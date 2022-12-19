الأرجنتين قفزت إلى المركز الثالث.. تعرف على قائمة الدول الأكثر تتويجا بالمونديال

مثّل فوز الأرجنتين بكأس العالم لكرة القدم قطر 2022 على حساب فرنسا في المباراة النهائية التي استضافها ملعب لوسيل أمس قيمة إضافية لمنتخب راقصي التانغو، لصعود زملاء ميسي إلى المرتبة الثالثة في قائمة الدول الأكثر تتويجا بالمونديال.

ففوز الأرجنتين باللقب رقم 22 في تاريخ المونديال فك ارتباطها بالأوروغواي وفرنسا (لكل منهما لقبان)، لتصعد إلى المركز الثالث برصيد ثلاثة ألقاب، خلف البرازيل المتصدرة بخمسة ألقاب، وألمانيا وإيطاليا في المركز الثاني بأربعة ألقاب لكل منهما.

حصول الأرجنتين على لقب مونديال قطر جاء بعد 36 عاما من آخر تتويج لراقصي التانغو في مونديال عام 1986 الذي استضافته المكسيك، وبعد 44 عاما من اللقب الأول للأرجنتين في النسخة الحادية عشرة للمونديال التي كانت على أرضها.

الأكثر تتويجا

وتحتل البرازيل صدارة قائمة الدول الأكثر تتويجا بالمونديال برصيد 5 ألقاب، كان أولها في نسخة السويد عام 1958، ثم جاء اللقب الثاني في النسخة التالية عام 1962 لتكون البرازيل آخر منتخب يحافظ على لقبه في نسختين متتاليتين للمونديال، بعد أن كانت مهددة من فرنسا في مونديال قطر، إلا أن راقصي التانغو حافظوا على رقم البرازيل بعد انتزاعهم الفوز من حامل لقب مونديال روسيا 2018.

وجاء ثالث ألقاب البرازيل في النسخة العاشرة من المونديال عام 1972 التي استضافتها ألمانيا الغربية، وجاء اللقب الرابع في مونديال 1994 بضيافة الولايات المتحدة الأميركية، وكان آخر الألقاب المونديالية للبرازيل في كأس العالم 2002 في كوريا واليابان.

المرتبة الثانية

ويأتي في المرتبة الثانية منتخبا ألمانيا وإيطاليا (لكل منهما 4 ألقاب)، حيث حصلت ألمانيا على ألقابها الأربعة أعوام 1954 في سويسرا، و1974 في ألمانيا، و1990 في إيطاليا، و2014 في البرازيل.

أما المنتخب الإيطالي فقد حقق لقب النسخة الثانية من المونديال عام 1934، وحافظ على لقبه في نسخة 1938، وجاء ثالث الألقاب في مونديال 1982 في إسبانيا، أما آخر الألقاب فكان في مونديال ألمانيا 2006.

وبصعود الأرجنتين إلى المرتبة الثالثة، تبقى الأوروغواي وفرنسا في المرتبة الرابعة (لكل منهما لقبان)، جمعتهما الأوروغواي من الفوز بالنسخة الأولى للمونديال عام 1930، وفي نسخة 1950 التي أقيمت في البرازيل، أما المنتخب الفرنسي فحصل على لقبه الأول في مونديال 1998، أما الثاني فكان في نسخة 2014 بروسيا.

وزملاء ميسي أصبحوا على بعد لقب واحد من مزاحمة ألمانيا وإيطاليا على المركز الثاني في قائمة الدول الأكثر تتويجا بلقب المونديال، فيما لا تزال البرازيل على القمة بفارق لقبين رغم مرور 20 عاما على آخر لقب لراقصي السامبا.