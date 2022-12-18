تضم 13 نجما يدافعون عن فرنسا والأرجنتين.. 5 أندية ضمنت تتويج أحد لاعبيها بمونديال قطر

يُسدل الستار -مساء اليوم الأحد- على النسخة الـ22 من كأس العالم لكرة القدم 2022، في دولة قطر، بعد أيام من المتعة والإثارة والتشويق، ومفاجآت عديدة تميز بها المونديال العربي.

ويقترب الموعد المنتظر للمباراة النهائية لكأس العالم، التي تجمع بين منتخبي الأرجنتين وفرنسا على ملعب لوسيل، عند الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة.

بوصول منتخب فرنسا (حامل اللقب) ونظيره الأرجنتيني إلى نهائي المونديال، ضمنت 5 أندية في القارة الأوروبية، صعود لاعب -على الأقل- في صفوفها، لمنصة التتويج والفوز بكأس العالم قطر 2022.

وخلال السطور الآتية، نسلط الضوء على هذه الأندية، ولاعبيها من الأبطال المنتظرين.

باريس سان جيرمان

ضمن الفريق الباريسي وجود بطل مونديالي في صفوفه، إذ يمثّله في النهائي لاعبان اثنان، ستتسلط عليهما الأضواء خلال المواجهة.

ففي الأرجنتين، يمثّل سان جيرمان القائد والنجم ليونيل ميسي، ويقابله في جهة المنتخب الفرنسي النجم الشاب كيليان مبابي.

ويخوض ميسي آخر بطولة لكأس العالم، ويسعى من خلالها بكل قوة للتتويج باللقب الوحيد الذي ينقص خزينته، كي يكون ذلك خير ختام لمسيرته الدولية مع "التانغو".

أما مبابي، فقد سبق له الفوز بكأس العالم، وذلك في مونديال روسيا 2018، وبدوره يطمع في تحقيق اللقب للمرة الثانية على التوالي، كي يضع عينه بعدها على معادلة رقم الأسطورة البرازيلية بيليه، صاحب الألقاب الثلاثة في المونديال.

أتلتيكو مدريد

ويوجد 3 لاعبين من أتلتيكو مدريد يدافعون عن منتخب الأرجنتين، وهم رودريغو دي بول وأنخيل كوريا وناهويل مولينا.

🔜 ¡Una final del @FIFAWorldCup muy 𝗿𝗼𝗷𝗶𝗯𝗹𝗮𝗻𝗰𝗮! 🇦🇷 🆚 🇫🇷 🗓 Domingo 18 de diciembre ⏱️ 16:00 hora española 🔴⚪👉 Somos el equipo con más jugadores en la gran final ¡Mucha suerte, Antoine, Ángel, Rodrigo y Nahuel! 🫶 pic.twitter.com/GGJVYyAgEi — Atlético de Madrid (@Atleti) December 15, 2022

وعلى الطرف المقابل، سافر أنطوان غريزمان من مدريد إلى الدوحة كي ينضم لكتيبة المدرب ديديه ديشامب، والحفاظ على اللقب للمرة الثانية على التوالي، وسيكون هو أو أحد الثلاثي السابق ضمن أبطال كأس العالم 2022.

يوفنتوس

أرسلت "السيدة العجوز" لاعبيها ليوناردو باريديس وأنخيل دي ماريا، من أجل مساعدة الأرجنتين على التتويج بكأس العالم للمرة الثالثة، وتحقيق الحلم الذي طال انتظاره منذ عام 1986.

Then there was 3! Rabiot, Paredes and Di Maria all in the World Cup semi finals 🙌🏽 ⚪️⚫️ pic.twitter.com/Bk6xMCGvvd — JuveFC (@juvefcdotcom) December 10, 2022

لكن حلم الثنائي باريديس ودي ماريا يصطدم بزميلهما الفرنسي أدريان رابيو -الذي يدافع معهما عن اللونين الأبيض والأسود في إيطاليا- لاعب المنتخب الفرنسي.

مانشستر يونايتد

سيكون مانشستر يونايتد الإنجليزي على موعد حتمي مع استقبال أحد أبطال العالم مساء اليوم الأحد.

إذ دافع ليساندور مارتينيز عن ألوان الأرجنتين في 5 مباريات من أصل 6 في مونديال قطر، ويستعد لخوض نهائي الأحد.

وعلى الجهة المقابلة، سيلعب زميل مارتنيز في دفاع "الشياطين الحمر"، الفرنسي رافائيل فاران، الذي غاب فقط عن مباراة أستراليا، ثم شارك في جميع مباريات "الديوك" وصولا إلى المواجهة النهائية.

توتنهام هوتسبير

من إنجلترا أيضا، سيكون توتنهام هوتسبير حاضرا في نهائي مونديال قطر، ممثلا في كريستيان روميرو الذي شارك مع منتخب الأرجنتين في جميع المباريات.

Another impactful performance from Hugo Lloris helps France advance to their second consecutive World Cup final! He’ll play Tottenham teammate Cristian Romero who is looking to help Messi lift the trophy in his last World Cup appearance. It should be a blockbuster #COYS 🇫🇷🇦🇷 pic.twitter.com/4T4ftlkUFN — Cincy Spurs (@CincinnatiSpurs) December 14, 2022

وسيصطدم روميرو لمدة 90 دقيقة أو ربما أكثر بزميله في "السبيرز" هوغو لوريس، حارس مرمى فرنسا، من أجل تحقيق اللقب الغالي.