلك نجم باريس سان جرمان الفرنسي أول "هاتريك" أو ثلاثية في مباراة نهائي كأس العالم منذ سنة 1966.

كما حصل النجم الفرنسي على لقب هداف البطولة برصيد 8 أهداف متقدما على مطارده الأرجنتيني ليونيل ميسي صاحب الأهداف السبعة.

مباشرة بعد ضربات الترجيح الأخيرة التي أعلنت الأرجنتين بطلة لكأس العالم، انهار جميع لاعبي منتخب الأرجنتين على الأرض وانخرطوا كلهم في نوبة بكاء جماعية فرحا بتحقيقهم حلم التتويج بكأس العالم، وأهدوا فوزهم لشعبهم الذي يعاني المشاكل والأزمات الاقتصادية ويحتاج لفرح كروي يضمد الجراح.

وفي التصريحات الصحفية التي تلت المباراة لم يقو لاعبو المنتخب الأرجنتيني على كبح دموعهم المنهمرة وبدوا عاجزين تماما عن ترجمة شعورهم بالكلمات.

من جانبه، توجه ليونيل ميسي إلى الجماهير وألقى التحية عليهم والدموع تنهمر منه، ويبدو أن هذه التحية ستكون تحية وداع للجماهير، إذ سبق لنجم باريس سان جيرمان أن أعلن أن مونديال قطر سيكون هو الأخير في مسيرته مع منتخب "الألبيسيليستي".

نزل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى أرضية الملعب من أجل تقديم المواساة لنجم المنتخب الأول كيليان مبابي، الذي بدا حزينا جدا إثر خسارته اللقب الثاني له على التوالي، والذي كاد يضعه إلى جانب الأسطورة بيلي كأول لاعب يفوز بثاني كأس عالم على التوالي وسنه لا يتجاوز 24 عاما.

من جهته، بدا ماكرون متأثرا للغاية لخسارة منتخب بلاده بهذا اللقب العالمي، وظهر خلال المباراة وهو يتفاعل بحماس مع الأهداف التي أحرزها مبابي.

كما كان متوقعا، حصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على جائزة أحسن لاعب في البطولة بعد أن قاد منتخب بلاده للتتويج باللقب العالمي.

وساهم "البرغوث" بشكل وافر في أهداف المنتخب الأرجنتيني في مباراة النهائي بعد أن وقع هدفين، كما أن له الفضل في عودة التانغو القوية منذ ثاني مباريات البطولة (الفوز على المكسيك 2-0) بعد الهزيمة المفاجئة في المباراة الأولى أمام السعودية 2-1.

وقبل هذه المباراة، حصل ليونيل ميسي على جائزة رجل المباراة في 5 مباريات مختلفة.

واحتفى زملاؤه في المنتخب بطريقة مميزة بتتويجه بهذه الكأس، كما لم يخلف ميسي المناسبة من أجل تقبيل كأس العالم وهو في طريقه لمنصة التقاط الصور مع جائزته الشخصية.

ألبس أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، زيا تقليديا قطريا خاصا للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي "البشت"، قبل ثوان قليلة من حمله لكأس العالم، وهو اللباس الذي ظهر به أمام مئات الملايين من المشاهدين عبر العالم، وهو يحتفل بالكأس.

وقبل توجهه صوب الكأس الذهبية، قام أمير قطر بوضع "البشت" على ميسي الذي ارتداه والابتسامة تعلو محياه، قبل أن يطير به فرحا مع زملائه وهو يرفع الكأس عاليا، في لحظة تاريخية لن تمحى من ذاكرة عشاق المستديرة عبر العالم.

على غرار مواطنيه على المدرجات وعلى أرضية الملعب، لم يقو النجم الأرجنتيني الشهير غابرييل باتيستوتا على كبح دموعه متأثرا بتتويج الأرجنتين باللقب العالمي للمرة الثالثة في تاريخه، وهو الذي كان في إستوديو تحليل المباراة على قنوات "بي إن سبورتس" العربية.

وبدا باتيستوتا سعيدا للغاية مباشرة بعد انتهاء ضربات الترجيح ليعانق المقدم محمد سعدون الكواري قبل أن يهديه ربطة عنقه لتخليد الفرحة والذكرى.

نشر إيلون ماسك، رجل الأعمال الأميركي الشهير ومالك منصة تويتر، مقطع فيديو لحفل اختتام المونديال على حسابه الشخصي.

At World Cup right now pic.twitter.com/CG7zMMxSjE

وغرد ماسك لاحقا بأن المباراة النهائية لكأس العالم 2022 في قطر سجلت أعلى رقم للتغريدات في الثانية في تاريخ البطولة الكروية عند تسجيل منتخب فرنسا الهدف الثاني، وكتب "24 ألفا و400 تغريدة في الثانية عن هدف فرنسا الثاني، وهو الرقم الأعلى في تاريخ كأس العالم على الإطلاق".

24,400 tweets per second for France’s goal, highest ever for World Cup!

— Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2022