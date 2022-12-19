تغريدة إيلون ماسك وتفاعل ماكرون وأوزيل يذكر بنزيمة.. أبرز مشاهد اليوم الختامي لكأس العالم 2022
أنهى منتخب الأرجنتين نهائي "الجنون" لصالحه، ليظفر بلقب كأس العالم لكرة القدم للمرة الثالثة في تاريخه، بانتصاره على فرنسا بضربات الترجيح 4-2 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 3-3.
وعرفت المباراة العديد من مشاهد الإثارة والتشويق منذ بدايتها وعلى طول 120 دقيقة، انتهت بصرخة ودموع الفرح لزملاء الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، الذي سيضيف أخيرا أغلى الكؤوس إلى خزانته العامرة بالألقاب الكبيرة.
تصدي البطولة
كنا في الدقيقة 123 عندما وجد مهاجم المنتخب الفرنسي راندال كولو نوامي نفسه وجها لوجه أمام الحارس الأرجنتيني مارتينيز ولمسة بسيطة كانت لتمكنه من تسجيل الهدف الرابع وبالتالي التتويج بالكأس العالمية.
لكن مارتينيز تصدى ببراعة لتسديدة المهاجم الفرنسي القوية وأنقذ مرماه ومنتخب بلاده من هدف محقق كاد يقضي على كل الأحلام نهائيا.
دق 120+3: مواني ينفرد والحارس مارتينيز كان رائعاً في الذود عن مرماه#قطر2022 | #كأس_العالم_قطر_2022 | #الارجنتين_فرنسا#WorldCupQatar2022 | #Qatar2022 | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/mNr8iKEP3G
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 18, 2022
وحصل حارس أستون فيلا الإنجليزي على جائزة أحسن حارس في البطولة بعد أن ساهم بشكل واضح في تتويج منتخب بلاده بالكأس، بفضل تصدياته الكبيرة سواء أثناء المباريات أو في ركلات الترجيح.
هاتريك في النهائي
فعل النجم الفرنسي كيليان مبابي كل شيء من الجانب الفرنسي في هذه المباراة، وكان له الفضل في العودة التاريخية لمنتخبه في النتيجة بعد أن كان متأخرا بهدفين دون رد، خلال دقيقتين فقط، بعد أن ذلل الفارق في البداية من نقطة الجزاء في الدقيقة 80 ثم أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 81.
وعاد مبابي ليلعب دور البطل المنقذ من جديد في الشوط الإضافي الثاني، بعد أن سجل هدف التعادل الثالث من نقطة الجزاء أيضا في الدقيقة 118.
مباراة تاريخية وحماسية.. #مبابي يحرز التعادل 3-3 أمام #الأرجنتين من ركلة جزاء
الأرجنتين_فرنسا | #فرنسا_الأرجنتين | #كأس_العالم_قطر2022#FIFAWorldCup | #Qatar2022#FRA | #ARG pic.twitter.com/RGr547S6WP
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 18, 2022
ليسجل بذلك نجم باريس سان جرمان الفرنسي أول "هاتريك" أو ثلاثية في مباراة نهائي كأس العالم منذ سنة 1966.
كما حصل النجم الفرنسي على لقب هداف البطولة برصيد 8 أهداف متقدما على مطارده الأرجنتيني ليونيل ميسي صاحب الأهداف السبعة.
ميسي ينهار باكيا
مباشرة بعد ضربات الترجيح الأخيرة التي أعلنت الأرجنتين بطلة لكأس العالم، انهار جميع لاعبي منتخب الأرجنتين على الأرض وانخرطوا كلهم في نوبة بكاء جماعية فرحا بتحقيقهم حلم التتويج بكأس العالم، وأهدوا فوزهم لشعبهم الذي يعاني المشاكل والأزمات الاقتصادية ويحتاج لفرح كروي يضمد الجراح.
عناق حار بين #ميسي ووالدته بعد تتويج #الأرجنتين بمونديال قطر على حساب فرنسا#الأرجنتين_فرنسا | #فرنسا_الأرجنتين | #كأس_العالم_قطر2022 #FIFAWorldCup | #Qatar2022 #FRA | #ARG pic.twitter.com/jOD7IAFZ3b
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 18, 2022
وفي التصريحات الصحفية التي تلت المباراة لم يقو لاعبو المنتخب الأرجنتيني على كبح دموعهم المنهمرة وبدوا عاجزين تماما عن ترجمة شعورهم بالكلمات.
لاوتارو #مارتينيز مهاجم #الأرجنتين يهدي الفوز لجدته التي تمر بفترة صعبة ولأسرته وابنته#الأرجنتين_فرنسا | #فرنسا_الأرجنتين | #كأس_العالم_قطر2022 #FIFAWorldCup | #Qatar2022 #FRA | #ARG pic.twitter.com/qWkbIzFdU4
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 18, 2022
بدموع الفرح في عينيه.. إنزو فرنانديز لاعب #الأرجنتين يهدي التتويج بكأس العالم لأسرته #الأرجنتين_فرنسا | #فرنسا_الأرجنتين | #كأس_العالم_قطر2022 #FIFAWorldCup | #Qatar2022 #FRA | #ARG pic.twitter.com/xpj422ZNse
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 18, 2022
من جانبه، توجه ليونيل ميسي إلى الجماهير وألقى التحية عليهم والدموع تنهمر منه، ويبدو أن هذه التحية ستكون تحية وداع للجماهير، إذ سبق لنجم باريس سان جيرمان أن أعلن أن مونديال قطر سيكون هو الأخير في مسيرته مع منتخب "الألبيسيليستي".
ماكرون يواسي مبابي
نزل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى أرضية الملعب من أجل تقديم المواساة لنجم المنتخب الأول كيليان مبابي، الذي بدا حزينا جدا إثر خسارته اللقب الثاني له على التوالي، والذي كاد يضعه إلى جانب الأسطورة بيلي كأول لاعب يفوز بثاني كأس عالم على التوالي وسنه لا يتجاوز 24 عاما.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يواسي مبابي#قطر2022 | #كأس_العالم_قطر_2022 | #الارجنتين_فرنسا#WorldCupQatar2022 | #Qatar2022 | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/7GWgozIdDj
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 18, 2022
من جهته، بدا ماكرون متأثرا للغاية لخسارة منتخب بلاده بهذا اللقب العالمي، وظهر خلال المباراة وهو يتفاعل بحماس مع الأهداف التي أحرزها مبابي.
رد فعل الرئيس الفرنسي ماكرون بعد عودة منتخب بلاده أمام #الأرجنتين في نهائي مونديال #قطر2022#الأرجنتين_فرنسا | #فرنسا_الأرجنتين | #كأس_العالم_قطر2022 #FIFAWorldCup | #Qatar2022 #FRA | #ARG pic.twitter.com/KwRT8NYb6C
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 18, 2022
ميسي.. الأفضل
كما كان متوقعا، حصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على جائزة أحسن لاعب في البطولة بعد أن قاد منتخب بلاده للتتويج باللقب العالمي.
وساهم "البرغوث" بشكل وافر في أهداف المنتخب الأرجنتيني في مباراة النهائي بعد أن وقع هدفين، كما أن له الفضل في عودة التانغو القوية منذ ثاني مباريات البطولة (الفوز على المكسيك 2-0) بعد الهزيمة المفاجئة في المباراة الأولى أمام السعودية 2-1.
سمو الأمير يتوج ليونيل ميسي بجائزة أفضل لاعب في مونديال قطر#الأرجنتين_فرنسا | #فرنسا_الأرجنتين | #كأس_العالم_قطر2022 #FIFAWorldCup | #Qatar2022 #FRA | #ARG pic.twitter.com/O7nmrWDSn0
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 18, 2022
وقبل هذه المباراة، حصل ليونيل ميسي على جائزة رجل المباراة في 5 مباريات مختلفة.
واحتفى زملاؤه في المنتخب بطريقة مميزة بتتويجه بهذه الكأس، كما لم يخلف ميسي المناسبة من أجل تقبيل كأس العالم وهو في طريقه لمنصة التقاط الصور مع جائزته الشخصية.
ميسي يرفع الكأس بـ"البشت" القطري
ألبس أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، زيا تقليديا قطريا خاصا للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي "البشت"، قبل ثوان قليلة من حمله لكأس العالم، وهو اللباس الذي ظهر به أمام مئات الملايين من المشاهدين عبر العالم، وهو يحتفل بالكأس.
الليلة ميسي هو العريس في البشت القطري 🇶🇦🙋♂️#قطر2022 | #كأس_العالم_قطر_2022 | #الأرجنتين_فرنسا#WorldCupQatar2022 | #Qatar2022 | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/iuYVdFmfD8
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 18, 2022
وقبل توجهه صوب الكأس الذهبية، قام أمير قطر بوضع "البشت" على ميسي الذي ارتداه والابتسامة تعلو محياه، قبل أن يطير به فرحا مع زملائه وهو يرفع الكأس عاليا، في لحظة تاريخية لن تمحى من ذاكرة عشاق المستديرة عبر العالم.
دموع باتيستوتا على المباشر
على غرار مواطنيه على المدرجات وعلى أرضية الملعب، لم يقو النجم الأرجنتيني الشهير غابرييل باتيستوتا على كبح دموعه متأثرا بتتويج الأرجنتين باللقب العالمي للمرة الثالثة في تاريخه، وهو الذي كان في إستوديو تحليل المباراة على قنوات "بي إن سبورتس" العربية.
باتيستوتا يبكي متأثراً ويعانق محمد سعدون الكواري ويهديه ربطة العنق التي حلل فيها استديو اللقب الغالي للأرجنتين#قطر2022 | #كأس_العالم_قطر_2022 | #الارجنتين_فرنسا#WorldCupQatar2022 | #Qatar2022 | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/moZoK8qL4r
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 18, 2022
وبدا باتيستوتا سعيدا للغاية مباشرة بعد انتهاء ضربات الترجيح ليعانق المقدم محمد سعدون الكواري قبل أن يهديه ربطة عنقه لتخليد الفرحة والذكرى.
مالك تويتر يتفاعل مع حفل الافتتاح
نشر إيلون ماسك، رجل الأعمال الأميركي الشهير ومالك منصة تويتر، مقطع فيديو لحفل اختتام المونديال على حسابه الشخصي.
At World Cup right now pic.twitter.com/CG7zMMxSjE
— Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2022
وغرد ماسك لاحقا بأن المباراة النهائية لكأس العالم 2022 في قطر سجلت أعلى رقم للتغريدات في الثانية في تاريخ البطولة الكروية عند تسجيل منتخب فرنسا الهدف الثاني، وكتب "24 ألفا و400 تغريدة في الثانية عن هدف فرنسا الثاني، وهو الرقم الأعلى في تاريخ كأس العالم على الإطلاق".
24,400 tweets per second for France’s goal, highest ever for World Cup!
— Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2022
أوزيل وبنزيمة
من جانبه، عبر النجم الألماني مسعود أوزيل عن دعمه لزميله الغائب عن منتخب فرنسا كريم بنزيمة عقب خسارة منتخب بلاده للنهائي، وكتب أوزيل في تغريدة عبر حسابه على تويتر "لا بنزيمة، لا احتفال"، في إشارة لافتقاد الفريق لجهود مهاجم ريال مدريد، الذي أثيرت حوله الكثير من الشائعات بشأن احتمال عودته لصفوف المنتخب بعد تعافيه من الإصابة التي دفعته لمغادرة قطر قبل يوم من بداية كأس العالم.
No Benzy, No Party 🤷🏻♂️🇫🇷🏆
— Mesut Özil (@M10) December 18, 2022
وتقدم أوزيل بالتهنئة للأرجنتين عقب الفوز، وهنأ زميله السابق أنخيل دي ماريا بالهدف الرائع الذي سجله خلال الشوط الأول.