ميسي ومارتينيز ومبابي.. هذه جوائز كأس العالم 2022

فاز النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في مونديال قطر 2022، بعدما قاد بلاده للتتويج بلقب كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه، والأولى منذ 36 عامًا.

وسجّل ميسي -(35 عامًا)- سبعة أهداف في مونديال قطر، من بينهم هدفان في المباراة النهائية أمام فرنسا، والتي حسمها التانغو الأرجنتيني بركلات الترجيح 4-2 عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 3-3.

وفاز منتخب الأرجنتين بلقب كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه، بعد أن فاز باللقب مرتين من قبل في 1978 و1986.

وتوّج النجم الفرنسي كيليان مبابي بجائزة الحذاء الذهبي لهداف البطولة، بعد تسجيله ثمانية أهداف من بينهم: ثلاثة أهداف (هاتريك) في المباراة النهائية على ملعب لوسيل.

وفاز الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز بجائزة أفضل حارس مرمى في المونديال، بفضل تصدياته المبهرة والتي قادت بلاده لمنصة التتويج.

كما نال لاعب الوسط الأرجنتيني إنزو فيرنانديز -(21 عامًا)- جائزة أفضل لاعب شاب في كأس العالم.