ميسي يتحدث عن مستقبله مع منتخب الأرجنتين بعد كأس العالم 2022

تحدث النجم ليونيل ميسي عن مستقبله مع منتخب الأرجنتين، بعد أن قاد بلاده للتتويج بكأس العالم 2022 في قطر.

وسجّل ميسي -(35 عامًا)- هدفين خلال تعادل مثير 3-3 مع فرنسا بعد وقت إضافي، وسجّل إحدى ركلات الترجيح خلال الفوز في النهاية 4-2.

وسبق لميسي أن قال إن كأس العالم في قطر ستكون الأخيرة له مع المنتخب، لكن قائد الأرجنتين وهدافها التاريخي لم يحسم موعد اعتزاله دوليًا، وفضّل الاحتفال مع زملائه والجماهير.

وأكد الأسطورة الارجنتيني أنه سيواصل مسيرته الدولية، وقال في حديث مع قناة أرجنتينية "أريد الاستمرار في خوض بعض المباريات بصفتي بطلًا للعالم".

وأضاف اللاعب الذي خاض 172 مباراة مع منتخب بلاده "بعد أن عانيت كثيرًا في مسيرتي، اقتربت من النهاية، من الواضح أنني أردت إنهاء مسيرتي بهذا، لكني أحب كرة القدم، أحب ما أفعله، أحب أن أكون في المنتخب الوطني، وأن أكون مع هذه المجموعة. ومن الواضح أنني أريد الاستمرار في عيش بضع مباريات أخرى بطلًا للعالم".

وأضاف اللاعب الذي قاد الأرجنتين للقب الثالث في تاريخها، والأول لها منذ 36 عامًا "كنت محظوظًا بحصد كل الألقاب الممكنة في مسيرتي، هذا اللقب كان الوحيد الذي ينقصني.أريد أن أصطحب هذا الكأس إلى الأرجنتين، وأستمتع به مع الجميع".

وأشار في تصريح آخر إلى أنه يفضّل حاليًا الاستمتاع مع الجماهير، وقال "لدينا فرصة الآن للاحتفال مع الجماهير. أحمد الله على الفوز باللقب المنشود، أهدي الكأس لزملائي والشعب الأرجنتيني. نحن أبطال العالم الآن، كان يجب أن نكون الأبطال رغم صعوبة المهمة".

وواجه ميسي ضغطًا هائلًا لتكرار ما فعله الأسطورة الراحل دييغو مارادونا، الذي قاد الأرجنتين للقبها السابق في 1986، وخسر ميسي نهائي 2014 أمام ألمانيا في البرازيل.

لكن بصمته كانت هائلة في قطر بتسجيل سبعة أهداف، بجانب ثلاث تمريرات حاسمة، ونال الكرة الذهبية لأفضل لاعب في البطولة.

وفاز ميسي بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في مونديال قطر، ليصبح أول لاعب في التاريخ يحقّق هذا الإنجاز مرتين، إذ سبق للبرغوث -أيضًا- أن حصد الكرة الذهبية في مونديال البرازيل 2014.