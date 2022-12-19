تعرف على الأندية التي تلقت أموالا من الفيفا بسبب وجود لاعبيها في كأس العالم قطر 2022

كان كأس العالم لكرة القدم 2022 رحلة مجنونة تفوقت فيها العديد من الفرق ذات التاريخ الكروي الضعيف على المنتخبات الكبيرة، ويعود الفضل إلى المباريات الرائعة التي قدمها اللاعبون الذين لم يعد أداؤهم الجيد بالفائدة على بلدانهم فحسب، بل على أنديتهم المحلية أيضا.

وقال الكاتب فارون باي، في مقال نشره موقع "سبورتس كيدا"، إن "الفيفا" يقوم بدفع نحو 10 آلاف جنيه إسترليني كل يوم للأندية المحلية ما دام أحد لاعبيها يتنافس في كأس العالم. وفيما يلي الأندية الخمسة التي تلقت أكبر قدر من الأموال من الفيفا بسبب وجود لاعبيها في كأس العالم قطر 2022.

ليفربول (1.8 مليون دولار)

من المؤكد أن ليفربول سيكون سعيدا بكأس العالم لكرة القدم 2022، فقد حصل كثير من نجومه على راحة كانوا بحاجة إليها، فعلى الرغم من عدم وجود المصري محمد صلاح والأسكتلندي آندي روبرتسون بسبب فشل منتخبهما في التأهل للمونديال، وفي حين لم يحظ روبرتو فيرمينو وتياجو ألكانتارا بالاختيار من قبل بلديهما، وغاب لويس دياز بسبب إصابة طويلة الأمد، فمع ذلك قام أمثال فيرجيل فان ديك وجوردان هندرسون وترينت ألكسندر أرنولد وداروين نونيز وأليسون وفابينيو وعدد قليل من الآخرين بالاتجاه نحو قطر.

ومع وصول البرازيل وإنجلترا وهولندا إلى ربع النهائي، كسب ليفربول 1.8 مليون دولار من الفيفا، واستمر إبراهيما كوناتي في تمثيل فرنسا حتى نهائي البطولة، وذلك يعني زيادة في حصيلة ليفربول المالية.

توتنهام هوتسبير (2.4 مليون دولار)

لدى توتنهام هوتسبر مجموعة من اللاعبين الذين يمثلون بلدانهم في كأس العالم لكرة القدم 2022، وقد قام العديد منهم بعمل جيد وخاضوا مباريات رائعة، حيث قاد هوغو لوريس فرنسا إلى نهائي آخر لكأس العالم لكرة القدم، والتقى مع زميله الأرجنتيني كريستيان روميرو في النهائي الذي حسمه زملاء ميسي بركلات الترجيح.

وبوجود اللاعبين إيفان بيريسيتش وهاري كين وإريك داير وريتشارليسون وسون هيونغ مع منتخبات بلادهم حتى مرحلة متقدمة من المونديال، كسب توتنهام هوتسبر 2.4 مليون دولار بفضل وجود لاعبيه في كأس العالم.

مانشستر يونايتد (2.65 مليون دولار)

سيتلقى مانشستر يونايتد 2.6 مليون دولار من الفيفا، فقد كان أداء العديد من نجومه جيدًا في البطولة التي أقيمت في قطر؛ حيث لعب هاري ماجواير دورا محوريا في وصول إنجلترا إلى ربع النهائي، كما وصل زملاؤه في قلب الدفاع رافائيل فاران (فرنسا) وليساندرو مارتينيز (الأرجنتين) إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم. وفي الوقت نفسه، ساعد كاسيمير وأنتوني (البرازيل)، وبرونو فرنانديز وديوغو دالوت (البرتغال) بلدانهم في الوصول إلى ربع النهائي.

وكان من الممكن أن يكسب "الشياطين الحمر" مبالغ طائلة لو لم ينهوا عقد كريستيانو رونالدو قبل أيام فقط من بدء كأس العالم لكرة القدم 2022.

تشلسي (2.86 مليون دولار)

كان لتشلسي حضور كبير في كأس العالم لكرة القدم هذا العام، فقد وصل ماتيو كوفاسيتش إلى الدور نصف النهائي مع كرواتيا بينما قاد تياجو سيلفا، في بطولة كأس العالم الأخيرة له على الأرجح، البرازيل إلى ربع النهائي. وقد كان الثلاثي الإنجليزي كونور غالاغر وماسون ماونت ورحيم سترلينغ جزءا من فريق الأسود الثلاثة الذي خرج من ربع النهائي، كما كان أداء كريستيان بوليسيتش أيضًا متميزًا، بينما قدم كاي هافرتز (ألمانيا) وإدوارد ميندي (السنغال) عروضا متباينة في البطولة.

ومع ذلك، كان حكيم زياش أنجح لاعب في تشلسي في كأس العالم حيث يمكن للاعب الذي كافح من أجل الحصول على وقت للعب في ستامفورد بريدج أن يحصل على فرصة جديدة للتألق بعد مستواه الرائع على المسرح الأكبر في كرة القدم الدولية؛ فقد سجل مرة واحدة وساعد في 6 مباريات لأسود الأطلس الذي خسر أمام فرنسا في نصف النهائي.

وبشكل عام، حصل تشلسي على 2.86 مليون دولار في كأس العالم، وهو رقم كان من الممكن أن يكون أعلى لولا غياب بعض نجومه مثل فافونا وبن شيلوال بسبب إصابات مختلفة.

مانشستر سيتي (4 ملايين دولار)

تلقى مانشستر سيتي 4 ملايين دولار من الفيفا حتى الآن، مع تمثيل بطل الدوري الإنجليزي الممتاز بشكل كبير في كأس العالم 2022.

كان جوليان ألفاريز بالتأكيد أحد النجوم البارزين للأرجنتين التي وصلت إلى النهائيات، بعد أن سجل 4 مرات في 5 مباريات في أول نهائيات له في كأس العالم لكرة القدم، ولعب إيدرسون مرة واحدة فقط مع البرازيل التي وصلت إلى ربع النهائي، وكذلك فعلت إنجلترا مع كايل ووكر وجون ستونز، في حين تحطمت البرتغال التي تضم ثلاثي السيتي برناردو سيلفا وجواو كانسيلو وروبن دياس، في دور الثمانية.