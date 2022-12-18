التشكيلة التي هزمت إنجلترا ومفاجأة بشأن جيرو.. هذه خطة ديشامب لمواجهة أرجنتين ميسي

ركزت وسائل الإعلام الفرنسية اهتمامها على آخر استعدادات منتخب بلادها قبل خوضه نهائي مونديال قطر 2022، الأحد على ملعب لوسيل، والذي يراهن فيه منتخب "الديوك" على التتويج بكأس العالم للمرة الثالثة في تاريخهم والثانية على التوالي.

وكشف موقع "آر إم سي" (RMC) أن التدريبات التي أجراها زملاء هوغو لوريس مساء السبت حددت بشكل كبير الخطة التكتيكية التي سيعتمدها ديدييه ديشامب في مواجهة الأرجنتين، والتشكيلة الأساسية التي سيدخل بها موقعة لوسيل.

وعقب فوزه على المغرب 2 ـصفر الأربعاء، في المباراة الوحيدة التي حافظ فيها على نظافة شباكه من أصل ست خاضها حتى الآن، تدرب المنتخب الفرنسي مساء السبت بحضور جميع لاعبيه على ملعب جاسم بن حمد بالدوحة، استعدادا للمباراة النهائية التي ستكون بمثابة الخطوة الأخيرة على طريق حملة الدفاع عن لقبه.

وحسب "آر إم سي" فإن تدريبات "الديوك" شهدت انضمام إبراهيما كوناتي ورافائيل فاران للتدريبات الجماعية بعد تعافيهما من الإصابة بنزلة برد، كما انضم أورلين تشواميني وتيو هرنانديز عقب تعافيهما من انزعاجات عضلية، وتدرب المهاجم كينغسلي كومان على انفراد.

وأضاف الموقع أن حصة التدريبات المسائية شهدت مباراة تطبيقية شارك فيها اللاعبون الذين اعتمدهم ديشامب في الفوز على إنجلترا في ربع النهائي 2 ـ1، لكن ماركوس تورام ظهر على الجانب الأيسر وكيليان مبابي في مقدمة الهجوم.

وخلال الجزء الثاني من المواجهة الإعدادية، استعاد أوليفييه جيرو مكانه في طليعة الهجوم، وهو ما يوحي بأنها حركة تكتيكية من قبل المدرب لإعطاء مزيد من السرعة والعمق مع مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، وفي الوقت نفسه تجربة ماركوس تورام في المسار الأيسر للهجوم.

Entraînement des Bleus 🇫🇷Avant la finale : TOUS LES JOUEURS SONT présents à la séance. Retour de Varane, Konaté, Coman, Tchouaméni et Hernandez. pic.twitter.com/sKJv49CI8O — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) December 17, 2022

وقبل ساعات من قيادته فرنسا في نهائي كأس العالم للمرة الثانية تواليا، قد تكون المجازفة بترك جيرو على مقاعد البدلاء في البداية مفاجأة كبيرة، أو أن يكون الأمر مجرد خدعة تكتيكية من جانب ديشامب.

وكشف الموقع أن التشكيلة المحتملة ستضم على الأرجح هوغو لوريس وكوندي وفاران وأوباميكانو (للدفاع) وهرنانديز وتشواميني ورابيو وغريزمان (خط الوسط) وعثمان ديمبلي وجيرو ومبابي (خط الهجوم).