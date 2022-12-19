بعد أن خطفن الأضواء بمونديال قطر.. ملك المغرب يكرم أمهات "أسود الأطلس" بقصره في الرباط

وجّه العاهل المغربي الملك محمد السادس دعوة رسمية لجميع أمهات لاعبي منتخب المغرب، من أجل المشاركة في حفل التكريم الذي سيخصّصه -غدًا الثلاثاء- للاعبي "أسود الأطلس" احتفالًا بإنجازهم الكبير في كأس العالم في قطر، وحصولهم على المركز الرابع في المونديال.

وحقّق المنتخب المغربي أفضل مشاركة في تاريخ الكرة العربية والأفريقية في تاريخ كأس العالم، بوصولهم إلى نصف النهائي وهزيمتهم أمام فرنسا صفر-2، بعد أن فازوا في المحطات السابقة على منتخبات أوروبية عملاقة، بدأت ببلجيكا في الدور الأول، ثم إسبانيا والبرتغال في الأدوار الإقصائية.

وكشفت "ماما كريمة" والدة اللاعب المغربي بلال الخنوس، المحترف في صفوف فريق خينك البلجيكي، أنها ستكون إلى جانب أمهات لاعبي المنتخب المغربي، ضيفات على القصر الملكي خلال الحفل الذي سيقيمه بالرباط، تكريمًا لعناصر "الأسود".

وفي تصريح لموقع (hbvl) البلجيكي، قالت كريمة: "كان من المفترض أن نكون الآن في بلجيكا بعد انتهاء المشاركة المغربية في كأس العالم، لكن الملك محمد السادس أصرّ على حضورنا نحن أمهات اللاعبين -أيضًا- في هذه المناسبة".

وعبّرت المتحدثة نفسها عن سعادتها الكبيرة بهذه البادرة من طرف العاهل المغربي، وقالت: "إشراك أمهات اللاعبين في هذا الحفل التفاتة رائعة من طرف الملك، أنا سعيدة للغاية".

تصريح والدة اللاعب بلال الخنوس، يـأتي في الوقت التي تداول فيه رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب مقطعًا مرئيًا يظهر والدة النجم المغربي حكيم زياش، لاعب تشيلسي الإنجليزي، وهي تجوّل في العاصمة الرباط، في انتظار قدوم ابنها من قطر، ومشاركتها في الحفل المذكور.

🇲🇦| صباح اليوم، باب الحد📍بمدينة الرباط المغربية .. 🛑 والدة الأسد المغربي حكيم زياش. . pic.twitter.com/FXONRGq62F — H A S S A N 🇲🇦 (@HMeghribi) December 19, 2022

وظهرت والدة زياش -التي تقيم في هولندا- وهي محاطة بثلاثة عناصر من القوات الأمنية المغربية -(القوات المساعدة)- بينما يحاول العديد من المارة التقاط صور معها، كما تلقّت التحيات من المغاربة الذين أشادوا بمستوى ابنها في هذه البطولة.

وخطفت أمهات اللاعبين المغاربة الأنظار في مونديال قطر، بعد أن ظهرن في أكثر من مناسبة بعد كل مباراة وانتصار مغربي، بداية بقبلة حكيمي الشهيرة لوالدته بعد مباراة البرتغال، ووصولًا عند رقصة الفرح التي جمعت سفيان بوفال بوالدته على أرضية الملعب بعد مباراة البرتغال.

وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة عن استعداد القصر الملكي لتخصيص استقبال يليق بإنجاز المنتخب في "مونديال قطر"، وذلك بناء على تعليمات من الملك محمد السادس.

وجاء في بيان للوزارة أنه "في هذا الإطار، سيحظى الفريق الوطني باستقبال شعبي وجماهيري كبير، منذ وصوله إلى مطار الرباط- سلا، حوالي الساعة الخامسة مساء، مرورًا بشارع الحسن الثاني، وساحة 16 نونبر، وساحة شالة، وساحة الملك حسين ثم شارع محمد الخامس، وساحة البريد، وساحة محمد الخامس، وساحة 11 يناير، وشارع مولاي الحسن، وباب السفراء، وصولًا إلى القصر الملكي العامر، حيث سيحظى أعضاء المنتخب الوطني باستقبال ملكي سامٍ؛ احتفاء وتقديرًا بهذا الإنجاز التاريخي العظيم".

يُذكر أنه بعد مباراة تحديد صاحب المركز الثالث أمام كرواتيا مباشرة، بعث ملك المغرب برقية تهنئة إلى أعضاء المنتخب المغربي لكرة القدم، بمناسبة "الإنجاز التاريخي غير المسبوق في منافسات كأس العالم قطر 2022″، وفق بلاغ للديوان الملكي المغربي.

وجاء في الرسالة الملكية "لقد تتبعنا ببالغ السرور والابتهاج مساركم المتألق في منافسات كأس العالم لكرة القدم 2022 بدولة قطر الشقيقة، حيث تمكنتم عن جدارة واستحقاق من بلوغ الدور نصف النهائي، في أول وأبهى تألق من نوعه لكرة القدم المغربية والعربية والأفريقية، في نهائيات هذه التظاهرة الرياضية العالمية".