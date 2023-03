بعد قيادة ميسي الأرجنتين للظفر بمونديال قطر.. هل انتهى جدال "أفضل لاعب في التاريخ"؟

يكتب حساب كأس العالم الرسمي على تويتر إن الأمور حسمت "النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هو أفضل لاعب في التاريخ بعد أن فاز بكأس العالم وضمها إلى مجموعته من الألقاب".

غير أن حساب كأس العالم ليس الوحيد الذي تحدث عن هذا الجدال، بل في المنطقة المختلطة لملعب "لوسيل" الذي احتضن النهائي الحلم والخرافي بين الأرجنتين وفرنسا لم يتوقف الحديث والتأكيد أن "البولغا" وبعد قيادته لمنتخب بلاده للظفر باللقب الغائب عنهم منذ 36 عاما، لم يعد "يحتاج شهادة من أي أحد بأنه الأفضل في التاريخ"، بحسب الصحفي بابلو من قناة "دي سبورت" الأرجنتينية.

🐐 The GOAT debate is settled. The ultimate prize is now part of the collection. The legacy is complete.

On the day @Argentina won their third #FIFAWorldCup, Leo Messi is your @Budweiser Player of the Match. 🐐

🇦🇷 #ARGFRA 🇫🇷 #POTM #YoursToTake #BringHomeTheBud @budfootball pic.twitter.com/4wAQD2pSyt

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 18, 2022